Χάος στη Γαλλία με τις μαθητικές διαδηλώσεις: Πάνω από 440 συλλήψεις, 76 τραυματίες, δείτε βίντεο
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Χάος στη Γαλλία με τις μαθητικές διαδηλώσεις: Πάνω από 440 συλλήψεις, 76 τραυματίες, δείτε βίντεο

Οι μαθητές διαμαρτύρονται  για τις ελλείψεις στα σχολεία

Χάος στη Γαλλία με τις μαθητικές διαδηλώσεις: Πάνω από 440 συλλήψεις, 76 τραυματίες, δείτε βίντεο
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Σε βίαιες συγκρούσεις εξελίσσονται οι μαθητικές κινητοποιήσεις στη Γαλλία, με τους μαθητές Λυκείων να διαμαρτύρονται για τις πολυπληθείς τάξεις, την έλλειψη εκπαιδευτικών και τα προβλήματα στις σχολικές υποδομές. Την ίδια ώρα οι γαλλικές Αρχές ανακοίνωσαν πάνω 440 συλλήψεις, στην πλειονότητά τους ανήλικοι, ενώ ο υπουργός Παιδείας Εντουάρ Ζεφρέ ανέφερε ότι από την έναρξη των κινητοποιήσεων έχουν καταγραφεί 76 τραυματισμοί μαθητών και προσωπικού.

Οι κινητοποιήσεις, που ξεκίνησαν στην περιοχή του Παρισιού, έχουν πλέον εξαπλωθεί σε πολλές πόλεις της χώρας, μεταξύ άλλων στη Λιλ, τη Λυών, τη Μασσαλία, το Μπορντό και τη Ρεν. Σε πολλές περιπτώσεις σχολεία αποκλείστηκαν, ενώ καταγράφηκαν εμπρησμοί κάδων και άλλων αντικειμένων, ρίψεις αντικειμένων προς τις αστυνομικές δυνάμεις και χρήση δακρυγόνων από την αστυνομία.


Οι μαθητές καταγγέλλουν ότι οι τάξεις είναι υπερβολικά πολυπληθείς και ότι οι ελλείψεις εκπαιδευτικών έχουν δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στην καθημερινή λειτουργία των σχολείων. «Είμαστε εδώ ακριβώς για να πούμε ότι το εκπαιδευτικό σύστημα είναι εντελώς διαλυμένο. Είμαστε 34 άτομα σε κάθε τάξη και δεν αρκούν οι εκπαιδευτικοί», δήλωσε 16χρονη μαθήτρια στο AFP.

Η κινητοποίηση αφορά επίσης τις ελλείψεις προσωπικού, τις υποδομές των σχολείων και τα πιεστικά ωρολόγια προγράμματα. Σύμφωνα με την Ένωση Μαθητών Λυκείου (USL), περίπου 400 από τα 3.700 λύκεια της Γαλλίας επηρεάστηκαν από αποκλεισμούς ή άλλες κινητοποιήσεις.

Σε Λιλ και Λυών κάδοι απορριμμάτων και άλλα αντικείμενα τυλίχθηκαν στις φλόγες, ενώ στη Λιλ διαδηλωτές πέταξαν αντικείμενα προς τις δυνάμεις ασφαλείας. Σε άλλες πόλεις σημειώθηκαν συγκρούσεις και ζημιές γύρω από σχολεία.

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Ο υπουργός Παιδείας Εντουάρ Ζεφρέ καταδίκασε τα περιστατικά βίας και δήλωσε ότι η βία δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή, ενώ ο υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνιές υποστήριξε ότι η αστυνομική επέμβαση πραγματοποιήθηκε με «εξαιρετικά αναλογικό τρόπο».

Την ίδια ώρα, οι Αρχές έχουν αναφέρει περιστατικά στα οποία χρησιμοποιήθηκε υδροχλωρικό οξύ εναντίον αστυνομικών, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τα επεισόδια που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια των αποκλεισμών.


Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από τα επεισόδια


Χάος στη Γαλλία με τις μαθητικές διαδηλώσεις: Πάνω από 440 συλλήψεις, 76 τραυματίες, δείτε βίντεο
Χάος στη Γαλλία με τις μαθητικές διαδηλώσεις: Πάνω από 440 συλλήψεις, 76 τραυματίες, δείτε βίντεο
Χάος στη Γαλλία με τις μαθητικές διαδηλώσεις: Πάνω από 440 συλλήψεις, 76 τραυματίες, δείτε βίντεο
Χάος στη Γαλλία με τις μαθητικές διαδηλώσεις: Πάνω από 440 συλλήψεις, 76 τραυματίες, δείτε βίντεο
Χάος στη Γαλλία με τις μαθητικές διαδηλώσεις: Πάνω από 440 συλλήψεις, 76 τραυματίες, δείτε βίντεο
Χάος στη Γαλλία με τις μαθητικές διαδηλώσεις: Πάνω από 440 συλλήψεις, 76 τραυματίες, δείτε βίντεο

Φωτογραφίες: Reuters
7 ΣΧΟΛΙΑ

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