Μια διαφορετική Ημέρα Υιοθεσίας και Ενημέρωσης για την Υπεύθυνη Κηδεμονία Ζώων Συντροφιάς (και ειδικά εκείνων που έχουν διασωθεί από τις καλοκαιρινές πυρκαγιές) πραγματοποιείται το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ζώων.
Χάος στη Γαλλία με τις μαθητικές διαδηλώσεις: Πάνω από 440 συλλήψεις, 76 τραυματίες, δείτε βίντεο
Οι μαθητές διαμαρτύρονται για τις ελλείψεις στα σχολεία
Οι κινητοποιήσεις, που ξεκίνησαν στην περιοχή του Παρισιού, έχουν πλέον εξαπλωθεί σε πολλές πόλεις της χώρας, μεταξύ άλλων στη Λιλ, τη Λυών, τη Μασσαλία, το Μπορντό και τη Ρεν. Σε πολλές περιπτώσεις σχολεία αποκλείστηκαν, ενώ καταγράφηκαν εμπρησμοί κάδων και άλλων αντικειμένων, ρίψεις αντικειμένων προς τις αστυνομικές δυνάμεις και χρήση δακρυγόνων από την αστυνομία.
🔴🔥 ALERTE INFO | De nombreux incendies ont été allumés dans Bordeaux (33). Des lycéens ont également tenté de mettre le feu à la porte d’entrée de l’hôtel de ville vers midi. pic.twitter.com/cGa1kq0BzH— French Report (@french_report78) October 1, 2026
Οι μαθητές καταγγέλλουν ότι οι τάξεις είναι υπερβολικά πολυπληθείς και ότι οι ελλείψεις εκπαιδευτικών έχουν δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στην καθημερινή λειτουργία των σχολείων. «Είμαστε εδώ ακριβώς για να πούμε ότι το εκπαιδευτικό σύστημα είναι εντελώς διαλυμένο. Είμαστε 34 άτομα σε κάθε τάξη και δεν αρκούν οι εκπαιδευτικοί», δήλωσε 16χρονη μαθήτρια στο AFP.
Η κινητοποίηση αφορά επίσης τις ελλείψεις προσωπικού, τις υποδομές των σχολείων και τα πιεστικά ωρολόγια προγράμματα. Σύμφωνα με την Ένωση Μαθητών Λυκείου (USL), περίπου 400 από τα 3.700 λύκεια της Γαλλίας επηρεάστηκαν από αποκλεισμούς ή άλλες κινητοποιήσεις.
Σε Λιλ και Λυών κάδοι απορριμμάτων και άλλα αντικείμενα τυλίχθηκαν στις φλόγες, ενώ στη Λιλ διαδηλωτές πέταξαν αντικείμενα προς τις δυνάμεις ασφαλείας. Σε άλλες πόλεις σημειώθηκαν συγκρούσεις και ζημιές γύρω από σχολεία.
🔴🔥 ALERTE INFO | Un camion de pompier a été détruit par les émeutiers et mis à feu, à Marseille (13) pic.twitter.com/ZOWO1Ht5uR— French Report (@french_report78) October 1, 2026
Την ίδια ώρα, οι Αρχές έχουν αναφέρει περιστατικά στα οποία χρησιμοποιήθηκε υδροχλωρικό οξύ εναντίον αστυνομικών, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τα επεισόδια που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια των αποκλεισμών.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από τα επεισόδια
‼️🔥🇫🇷 𝗔𝗟𝗘𝗥𝗧𝗘 𝗜𝗡𝗙𝗢 — Le lycée Nelson-Mandela, à Nantes, est ravagé par les flammes à la suite d’un incendie volontaire survenu lors d’un blocus de l’établissement. pic.twitter.com/caVk3Hbxcq— Bastion (@BastionMediaFR) October 1, 2026
🔴🔥 ALERTE INFO | Des groupes de « lycéens » commencent à semer la dévastation dans Saint-Etienne (42), allument des feux contre les véhicules et prennent pour cible un établissement catholique. pic.twitter.com/TgFPIPtw1Z— French Report (@french_report78) October 1, 2026
🔴🔥 FLASH | Tirs de mortiers et gros incendie devant les grilles du lycée Saint-Exupéry de La Rochelle (18). pic.twitter.com/DMtwcmhRsK— French Report (@french_report78) October 1, 2026
🔴🔥 FLASH | De nombreux feux allumés à Nantes par des collégiens cette fois-ci à Monge. pic.twitter.com/QUBpuLEDy8— French Report (@french_report78) October 1, 2026
🔴🔥 FLASH | La situation à Rennes (35) Jean Jaurès était particulièrement délicate. pic.twitter.com/N5co0lXSjO— French Report (@french_report78) September 30, 2026
🔴🔥 FLASH | Les rails du tram ont été incendiés par des « lycéens » à Lormont, dans la banlieue de Bordeaux (33). pic.twitter.com/jkshOHB0OG— French Report (@french_report78) September 30, 2026
Φωτογραφίες: Reuters
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr