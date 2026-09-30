Χωρίς αναφορές στην Ελλάδα ή το νομοσχέδιο της «Γαλάζιας Πατρίδας» η συνεδρίαση του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας της Τουρκίας

Σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης το νομοσχέδιο για την «Γαλάζια Πατρίδα» δεν έχει ενταχθεί ούτε στην ατζέντα για τη συνεδρίαση του Συμβουλίου τον Οκτώβριο

«Γαλάζιας Πατρίδας» ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας της Τουρκίας, που πραγματοποιήθηκε σήμερα υπό την προεδρία του



Το ανακοινωθέν του τουρκικού Συμβουλίου Ασφαλείας επικεντρώνεται στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και ευρύτερα στην περιοχή, με ιδιαίτερη έμφαση στη Συρία, τη Γάζα, τον Λίβανο, το Ιράν, το Ιράκ και την Υεμένη.



Συμβουλίου Ασφάλειας που θα πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο.



Ιδιαίτερα αιχμηρή είναι η διατύπωση για την πολιτική της ισραηλινής κυβέρνησης, την οποία η Άγκυρα κατηγορεί ότι συνεχίζει τις επιθέσεις στη Γάζα και τον Λίβανο, ενώ παράλληλα, σύμφωνα με το τουρκικό ανακοινωθέν, παραβιάζει την εδαφική ακεραιότητα και την κυριαρχία της Συρίας, επιχειρώντας να εμποδίσει τη σταθερότητα στην περιοχή. Το Συμβούλιο καλεί τη διεθνή κοινότητα να λάβει «συγκεκριμένα μέτρα» κατά της ισραηλινής κυβέρνησης.





Millî Güvenlik Kurulu, 30 Eylül 2026 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanmıştır. Toplantıda; 1. PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ terör örgütleri başta olmak üzere millî birlik ve beraberliğimiz ile bekamıza yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve yurt dışında azim, kararlılık ve başarıyla yürütülen faaliyetler ile son dönemde meydana gelen uluslararası gelişmeler hakkında Kurula bilgi sunulmuştur. 2. Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge hedefleri istikametinde atılan adımlar ve katedilen mesafe değerlendirilmiş; ülkemizin ve milletimizin yanı sıra bölgemizin güvenliği ile komşularımızın huzuru ve refahı için sarf edilen gayretlerin kararlılıkla sürdürüleceği ifade edilmiştir. 3. Suriye’nin birliğinin ve bütünlüğünün tahkimi ile devlet otoritesinin ülke sathına teşmili ve entegrasyon sürecindeki müspet gelişmeler ele alınmış; Suriye halkının, ülkelerini yeniden ayağa kaldırmasına ve uluslararası toplumla bağlarını kuvvetlendirmesine yönelik desteğimizin devam edeceği kaydedilmiştir. 4. Irak’ın huzur ve istikrarının tüm bölge için kritik önem arz ettiği vurgulanmış; Irak Hükûmeti’nin devlet egemenliğini ülke genelinde güçlendirme gayretlerinden memnuniyet duyulduğu belirtilerek, Irak ile stratejik iş birliğini ilerletme yönündeki irademiz teyit edilmiştir. 5. ABD ve İsrail ile İran arasındaki savaşın, süregelen çatışmalarla bir kısır döngüye evrilerek bölgedeki kırılganlıkları tetiklediği ifade edilmiş; taraflara, müzakerelere dönme ve küresel neticeleri tedricen ağırlaşan ihtilafa son verme çağrısında bulunulmuştur. 6. İsrail Yönetimi’nin Gazze ve Lübnan’da barışın tesisi hususundaki taahhüt ve yükümlülüklerini yerine getirmeyerek saldırılarını sürdürdüğüne işaret edilmiş; uluslararası toplum, Suriye’nin toprak bütünlüğünü ve egemenliğini de ihlal ederek bölgede istikrar sağlanmasına engel olmaya çalışan İsrail Yönetimi karşısında somut adımlar atmaya davet edilmiştir. 7. Rusya-Ukrayna Savaşı’ndaki güncel durum ile sivil altyapılar ve seyrüsefer güzergâhları üzerinde yoğunlaşan saldırıların bölgesel ve küresel etkileri ele alınmış; müşahede edilen kontrolsüz tırmanma ve yayılma emareleri karşısında, taraflara itidal ve ateşkes çağrısında bulunulmuştur. 8. Yemen’de son dönemde tırmanan gerilimin başta komşu ülkeler olmak üzere bölgede güvenlik risklerini artırdığı vurgulanarak, küresel istikrar bakımından da önem arz eden sükûnetin ivedilikle sağlanması gerektiğinin altı çizilmiştir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur. — T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) September 30, 2026

Αναλυτικά η ανακοίνωση:



Το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας συνεδρίασε στις 30 Σεπτεμβρίου 2026, υπό την προεδρία του Προέδρου της Δημοκρατίας της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.



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1. Παρουσιάστηκαν στο Συμβούλιο πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες που διεξήχθησαν με αποφασιστικότητα, σθένος και επιτυχία τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό κατά όλων των απειλών και κινδύνων για την εθνική μας ενότητα και ακεραιότητα, ιδίως εκείνων που προέρχονται από τις τρομοκρατικές οργανώσεις PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ και DAESH, καθώς και σχετικά με τις πρόσφατες διεθνείς εξελίξεις.



2. Αξιολογήθηκαν τα μέτρα που ελήφθησαν και η πρόοδος που επιτεύχθηκε προς την κατεύθυνση της επίτευξης των στόχων μιας Τουρκίας χωρίς τρομοκρατία και μιας περιοχής χωρίς τρομοκρατία· επισημάνθηκε ότι οι προσπάθειες που καταβάλλονται για την ασφάλεια της χώρας και του έθνους μας, καθώς και για την ειρήνη και την ευημερία της περιοχής μας και των γειτόνων μας, θα συνεχιστούν με αποφασιστικότητα.



3. Συζητήθηκαν οι θετικές εξελίξεις όσον αφορά την εδραίωση της ενότητας και της εδαφικής ακεραιότητας της Συρίας, την επέκταση της κρατικής εξουσίας σε ολόκληρη τη χώρα και τη διαδικασία ένταξης· επισημάνθηκε ότι η υποστήριξή μας προς τον συριακό λαό για την ανοικοδόμηση της χώρας του και την ενίσχυση των δεσμών του με τη διεθνή κοινότητα θα συνεχιστεί.



Χωρίς αναφορά στην Ελλάδα ή στο νομοσχέδιο τηςολοκληρώθηκε η συνεδρίαση του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας της Τουρκίας, που πραγματοποιήθηκε σήμερα υπό την προεδρία του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν Το ανακοινωθέν του τουρκικού Συμβουλίου Ασφαλείας επικεντρώνεται στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και ευρύτερα στην περιοχή, με ιδιαίτερη έμφαση στη Συρία, τη Γάζα, τον Λίβανο, το Ιράν, το Ιράκ και την Υεμένη.Όπως προκύπτει από τα ρεπορτάζ των τουρκικών μέσων ενημέρωσης το νομοσχέδιο για την Γαλάζια Πατρίδα δεν έχει ενταχθεί ούτε στην ατζέντα για τη συνεδρίαση τουΙδιαίτερα αιχμηρή είναι η διατύπωση για την πολιτική της ισραηλινής κυβέρνησης, την οποία η Άγκυρα κατηγορεί ότι συνεχίζει τις επιθέσεις στη Γάζα και τον Λίβανο, ενώ παράλληλα, σύμφωνα με το τουρκικό ανακοινωθέν, παραβιάζει την εδαφική ακεραιότητα και την κυριαρχία της Συρίας, επιχειρώντας να εμποδίσει τη σταθερότητα στην περιοχή. Το Συμβούλιο καλεί τη διεθνή κοινότητα να λάβει «συγκεκριμένα μέτρα» κατά της ισραηλινής κυβέρνησης.Αναλυτικά η ανακοίνωση:Το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας συνεδρίασε στις 30 Σεπτεμβρίου 2026, υπό την προεδρία του Προέδρου της Δημοκρατίας της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.Κατά τη συνεδρίαση:1. Παρουσιάστηκαν στο Συμβούλιο πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες που διεξήχθησαν με αποφασιστικότητα, σθένος και επιτυχία τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό κατά όλων των απειλών και κινδύνων για την εθνική μας ενότητα και ακεραιότητα, ιδίως εκείνων που προέρχονται από τις τρομοκρατικές οργανώσεις PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ και DAESH, καθώς και σχετικά με τις πρόσφατες διεθνείς εξελίξεις.2. Αξιολογήθηκαν τα μέτρα που ελήφθησαν και η πρόοδος που επιτεύχθηκε προς την κατεύθυνση της επίτευξης των στόχων μιας Τουρκίας χωρίς τρομοκρατία και μιας περιοχής χωρίς τρομοκρατία· επισημάνθηκε ότι οι προσπάθειες που καταβάλλονται για την ασφάλεια της χώρας και του έθνους μας, καθώς και για την ειρήνη και την ευημερία της περιοχής μας και των γειτόνων μας, θα συνεχιστούν με αποφασιστικότητα.3. Συζητήθηκαν οι θετικές εξελίξεις όσον αφορά την εδραίωση της ενότητας και της εδαφικής ακεραιότητας της Συρίας, την επέκταση της κρατικής εξουσίας σε ολόκληρη τη χώρα και τη διαδικασία ένταξης· επισημάνθηκε ότι η υποστήριξή μας προς τον συριακό λαό για την ανοικοδόμηση της χώρας του και την ενίσχυση των δεσμών του με τη διεθνή κοινότητα θα συνεχιστεί.

4. Τονίστηκε ότι η ειρήνη και η σταθερότητα του Ιράκ έχουν κρίσιμη σημασία για ολόκληρη την περιοχή· εκφράστηκε ικανοποίηση για τις προσπάθειες της ιρακινής κυβέρνησης να ενισχύσει την κρατική κυριαρχία σε εθνικό επίπεδο, και επιβεβαιώθηκε η δέσμευσή μας για την προώθηση της στρατηγικής συνεργασίας με το Ιράκ.



5. Επισημάνθηκε ότι ο πόλεμος μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ, από τη μία πλευρά, και του Ιράν, από την άλλη, έχει μετατραπεί σε έναν φαύλο κύκλο συνεχιζόμενων συγκρούσεων, προκαλώντας ευπάθειες στην περιοχή· τα μέρη κλήθηκαν να επιστρέψουν στις διαπραγματεύσεις και να θέσουν τέλος στη διαμάχη, οι παγκόσμιες συνέπειες της οποίας γίνονται σταδιακά όλο και πιο σοβαρές.



6. Επισημάνθηκε ότι η ισραηλινή κυβέρνηση, παραλείποντας να εκπληρώσει τις δεσμεύσεις και τις υποχρεώσεις της όσον αφορά την εδραίωση της ειρήνης στη Γάζα και στο Λίβανο, συνεχίζει τις επιθέσεις της· η διεθνής κοινότητα κλήθηκε να λάβει συγκεκριμένα μέτρα κατά της ισραηλινής κυβέρνησης, η οποία παραβιάζει επίσης την εδαφική ακεραιότητα και την κυριαρχία της Συρίας, σε μια προσπάθεια να παρεμποδίσει τη σταθερότητα στην περιοχή.



7. Εξετάστηκε η τρέχουσα κατάσταση στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας, καθώς και οι επιθέσεις που στοχεύουν σε υποδομές πολιτών και ναυτιλιακές διαδρομές, και οι περιφερειακές και παγκόσμιες επιπτώσεις τους· ενόψει των παρατηρούμενων ενδείξεων ανεξέλεγκτης κλιμάκωσης και επέκτασης της σύγκρουσης, καλέστηκαν τα μέρη να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση και να εφαρμόσουν κατάπαυση του πυρός.



8. Υπογραμμίστηκε ότι η πρόσφατη κλιμάκωση των εντάσεων στην Υεμένη αυξάνει τους κινδύνους για την ασφάλεια στην περιοχή, ιδίως για τις γειτονικές χώρες, και ότι η επίτευξη ηρεμίας —η οποία είναι επίσης ζωτικής σημασίας για την παγκόσμια σταθερότητα— πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα χωρίς καθυστέρηση.

30.09.2026, 21:52