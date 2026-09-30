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Ρούτε: Το ΝΑΤΟ είναι αμυντική συμμαχία, η Ρωσία πρέπει να σταματήσει τις πυρηνικές απειλές
Ρούτε: Το ΝΑΤΟ είναι αμυντική συμμαχία, η Ρωσία πρέπει να σταματήσει τις πυρηνικές απειλές
Απάντηση στις πυρηνικές προειδοποιήσεις της Ρωσίας προς το ΝΑΤΟ σχετικά με τον θύλακα του Καλίνινγκραντ
Το ΝΑΤΟ είναι μια αμυντική συμμαχία και η Ρωσία πρέπει να σταματήσει τις πυρηνικές απειλές, δήλωσε σήμερα ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, απαντώντας στις πυρηνικές προειδοποιήσεις της Ρωσίας προς το ΝΑΤΟ σχετικά με τον θύλακα του Καλίνινγκραντ.
«Πιστεύω ότι ο καλύτερος τρόπος για να αντιμετωπίσουμε αυτό το ζήτημα είναι να διατηρήσουμε μια κάποια ηρεμία από την πλευρά του ΝΑΤΟ. Μπορούμε να επιτρέψουμε λίγη ηρεμία, αλλά και να διασφαλίσουμε ότι θα συνεχίσουμε αυτό που κάνουμε», δήλωσε ο Ρούτε.
Η ρωσική πρεσβεία στις Βρυξέλλες δημοσίευσε στην πλατφόρμα Χ το περιεχόμενο του έγγραφου αυτού, στο οποίο η Ρωσία εκφράζει την «ανησυχία» της για τις «προκλητικές ενέργειες» εκ μέρους του ΝΑΤΟ όσον αφορά το Καλίνινγκραντ, και στις οποίες η Ρωσία είναι έτοιμη να απαντήσει «με όλο της το οπλοστάσιο».
«Διαπιστώνουμε πρωτοφανή αύξηση της στρατιωτικής δραστηριότητας της Συμμαχίας κατά μήκος των δυτικών συνόρων μας», τα οποία περιλαμβάνουν το Καλίνινγκραντ, κατήγγειλε επίσης η πρεσβεία.
«Πιστεύω ότι ο καλύτερος τρόπος για να αντιμετωπίσουμε αυτό το ζήτημα είναι να διατηρήσουμε μια κάποια ηρεμία από την πλευρά του ΝΑΤΟ. Μπορούμε να επιτρέψουμε λίγη ηρεμία, αλλά και να διασφαλίσουμε ότι θα συνεχίσουμε αυτό που κάνουμε», δήλωσε ο Ρούτε.
Η ρωσική πρεσβεία στις Βρυξέλλες δημοσίευσε στην πλατφόρμα Χ το περιεχόμενο του έγγραφου αυτού, στο οποίο η Ρωσία εκφράζει την «ανησυχία» της για τις «προκλητικές ενέργειες» εκ μέρους του ΝΑΤΟ όσον αφορά το Καλίνινγκραντ, και στις οποίες η Ρωσία είναι έτοιμη να απαντήσει «με όλο της το οπλοστάσιο».
«Διαπιστώνουμε πρωτοφανή αύξηση της στρατιωτικής δραστηριότητας της Συμμαχίας κατά μήκος των δυτικών συνόρων μας», τα οποία περιλαμβάνουν το Καλίνινγκραντ, κατήγγειλε επίσης η πρεσβεία.
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