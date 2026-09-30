Λάθος συναγερμός με δεύτερη πτήση της Flydubai: Δεν άλλαξε πορεία, συνεχίζει κανονικά προς Τελ Αβίβ

Νέα αναστάτωση προκλήθηκε νωρίτερα από λανθασμένες πληροφορίες που μετέδωσαν ισραηλινά μέσα ενημέρωσης σχετικά με δεύτερη πτήση της Flydubai από το Ντουμπάι προς το Τελ Αβίβ.Σύμφωνα με τις αρχικές αναφορές, η πτήση FDB1081 φέρεται να είχε αλλάξει πορεία και να επέστρεφε προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ωστόσο οι πληροφορίες αυτές αποδείχθηκαν εσφαλμένες.Η σύγχυση προκλήθηκε από τεχνικό σφάλμα σε ιστοσελίδες παρακολούθησης πτήσεων, οι οποίες εμφάνιζαν ότι το αεροσκάφος κατευθυνόταν πίσω προς το Ντουμπάι.Ωστόσο, σύμφωνα με τα διαθέσιμα δεδομένα παρακολούθησης, η πτήση συνεχίζει κανονικά την πορεία της προς το αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν στο Τελ Αβίβ, χωρίς καμία ένδειξη προβλήματος ή απόκλιση από τη διαδρομή της.Το αεροσκάφος δεν έχει εκπέμψει κανένα σήμα έκτακτης ανάγκης και δεν έχει πραγματοποιήσει αναστροφή πορείας προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.