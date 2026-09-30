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Ράμα: Η επένδυση 1,4 δισ. ευρώ που συνδέεται με Κούσνερ και Ιβάνκα Τραμπ να κριθεί από την επιστήμη και όχι από τους δρόμους και την ιδεολογία
Ράμα: Η επένδυση 1,4 δισ. ευρώ που συνδέεται με Κούσνερ και Ιβάνκα Τραμπ να κριθεί από την επιστήμη και όχι από τους δρόμους και την ιδεολογία
Ο Αλβανός πρωθυπουργός υπερασπίστηκε τη σχεδιαζόμενη επένδυση στην προστατευόμενη περιοχή Σβέρνιτσα και παρουσίασε το σχέδιό του για στροφή της χώρας στον τουρισμό υψηλών προδιαγραφών
Την περιβαλλοντική αξιολόγηση και όχι τις αντιδράσεις που εκδηλώνονται στους δρόμους έθεσε ως καθοριστικό παράγοντα για την τύχη της μεγάλης τουριστικής επένδυσης που συνδέεται με τον Τζάρεντ Κούσνερ και την Ιβάνκα Τραμπ ο Έντι Ράμα. Ο πρωθυπουργός της Αλβανίας υπερασπίστηκε το σχέδιο για τη δημιουργία πολυτελούς θερέτρου, το οποίο έχει προκαλέσει έντονες κινητοποιήσεις, υποστηρίζοντας ότι η τελική απόφαση θα εξαρτηθεί από την αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και όχι «από τους δρόμους και την ιδεολογία».
Το επενδυτικό σχέδιο, συνολικού ύψους 1,4 δισ. ευρώ, αφορά την προστατευόμενη περιοχή της Σβέρνιτσας στη νοτιοδυτική Αλβανία. Με αυτό συνδέονται η κόρη του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Ιβάνκα Τραμπ, και ο σύζυγός της Τζάρεντ Κούσνερ, ο οποίος έχει αναλάβει στο παρελθόν ρόλο συμβούλου και ειδικού απεσταλμένου σε σημαντικές διαπραγματεύσεις.
Η αλβανική κυβέρνηση έχει ήδη διαβεβαιώσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι η συγκεκριμένη επένδυση θα υλοποιηθεί με βάση τα περιβαλλοντικά πρότυπα που ισχύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Μιλώντας την Τρίτη (29/9) στη Σύνοδο Ταξιδιών και Τουρισμού του Euronews στις Βρυξέλλες, ο Έντι Ράμα επανήλθε στην υπεράσπιση του σχεδίου, συνδέοντάς το με τη στρατηγική της κυβέρνησής του να διευρύνει το μερίδιο της Αλβανίας στον τουρισμό υψηλών προδιαγραφών.
Απαντώντας στις επικρίσεις που έχουν διατυπωθεί, τόνισε ότι η χώρα έχει ανάγκη από επενδύσεις αυτού του μεγέθους προκειμένου να καλυφθούν «οι ανάγκες της χώρας» και να εξασφαλιστούν «πολύ καλύτερη ζωή, μεγαλύτεροι μισθοί και καλύτερες υπηρεσίες».
Η σχεδιαζόμενη επένδυση έχει προκαλέσει επανειλημμένες διαδηλώσεις στα Τίρανα, ενώ μεταξύ των αιτημάτων που έχουν διατυπωθεί από ορισμένους διαδηλωτές είναι ακόμη και η παραίτηση του Αλβανού πρωθυπουργού.
Χαρακτήρισε την παλαιότερη Αλβανία «Βόρεια Κορέα της Ευρώπης», λέγοντας ότι κάποτε αποτελούσε «την πιο απομονωμένη χώρα της Ευρώπης», ενώ σήμερα, σύμφωνα με τον ίδιο, έχει εξελιχθεί σε ένα «λαμπερό μικρό διαμάντι» της ευρωπαϊκής ηπείρου.
Όπως ανέφερε, σχεδόν 12 εκατομμύρια επισκέπτες από το εξωτερικό έχουν ταξιδέψει στην Αλβανία μέσα στη φετινή χρονιά. Το Euronews σημειώνει ότι ο συγκεκριμένος αριθμός υποστηρίζεται και από στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού.
Ο Αλβανός πρωθυπουργός κατέστησε σαφές, ωστόσο, ότι στόχος της κυβέρνησής του δεν είναι απλώς η περαιτέρω αύξηση του αριθμού των τουριστών, αλλά η αλλαγή του μοντέλου τουριστικής ανάπτυξης.
Κατά την άποψή του, ένα μοντέλο που στηρίζεται κατά κύριο λόγο σε επισκέπτες μεσαίου και χαμηλότερου εισοδήματος μπορεί να επιβαρύνει σημαντικά τις υποδομές, το φυσικό περιβάλλον και τις παρεχόμενες υπηρεσίες.
Αντίθετα, ο Ράμα υποστήριξε ότι η χώρα δεν έχει εκμεταλλευτεί στον βαθμό που θα μπορούσε την αγορά των τουριστών υψηλότερου εισοδήματος, οι οποίοι, όπως είπε, «μειώνουν την πίεση στη χώρα και εμείς αποκομίζουμε περισσότερα από αυτούς».
Το επενδυτικό σχέδιο, συνολικού ύψους 1,4 δισ. ευρώ, αφορά την προστατευόμενη περιοχή της Σβέρνιτσας στη νοτιοδυτική Αλβανία. Με αυτό συνδέονται η κόρη του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Ιβάνκα Τραμπ, και ο σύζυγός της Τζάρεντ Κούσνερ, ο οποίος έχει αναλάβει στο παρελθόν ρόλο συμβούλου και ειδικού απεσταλμένου σε σημαντικές διαπραγματεύσεις.
Η αλβανική κυβέρνηση έχει ήδη διαβεβαιώσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι η συγκεκριμένη επένδυση θα υλοποιηθεί με βάση τα περιβαλλοντικά πρότυπα που ισχύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Μιλώντας την Τρίτη (29/9) στη Σύνοδο Ταξιδιών και Τουρισμού του Euronews στις Βρυξέλλες, ο Έντι Ράμα επανήλθε στην υπεράσπιση του σχεδίου, συνδέοντάς το με τη στρατηγική της κυβέρνησής του να διευρύνει το μερίδιο της Αλβανίας στον τουρισμό υψηλών προδιαγραφών.
Απαντώντας στις επικρίσεις που έχουν διατυπωθεί, τόνισε ότι η χώρα έχει ανάγκη από επενδύσεις αυτού του μεγέθους προκειμένου να καλυφθούν «οι ανάγκες της χώρας» και να εξασφαλιστούν «πολύ καλύτερη ζωή, μεγαλύτεροι μισθοί και καλύτερες υπηρεσίες».
Η σχεδιαζόμενη επένδυση έχει προκαλέσει επανειλημμένες διαδηλώσεις στα Τίρανα, ενώ μεταξύ των αιτημάτων που έχουν διατυπωθεί από ορισμένους διαδηλωτές είναι ακόμη και η παραίτηση του Αλβανού πρωθυπουργού.
Από τη «Βόρεια Κορέα της Ευρώπης» σε «λαμπερό μικρό διαμάντι»Ο Ράμα στάθηκε ιδιαίτερα στην πορεία που έχει καταγράψει τα τελευταία χρόνια ο τουρισμός στην Αλβανία, αντιπαραβάλλοντας τη σημερινή εικόνα με το παρελθόν της χώρας.
Χαρακτήρισε την παλαιότερη Αλβανία «Βόρεια Κορέα της Ευρώπης», λέγοντας ότι κάποτε αποτελούσε «την πιο απομονωμένη χώρα της Ευρώπης», ενώ σήμερα, σύμφωνα με τον ίδιο, έχει εξελιχθεί σε ένα «λαμπερό μικρό διαμάντι» της ευρωπαϊκής ηπείρου.
Όπως ανέφερε, σχεδόν 12 εκατομμύρια επισκέπτες από το εξωτερικό έχουν ταξιδέψει στην Αλβανία μέσα στη φετινή χρονιά. Το Euronews σημειώνει ότι ο συγκεκριμένος αριθμός υποστηρίζεται και από στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού.
Ο Αλβανός πρωθυπουργός κατέστησε σαφές, ωστόσο, ότι στόχος της κυβέρνησής του δεν είναι απλώς η περαιτέρω αύξηση του αριθμού των τουριστών, αλλά η αλλαγή του μοντέλου τουριστικής ανάπτυξης.
Κατά την άποψή του, ένα μοντέλο που στηρίζεται κατά κύριο λόγο σε επισκέπτες μεσαίου και χαμηλότερου εισοδήματος μπορεί να επιβαρύνει σημαντικά τις υποδομές, το φυσικό περιβάλλον και τις παρεχόμενες υπηρεσίες.
Αντίθετα, ο Ράμα υποστήριξε ότι η χώρα δεν έχει εκμεταλλευτεί στον βαθμό που θα μπορούσε την αγορά των τουριστών υψηλότερου εισοδήματος, οι οποίοι, όπως είπε, «μειώνουν την πίεση στη χώρα και εμείς αποκομίζουμε περισσότερα από αυτούς».
«Γι’ αυτό επενδύουμε και στην προσέλκυση επενδυτών που φέρνουν το πολύ υψηλό επίπεδο», πρόσθεσε.
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