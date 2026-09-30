Το ερευνητικό πρόγραμμα του UNIC Athens μετατρέπει το campus του Ελληνικού σε ένα ζωντανό πεδίο έρευνας, όπου Τεχνητή Νοημοσύνη, Βιοτεχνολογία και βιολογικά δεδομένα συναντώνται, ανοίγοντας νέους δρόμους για την υγεία, την ευημερία και φυσικά, την επιστήμη.
Τουλάχιστον πέντε νεκροί στη Γάζα σε ισραηλινά πλήγματα
Τουλάχιστον πέντε νεκροί στη Γάζα σε ισραηλινά πλήγματα
Ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα σε όχημα στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον τέσσερις ανθρώπους και τραυμάτισε 14, ενώ αεροπορική επίθεση που έγινε νωρίτερα και έπληξε διαμέρισμα προκάλεσε τον θάνατο μιας γυναίκας
Τουλάχιστον πέντε Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν σε ισραηλινά πλήγματα σε δύο ξεχωριστές επιθέσεις στη Λωρίδα της Γάζας σήμερα, όπως δήλωσαν υγειονομικοί αξιωματούχοι του θύλακα.
Σύμφωνα με τους αξιωματούχους, ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα σε όχημα στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον τέσσερις ανθρώπους και προκάλεσε τον τραυματισμό 14 άλλων στη συνοικία Τελ Αλ-Χάουα στην Πόλη της Γάζας, ενώ αεροπορική επίθεση που έγινε νωρίτερα και έπληξε διαμέρισμα στην πόλη προκάλεσε τον θάνατο μιας γυναίκας.
Ο ισραηλινός στρατός δεν σχολίασε άμεσα κάποιο από τα καταγγελλόμενα πλήγματα.
Το Ισραήλ, που υποστηρίζει ότι η Χαμάς επανεξοπλίζεται και εξαπολύει επιθέσεις κατά παράβαση της εκεχειρίας του Οκτωβρίου, έχει εντείνει τα πλήγματα κατά της οργάνωσης τις τελευταίες εβδομάδες.
Σύμφωνα με τους αξιωματούχους, ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα σε όχημα στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον τέσσερις ανθρώπους και προκάλεσε τον τραυματισμό 14 άλλων στη συνοικία Τελ Αλ-Χάουα στην Πόλη της Γάζας, ενώ αεροπορική επίθεση που έγινε νωρίτερα και έπληξε διαμέρισμα στην πόλη προκάλεσε τον θάνατο μιας γυναίκας.
Ο ισραηλινός στρατός δεν σχολίασε άμεσα κάποιο από τα καταγγελλόμενα πλήγματα.
Israeli strikes have killed at least five Palestinians in two separate attacks in the Gaza Strip, the territory’s health officials say. pic.twitter.com/l3OYlB7fVc— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) September 30, 2026
Το Ισραήλ, που υποστηρίζει ότι η Χαμάς επανεξοπλίζεται και εξαπολύει επιθέσεις κατά παράβαση της εκεχειρίας του Οκτωβρίου, έχει εντείνει τα πλήγματα κατά της οργάνωσης τις τελευταίες εβδομάδες.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα