Ρωσική βόμβα προκάλεσε τον τραυματισμό 22 ανθρώπων στο Χάρκοβο της Ουκρανίας
Ρωσική βόμβα προκάλεσε τον τραυματισμό 22 ανθρώπων στο Χάρκοβο της Ουκρανίας
Πλήγματα και στο Κίεβο, όπου ένα drone χτύπησε πρατήριο βενζίνης
Μια καθοδηγούμενη ρωσική αεροπορική βόμβα προκάλεσε τον τραυματισμό 22 ανθρώπων, μεταξύ των οποίων παιδιά, πλήττοντας ένα κτίριο διαμερισμάτων στη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας, το Χάρκοβο, ανακοίνωσε νωρίς σήμερα το πρωί μέσω του Telegram o δήμαρχος Ιχόρ Τερέχοβ.
Στην πρωτεύουσα Κίεβο ρωσικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε ένα πρατήριο βενζίνης, ανακοίνωσαν επίσης μέσω του Telegram οι αρχές της πόλης, χωρίς να κάνουν γνωστές άλλες λεπτομέρειες.
Στην πρωτεύουσα Κίεβο ρωσικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε ένα πρατήριο βενζίνης, ανακοίνωσαν επίσης μέσω του Telegram οι αρχές της πόλης, χωρίς να κάνουν γνωστές άλλες λεπτομέρειες.
🚀 Russian forces strike an apartment building in Kharkiv with a guided aerial bomb: 22 people injured, including 8 children.— UATV English (@UATV_en) September 28, 2026
3 people have been injured in Kyiv since the beginning of the day, Mayor Klitschko reported. pic.twitter.com/OxTj37QguS
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα