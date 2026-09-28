Ρωσική βόμβα προκάλεσε τον τραυματισμό 22 ανθρώπων στο Χάρκοβο της Ουκρανίας
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Ρωσική βόμβα προκάλεσε τον τραυματισμό 22 ανθρώπων στο Χάρκοβο της Ουκρανίας

Πλήγματα και στο Κίεβο, όπου ένα drone χτύπησε πρατήριο βενζίνης

Ρωσική βόμβα προκάλεσε τον τραυματισμό 22 ανθρώπων στο Χάρκοβο της Ουκρανίας
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Μια καθοδηγούμενη ρωσική αεροπορική βόμβα προκάλεσε τον τραυματισμό 22 ανθρώπων, μεταξύ των οποίων παιδιά, πλήττοντας ένα κτίριο διαμερισμάτων στη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας, το Χάρκοβο, ανακοίνωσε νωρίς σήμερα το πρωί μέσω του Telegram o δήμαρχος Ιχόρ Τερέχοβ.

Στην πρωτεύουσα Κίεβο ρωσικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε ένα πρατήριο βενζίνης, ανακοίνωσαν επίσης μέσω του Telegram οι αρχές της πόλης, χωρίς να κάνουν γνωστές άλλες λεπτομέρειες.

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