Η επένδυση στη γνώση αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία όταν συνδέεται με συγκεκριμένους επαγγελματικούς στόχους, νέες δεξιότητες και ουσιαστικά προσόντα.
Στις φλόγες η Ακαδημία Επιστημών στο Κίεβο μετά από πλήγμα ρωσικού drone, μία νεκρή και τρεις τραυματίες, δείτε βίντεο
Σοβαρές ζημιές και φωτιά στο κτίριο στο κέντρο της ουκρανικής πρωτεύουσας - Επιθέσεις και σε Ντνίπρο και Χάρκοβο με νεκρούς και δεκάδες τραυματίες
Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δημοσιοποίησε βίντεο από το σημείο, στο οποίο αποτυπώνεται η έκταση των καταστροφών. «Ρωσικό πλήγμα στο κτίριο της Ακαδημίας Επιστημών. Αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη επιχείρηση διάσωσης, σβήνουν την πυρκαγιά, αναζητούν ανθρώπους που ενδέχεται να ήταν στο κτίριο» έγραψε ο Ουκρανός πρόεδρος σε ανάρτησή του.
Російський удар проти будівлі української Академії наук. Зараз триває рятувальна операція, гасять пожежу, шукають людей, які могли перебувати в будівлі. Всі служби залучені. Сьогодні ж у Києві були атаковані фармацевтична компанія та заправки, в Дніпрі – бізнес-центр, в інших…— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 28, 2026
Στις εικόνες φαίνεται μεγάλο τμήμα του πλευρικού τοίχου να έχει καταστραφεί, ενώ η φωτιά έχει επεκταθεί τόσο στον τρίτο όσο και στον δεύτερο όροφο. Μεγάλη ποσότητα συντριμμιών έχει επίσης καταλήξει περιμετρικά του κτιρίου.
BREAKING:— Visegrád 24 (@visegrad24) September 28, 2026
The National Academy of Sciences is on fire in central Kyiv.
Fatalities and wounded have been reported. The building is destroyed.
Video via @5channel pic.twitter.com/8IrAK70ZCK
Νωρίτερα, οι αρχές του Κιέβου είχαν ανακοινώσει ότι από την επίθεση είχε πληγεί ακατοίκητο κτίριο στη συνοικία Σεφτσένκο, όπου βρίσκεται το ιστορικό κτίριο της Ακαδημίας Επιστημών.
Νεκροί στο Ντνίπρο και δεκάδες τραυματίες στο ΧάρκοβοΕπιθέσεις καταγράφηκαν και σε άλλες περιοχές της Ουκρανίας. Στην πόλη Ντνίπρο, στα νοτιοανατολικά της χώρας, μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε επιχειρηματικό κέντρο, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τρεις άνθρωποι και να τραυματιστούν τουλάχιστον 12, σύμφωνα με τον περιφερειακό κυβερνήτη.
The fucking Russian war criminals just bombed the Ukrainian National Academy of Sciences in Kyiv. I have no idea how many people were inside and there’s at least one dead at the side entrance. pic.twitter.com/5GvEfI5x2h— Branislav Slantchev (@slantchev) September 28, 2026
Στο Χάρκοβο, ρωσικό πλήγμα με βόμβες ολίσθησης σε κτίριο κατοικιών είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό 29 ανθρώπων, ανάμεσά τους 10 ανήλικοι, όπως δήλωσε ο δήμαρχος Ιχόρ Τερέχοφ.
In the center of Kyiv, Russians attacked the historic building of the National Academy of Sciences with a drone. A fire has broken out, and people are jumping from the windows to avoid burning to death.— Денис Казанський (@den_kazansky) September 28, 2026
This is what the triumph of absolute evil looks like. Europe, 2026. pic.twitter.com/p7EU8vuLrh
Ο Ουκρανός πρόεδρος έκανε επίσης λόγο για επιθέσεις με drones που προκάλεσαν ζημιές σε κτίρια κατοικιών, τηλεπικοινωνιακές υποδομές και πρατήρια καυσίμων στην πρωτεύουσα.
Από την πλευρά του, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας επιβεβαίωσε ότι πραγματοποιήθηκαν πλήγματα εναντίον κέντρων δεδομένων στο Κίεβο, υποστηρίζοντας ότι οι συγκεκριμένες εγκαταστάσεις παρέχουν υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας και πρόσβασης στο Διαδίκτυο στον ουκρανικό στρατό.
Το ρωσικό υπουργείο ανακοίνωσε ακόμη ότι στην περιοχή της Οδησσού επλήγησαν ένα κέντρο εφοδιασμού και ένα πλοίο, τα οποία, σύμφωνα με τη Μόσχα, χρησιμοποιούνταν για τη μεταφορά εφοδίων προς τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις.
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