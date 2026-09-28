Στις φλόγες η Ακαδημία Επιστημών στο Κίεβο μετά από πλήγμα ρωσικού drone, μία νεκρή και τρεις τραυματίες, δείτε βίντεο

Σοβαρές ζημιές και φωτιά στο κτίριο στο κέντρο της ουκρανικής πρωτεύουσας - Επιθέσεις και σε Ντνίπρο και Χάρκοβο με νεκρούς και δεκάδες τραυματίες

Ακαδημίας Επιστημών, στο κέντρο του Κιέβου, τη Δευτέρα (28/9), σύμφωνα με τον δήμαρχο της ουκρανικής πρωτεύουσας Βιτάλι Κλίτσκο. Το κτίριο υπέστη εκτεταμένες ζημιές, ενώ στο σημείο αναπτύχθηκαν δυνάμεις διάσωσης και πυρόσβεσης.



Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Ακαδημίας Επιστημών. Αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη επιχείρηση διάσωσης, σβήνουν την πυρκαγιά, αναζητούν ανθρώπους που ενδέχεται να ήταν στο κτίριο» έγραψε ο Ουκρανός πρόεδρος σε ανάρτησή του.





Στις εικόνες φαίνεται μεγάλο τμήμα του πλευρικού τοίχου να έχει καταστραφεί, ενώ η φωτιά έχει επεκταθεί τόσο στον τρίτο όσο και στον δεύτερο όροφο. Μεγάλη ποσότητα συντριμμιών έχει επίσης καταλήξει περιμετρικά του κτιρίου.





Νωρίτερα, οι αρχές του Κιέβου είχαν ανακοινώσει ότι από την επίθεση είχε πληγεί ακατοίκητο κτίριο στη συνοικία Σεφτσένκο, όπου βρίσκεται το ιστορικό κτίριο της Ακαδημίας Επιστημών.



Κλείσιμο Νεκροί στο Ντνίπρο και δεκάδες τραυματίες στο Χάρκοβο Επιθέσεις καταγράφηκαν και σε άλλες περιοχές της Ουκρανίας. Στην πόλη Ντνίπρο, στα νοτιοανατολικά της χώρας, μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε επιχειρηματικό κέντρο, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τρεις άνθρωποι και να τραυματιστούν τουλάχιστον 12, σύμφωνα με τον περιφερειακό κυβερνήτη.





Στο Χάρκοβο, ρωσικό πλήγμα με βόμβες ολίσθησης σε κτίριο κατοικιών είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό 29 ανθρώπων, ανάμεσά τους 10 ανήλικοι, όπως δήλωσε ο δήμαρχος Ιχόρ Τερέχοφ.



Μία γυναίκα έχασε τη ζωή της και ακόμη τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν μετά από πλήγμα ρωσικού drone στο κτίριο της, στο κέντρο του Κιέβου, τη Δευτέρα (28/9), σύμφωνα με τον δήμαρχο της ουκρανικής πρωτεύουσας Βιτάλι Κλίτσκο. Το κτίριο υπέστη εκτεταμένες ζημιές, ενώ στο σημείο αναπτύχθηκαν δυνάμεις διάσωσης και πυρόσβεσης.Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δημοσιοποίησε βίντεο από το σημείο, στο οποίο αποτυπώνεται η έκταση των καταστροφών. «Ρωσικό πλήγμα στο κτίριο της. Αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη επιχείρηση διάσωσης, σβήνουν την πυρκαγιά, αναζητούν ανθρώπους που ενδέχεται να ήταν στο κτίριο» έγραψε ο Ουκρανός πρόεδρος σε ανάρτησή του.Στις εικόνες φαίνεται μεγάλο τμήμα του πλευρικού τοίχου να έχει καταστραφεί, ενώ η φωτιά έχει επεκταθεί τόσο στον τρίτο όσο και στον δεύτερο όροφο. Μεγάλη ποσότητα συντριμμιών έχει επίσης καταλήξει περιμετρικά του κτιρίου.Νωρίτερα, οι αρχές του Κιέβου είχαν ανακοινώσει ότι από την επίθεση είχε πληγεί ακατοίκητο κτίριο στη συνοικία Σεφτσένκο, όπου βρίσκεται το ιστορικό κτίριο της Ακαδημίας Επιστημών.Επιθέσεις καταγράφηκαν και σε άλλες περιοχές της Ουκρανίας. Στην πόλη Ντνίπρο, στα νοτιοανατολικά της χώρας, μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε επιχειρηματικό κέντρο, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τρεις άνθρωποι και να τραυματιστούν τουλάχιστον 12, σύμφωνα με τον περιφερειακό κυβερνήτη.Στο Χάρκοβο, ρωσικό πλήγμα με βόμβες ολίσθησης σε κτίριο κατοικιών είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό 29 ανθρώπων, ανάμεσά τους 10 ανήλικοι, όπως δήλωσε ο δήμαρχος Ιχόρ Τερέχοφ.

Στόχος επιθέσεων έγινε εκ νέου και η ευρύτερη περιφέρεια του Κιέβου. Σύμφωνα με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν από ρωσικά πλήγματα, μεταξύ των οποίων ένας Αζέρος.





Ο Ουκρανός πρόεδρος έκανε επίσης λόγο για επιθέσεις με drones που προκάλεσαν ζημιές σε κτίρια κατοικιών, τηλεπικοινωνιακές υποδομές και πρατήρια καυσίμων στην πρωτεύουσα.



Από την πλευρά του, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας επιβεβαίωσε ότι πραγματοποιήθηκαν πλήγματα εναντίον κέντρων δεδομένων στο Κίεβο, υποστηρίζοντας ότι οι συγκεκριμένες εγκαταστάσεις παρέχουν υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας και πρόσβασης στο Διαδίκτυο στον ουκρανικό στρατό.



Το ρωσικό υπουργείο ανακοίνωσε ακόμη ότι στην περιοχή της Οδησσού επλήγησαν ένα κέντρο εφοδιασμού και ένα πλοίο, τα οποία, σύμφωνα με τη Μόσχα, χρησιμοποιούνταν για τη μεταφορά εφοδίων προς τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις.