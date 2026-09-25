Ο Πούτιν απειλεί την Ουκρανία: Θα υποστεί τις συνέπειες για τις επιθέσεις σε μη στρατιωτικούς στόχους

Όλες οι προτάσεις για μια ειρηνική διευθέτηση είναι στο τραπέζι, αλλά η Ρωσία πρέπει να εξετάσει ποια είναι προς το συμφέρον της, τόνισε ο Ρώσος πρόεδρος