«Γίνονται εργασίες και επαφές» λέει το Κρεμλίνο για την πιθανή μεταφορά των S-400 της Τουρκίας σε φιλική χώρα
ΚΟΣΜΟΣ
Τουρκία Ρωσία ΗΠΑ S-400 F-35

«Γίνονται εργασίες και επαφές» λέει το Κρεμλίνο για την πιθανή μεταφορά των S-400 της Τουρκίας σε φιλική χώρα

Ο Ντμίτρι  Πεσκόφ επιβεβαίωσε ότι εξετάζεται το ενδεχόμενο - Η Άγκυρα είχε αγοράσει τα ρωσικά συστήματα έναντι 2,5 δισ. δολαρίων - Τώρα ψάχνει λύση για να επανέλθει στο πρόγραμμα των F-35

«Γίνονται εργασίες και επαφές» λέει το Κρεμλίνο για την πιθανή μεταφορά των S-400 της Τουρκίας σε φιλική χώρα
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Η πιθανότητα μεταφοράς των ρωσικών αντιαεροπορικών συστημάτων S-400 από την Τουρκία σε μία τρίτη, φιλική προς τη Μόσχα χώρα, βρίσκεται στην ατζέντα των συζητήσεων, όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.

«Το θέμα βρίσκεται στην ημερήσια διάταξη, πραγματοποιούνται οι σχετικές εργασίες και υπάρχουν οι κατάλληλες επαφές», ανέφερε ο Πεσκόφ απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφων για το αν η Ρωσία εξετάζει το ενδεχόμενο μετακίνησης των συστημάτων από το τουρκικό έδαφος.

Νωρίτερα, ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ είχε δηλώσει ότι η Μόσχα αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο μεταφοράς των S-400 από την Τουρκία σε τρίτη φιλική χώρα, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχει υποβληθεί σχετικό αίτημα.

«Γίνονται εργασίες και επαφές» λέει το Κρεμλίνο για την πιθανή μεταφορά των S-400 της Τουρκίας σε φιλική χώρα


Όπως είχε διευκρινίσει ο Λαβρόφ, οποιαδήποτε τέτοια μετακίνηση δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς τη συγκατάθεση της Ρωσίας.

Η συμφωνία Τουρκίας - Ρωσίας που προκάλεσε κρίση με τις ΗΠΑ

Η Τουρκία είχε προχωρήσει το 2017 στην αγορά τεσσάρων συστοιχιών αντιαεροπορικών συστημάτων S-400 από τη Ρωσία, συνολικής αξίας περίπου 2,5 δισ. δολαρίων.

Τον Οκτώβριο του 2019, η ρωσική εταιρεία Rosoboronexport, που ανήκει στον κρατικό όμιλο Rostec, ανακοίνωσε ότι η σύμβαση προμήθειας είχε ολοκληρωθεί.

Η απόφαση της Άγκυρας να αποκτήσει τα ρωσικά συστήματα προκάλεσε σοβαρή αντιπαράθεση με την Ουάσινγκτον. Μετά την υπογραφή της συμφωνίας Τουρκίας - Ρωσίας για την προμήθεια των S-400, η Άγκυρα αποκλείστηκε από το αμερικανικό πρόγραμμα ανάπτυξης των μαχητικών αεροσκαφών F-35.

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Οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν υποστηρίξει ότι η χρήση των S-400 από σύμμαχο του ΝΑΤΟ δημιουργούσε κινδύνους για την ασφάλεια των προηγμένων αμερικανικών συστημάτων.
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