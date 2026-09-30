«Γίνονται εργασίες και επαφές» λέει το Κρεμλίνο για την πιθανή μεταφορά των S-400 της Τουρκίας σε φιλική χώρα

Η συμφωνία Τουρκίας - Ρωσίας που προκάλεσε κρίση με τις ΗΠΑ

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Η πιθανότητα μεταφοράς των ρωσικών αντιαεροπορικών συστημάτωναπό τηνσε μία τρίτη, φιλική προς τη Μόσχα χώρα, βρίσκεται στην ατζέντα των συζητήσεων, όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου«Το θέμα βρίσκεται στην ημερήσια διάταξη, πραγματοποιούνται οι σχετικές εργασίες και υπάρχουν οι κατάλληλες επαφές», ανέφερε οαπαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφων για το αν η Ρωσία εξετάζει το ενδεχόμενο μετακίνησης των συστημάτων από το τουρκικό έδαφος.Νωρίτερα, ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικώνείχε δηλώσει ότι η Μόσχα αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο μεταφοράς των S-400 από την Τουρκία σε τρίτη φιλική χώρα, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχει υποβληθεί σχετικό αίτημα.Όπως είχε διευκρινίσει ο, οποιαδήποτε τέτοια μετακίνηση δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς τη συγκατάθεση της Ρωσίας.Η Τουρκία είχε προχωρήσει τοστην αγορά τεσσάρων συστοιχιών αντιαεροπορικών συστημάτωναπό τη Ρωσία, συνολικής αξίας περίπου 2,5 δισ. δολαρίων.Τον Οκτώβριο του 2019, η ρωσική εταιρεία, που ανήκει στον κρατικό όμιλο Rostec, ανακοίνωσε ότι η σύμβαση προμήθειας είχε ολοκληρωθεί.Η απόφαση της Άγκυρας να αποκτήσει τα ρωσικά συστήματα προκάλεσε σοβαρή αντιπαράθεση με την Ουάσινγκτον. Μετά την υπογραφή της συμφωνίας Τουρκίας - Ρωσίας για την προμήθεια των, η Άγκυρα αποκλείστηκε από το αμερικανικό πρόγραμμα ανάπτυξης των μαχητικών αεροσκαφώνΟι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν υποστηρίξει ότι η χρήση των S-400 από σύμμαχο τουδημιουργούσε κινδύνους για την ασφάλεια των προηγμένων αμερικανικών συστημάτων.