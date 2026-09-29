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Νέα ρωσική επίθεση με πυραύλους και drones στο Κίεβο
Νέα ρωσική επίθεση με πυραύλους και drones στο Κίεβο
Η αντιαεροπορική άμυνα ενεργοποιήθηκε μετά από εκρήξεις, ενώ ο Ζελένσκι ζητά περισσότερους πυραύλους για τα Patriot
Σειρά ισχυρών εκρήξεων ακούστηκε τις πρώτες πρωινές ώρες στο Κίεβο κι ανέλαβε δράση η ουκρανική αντιαεροπορική άμυνα κατά τη διάρκεια συναγερμού για νέα ρωσική αεροπορική επιδρομή, μεταδίδουν το Γαλλικό Πρακτορείο και το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς.
«Κι άλλοι βαλλιστικοί πύραυλοι κατευθύνονται στο Κίεβο», προειδοποίησε η ουκρανική πολεμική αεροπορία μέσω Telegram.
Δημοσιογράφοι στο Κίεβο έκαναν λόγο για συνδυασμένη επίθεση, με πυραύλους και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εφόρμησης.
Η ουκρανική πρωτεύουσα υφίσταται εδώ κι εβδομάδες κλιμάκωση των ρωσικών πληγμάτων, κατά κανόνα κατά τη διάρκεια της νύχτας, αλλά και κατά τη διάρκεια της ημέρας σε κάποιες περιπτώσεις.
Χθες Δευτέρα, γυναίκα σκοτώθηκε και άλλοι έξι άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν ρωσικό drone προκάλεσε πυρκαγιά στην Ακαδημία Επιστημών στο Κίεβο, σύμφωνα με προσωρινό απολογισμό που ανακοίνωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Συνολικά, σε όλη τη χώρα σκοτώθηκαν εννιά άνθρωποι και τραυματίστηκαν άλλοι περίπου 80, σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσιοποίησε ο αρχηγός του κράτους.
Την περασμένη εβδομάδα, ο Ουκρανός πρόεδρος ζήτησε για ακόμη μια φορά από τους δυτικούς συμμάχους της χώρας του περισσότερους πυραύλους αναχαίτισης για τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας Patriot, τα μόνα ικανά να αναχαιτίζουν βαλλιστικούς πυραύλους στο ουκρανικό οπλοστάσιο.
«Κι άλλοι βαλλιστικοί πύραυλοι κατευθύνονται στο Κίεβο», προειδοποίησε η ουκρανική πολεμική αεροπορία μέσω Telegram.
Δημοσιογράφοι στο Κίεβο έκαναν λόγο για συνδυασμένη επίθεση, με πυραύλους και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εφόρμησης.
Η ουκρανική πρωτεύουσα υφίσταται εδώ κι εβδομάδες κλιμάκωση των ρωσικών πληγμάτων, κατά κανόνα κατά τη διάρκεια της νύχτας, αλλά και κατά τη διάρκεια της ημέρας σε κάποιες περιπτώσεις.
Χθες Δευτέρα, γυναίκα σκοτώθηκε και άλλοι έξι άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν ρωσικό drone προκάλεσε πυρκαγιά στην Ακαδημία Επιστημών στο Κίεβο, σύμφωνα με προσωρινό απολογισμό που ανακοίνωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Συνολικά, σε όλη τη χώρα σκοτώθηκαν εννιά άνθρωποι και τραυματίστηκαν άλλοι περίπου 80, σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσιοποίησε ο αρχηγός του κράτους.
Emergency services keep working at the site of the direct strike on the Academy of Sciences building in Kyiv. Sadly, as of now, one person has been reported killed and six people injured, including three children. This afternoon, the Russians also struck a medical facility in the… pic.twitter.com/vodvKfdhFi— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 28, 2026
Την περασμένη εβδομάδα, ο Ουκρανός πρόεδρος ζήτησε για ακόμη μια φορά από τους δυτικούς συμμάχους της χώρας του περισσότερους πυραύλους αναχαίτισης για τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας Patriot, τα μόνα ικανά να αναχαιτίζουν βαλλιστικούς πυραύλους στο ουκρανικό οπλοστάσιο.
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