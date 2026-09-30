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Επιχείρηση της ΕΛΑΣ στον Ασπρόπυργο με 12 συλλήψεις και ξήλωμα 1.120 μέτρων καλωδίων για ρευματοκλοπές
Επιχείρηση της ΕΛΑΣ στον Ασπρόπυργο με 12 συλλήψεις και ξήλωμα 1.120 μέτρων καλωδίων για ρευματοκλοπές
Με τη συμμετοχή ΟΠΚΕ, ΔΙ.ΑΣ., Τροχαίας, αστυνομικών σκύλων και drone η επιχείρηση – Βεβαιώθηκαν 36 παραβάσεις του ΚΟΚ και έγιναν 13 διακοπές ηλεκτροδότησης
Δώδεκα συλλήψεις και η αποξήλωση 1.120 μέτρων καλωδίων που χρησιμοποιούνταν για ρευματοκλοπές ήταν ο απολογισμός ειδικής αστυνομικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τρίτης 29 Σεπτεμβρίου σε οικισμό του Ασπροπύργου.
Η επιχείρηση σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Δυτικής Αττικής, με τη συμμετοχή αστυνομικών από τη Διεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής, την Ο.Π.Κ.Ε., την Ομάδα ΔΙ.ΑΣ., καθώς και τις Διευθύνσεις Αστυνομικών Επιχειρήσεων και Τροχαίας Αττικής.
Στην επιχείρηση συμμετείχαν επίσης αστυνομικός σκύλος και drone, ενώ στο σκέλος που αφορούσε τις ρευματοκλοπές συνέδραμε συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ.
Σε βάρος των 12 συλληφθέντων σχηματίστηκαν, κατά περίπτωση, δικογραφίες για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας, κλοπή νερού και αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος.
Παράλληλα, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι για την τήρηση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, με τους αστυνομικούς να βεβαιώνουν συνολικά 36 παραβάσεις.
Μεταξύ άλλων, οι παραβάσεις αφορούσαν στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης, χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση, μη χρήση προστατευτικού κράνους και μη χρήση ζώνης ασφαλείας.
Ιδιαίτερη έμφαση κατά την επιχείρηση δόθηκε στις περιπτώσεις ρευματοκλοπής.
Συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ προχώρησε στην αποξήλωση καλωδίων συνολικού μήκους 1.120 μέτρων, τα οποία, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., χρησιμοποιούνταν για την παράνομη λήψη ηλεκτρικής ενέργειας.
Στο πλαίσιο των ίδιων ενεργειών πραγματοποιήθηκαν 13 διακοπές ηλεκτροδότησης.
Η αστυνομική επιχείρηση εντάσσεται στις δράσεις της ΕΛ.ΑΣ. για την αντιμετώπιση και πρόληψη παράνομων δραστηριοτήτων στην περιοχή της Δυτικής Αττικής.
Η επιχείρηση σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Δυτικής Αττικής, με τη συμμετοχή αστυνομικών από τη Διεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής, την Ο.Π.Κ.Ε., την Ομάδα ΔΙ.ΑΣ., καθώς και τις Διευθύνσεις Αστυνομικών Επιχειρήσεων και Τροχαίας Αττικής.
Στην επιχείρηση συμμετείχαν επίσης αστυνομικός σκύλος και drone, ενώ στο σκέλος που αφορούσε τις ρευματοκλοπές συνέδραμε συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ.
Σε βάρος των 12 συλληφθέντων σχηματίστηκαν, κατά περίπτωση, δικογραφίες για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας, κλοπή νερού και αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος.
Παράλληλα, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι για την τήρηση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, με τους αστυνομικούς να βεβαιώνουν συνολικά 36 παραβάσεις.
Μεταξύ άλλων, οι παραβάσεις αφορούσαν στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης, χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση, μη χρήση προστατευτικού κράνους και μη χρήση ζώνης ασφαλείας.
Ιδιαίτερη έμφαση κατά την επιχείρηση δόθηκε στις περιπτώσεις ρευματοκλοπής.
Συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ προχώρησε στην αποξήλωση καλωδίων συνολικού μήκους 1.120 μέτρων, τα οποία, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., χρησιμοποιούνταν για την παράνομη λήψη ηλεκτρικής ενέργειας.
Στο πλαίσιο των ίδιων ενεργειών πραγματοποιήθηκαν 13 διακοπές ηλεκτροδότησης.
Η αστυνομική επιχείρηση εντάσσεται στις δράσεις της ΕΛ.ΑΣ. για την αντιμετώπιση και πρόληψη παράνομων δραστηριοτήτων στην περιοχή της Δυτικής Αττικής.
Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος των συλληφθέντων υποβλήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.
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