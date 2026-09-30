Πετρέλαιο: Κάτω από τα $96 υποχωρεί το Brent - Σημάδια ανάκαμψης των ενεργειακών ροών από τη Μέση Ανατολή
Πετρέλαιο: Κάτω από τα $96 υποχωρεί το Brent - Σημάδια ανάκαμψης των ενεργειακών ροών από τη Μέση Ανατολή
Παρά την αποκλιμάκωση, το Brent οδεύει για τρίτο διαδοχικό μήνα ανόδου
Κάτω από τα 96 δολάρια το βαρέλι υποχωρεί το πετρέλαιο τύπου Brent, μετά τη μεγάλη πτώση της προηγούμενης συνεδρίασης, καθώς η βελτίωση των ενεργειακών ροών από τη Μέση Ανατολή και η νέα μεγάλη αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων στις ΗΠΑ περιορίζουν τις ανησυχίες για την παγκόσμια προσφορά.
Το Brent κυμαίνονταν το πρωί της Τετάρτης περίπου στα 95,7 δολάρια το βαρέλι έχοντας καταγράψει απότομη υποχώρηση στην προηγούμενη συνεδρίαση, καθώς οι ενδείξεις για σταδιακή αποκατάσταση των ροών πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή μειώνουν τις πιέσεις στην αγορά.
Σύμφωνα με αναλυτές, ο μέσος όρος των εξαγωγών αργού από τη Μέση Ανατολή σε διάστημα 10 ημερών έχει ανακάμψει στα 17,5 εκατ. βαρέλια ημερησίως, επίπεδο που αντιστοιχεί περίπου στο 98% των προπολεμικών ροών.
Η εξέλιξη αυτή συνδέεται με τη σταδιακή επαναφορά των εξαγωγών της Σαουδικής Αραβίας μέσω του αγωγού East-West, ο οποίος λειτουργεί πλέον περίπου στο ήμισυ της δυναμικότητάς του. Παράλληλα, συνεχίζονται οι ροές πετρελαίου μέσω των Στενών του Ορμούζ, παρά τους περιορισμούς και την ένταση που εξακολουθεί να επικρατεί στην περιοχή.
Η αμερικανική κυβέρνηση σχεδιάζει να διαθέσει έως και 40 εκατ. βαρέλια από το Strategic Petroleum Reserve (SPR), καθώς οι υψηλές τιμές των καυσίμων αυξάνουν την πίεση στην αγορά και στους καταναλωτές.
Την ίδια ώρα, στοιχεία της βιομηχανίας έδειξαν ότι τα αμερικανικά αποθέματα αργού αυξήθηκαν κατά περίπου 1 εκατ. βαρέλια την προηγούμενη εβδομάδα, προσφέροντας ένα ακόμη σημάδι ότι οι πιέσεις στην αμερικανική αγορά περιορίζονται.
Παρά τη βελτίωση της εικόνας στην προσφορά, το πετρέλαιο εξακολουθεί να βρίσκεται αντιμέτωπο με σημαντικούς γεωπολιτικούς κινδύνους. Η σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν παραμένει παρατεταμένη, ενώ οι διαταραχές στις ενεργειακές ροές εξακολουθούν να επηρεάζουν την παγκόσμια αγορά.
Το Brent, παρά τη σημαντική διόρθωση των τελευταίων ημερών, οδεύει προς τρίτη διαδοχική μηνιαία άνοδο, γεγονός που αποτυπώνει το πόσο έντονη παραμένει η επίδραση των γεωπολιτικών εξελίξεων στις τιμές.
Το Brent κυμαίνονταν το πρωί της Τετάρτης περίπου στα 95,7 δολάρια το βαρέλι έχοντας καταγράψει απότομη υποχώρηση στην προηγούμενη συνεδρίαση, καθώς οι ενδείξεις για σταδιακή αποκατάσταση των ροών πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή μειώνουν τις πιέσεις στην αγορά.
Σύμφωνα με αναλυτές, ο μέσος όρος των εξαγωγών αργού από τη Μέση Ανατολή σε διάστημα 10 ημερών έχει ανακάμψει στα 17,5 εκατ. βαρέλια ημερησίως, επίπεδο που αντιστοιχεί περίπου στο 98% των προπολεμικών ροών.
Η εξέλιξη αυτή συνδέεται με τη σταδιακή επαναφορά των εξαγωγών της Σαουδικής Αραβίας μέσω του αγωγού East-West, ο οποίος λειτουργεί πλέον περίπου στο ήμισυ της δυναμικότητάς του. Παράλληλα, συνεχίζονται οι ροές πετρελαίου μέσω των Στενών του Ορμούζ, παρά τους περιορισμούς και την ένταση που εξακολουθεί να επικρατεί στην περιοχή.
Νέα αποδέσμευση αποθεμάτων στις ΗΠΑΣημαντικό ρόλο στην αποκλιμάκωση των ανησυχιών για την προσφορά διαδραματίζει και η απόφαση των ΗΠΑ να προχωρήσουν σε νέα μεγάλη αποδέσμευση πετρελαίου από τα στρατηγικά τους αποθέματα.
Η αμερικανική κυβέρνηση σχεδιάζει να διαθέσει έως και 40 εκατ. βαρέλια από το Strategic Petroleum Reserve (SPR), καθώς οι υψηλές τιμές των καυσίμων αυξάνουν την πίεση στην αγορά και στους καταναλωτές.
Την ίδια ώρα, στοιχεία της βιομηχανίας έδειξαν ότι τα αμερικανικά αποθέματα αργού αυξήθηκαν κατά περίπου 1 εκατ. βαρέλια την προηγούμενη εβδομάδα, προσφέροντας ένα ακόμη σημάδι ότι οι πιέσεις στην αμερικανική αγορά περιορίζονται.
Παρά τη βελτίωση της εικόνας στην προσφορά, το πετρέλαιο εξακολουθεί να βρίσκεται αντιμέτωπο με σημαντικούς γεωπολιτικούς κινδύνους. Η σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν παραμένει παρατεταμένη, ενώ οι διαταραχές στις ενεργειακές ροές εξακολουθούν να επηρεάζουν την παγκόσμια αγορά.
Το Brent, παρά τη σημαντική διόρθωση των τελευταίων ημερών, οδεύει προς τρίτη διαδοχική μηνιαία άνοδο, γεγονός που αποτυπώνει το πόσο έντονη παραμένει η επίδραση των γεωπολιτικών εξελίξεων στις τιμές.
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