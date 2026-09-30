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«Περιοδεία 32 ημερών» θα πραγματοποιήσει ο Τραμπ ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών
«Περιοδεία 32 ημερών» θα πραγματοποιήσει ο Τραμπ ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών
Οι εκλογές της 3ης Νοεμβρίου θα καθορίσουν αν οι Ρεπουμπλικάνοι θα συνεχίσουν να ελέγχουν τη Βουλή των Αντιπροσώπων και τη Γερουσία
O Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε χθες Τρίτη ότι σχεδιάζει να πραγματοποιήσει προεκλογικές εμφανίσεις σε όλη τη χώρα επί 32 ημέρες ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου, θέτοντας τον εαυτό του στο επίκεντρο των προσπαθειών των Ρεπουμπλικάνων να διατηρήσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου, την ώρα που οι δημοσκοπήσεις προβλέπουν κέρδη για τους Δημοκρατικούς.
Οι εκλογές της 3ης Νοεμβρίου θα καθορίσουν αν οι Ρεπουμπλικάνοι θα συνεχίσουν να ελέγχουν τη Βουλή των Αντιπροσώπων και τη Γερουσία ή αν οι Δημοκρατικοί θα καταφέρουν να συγκεντρώσουν την πλειοψηφία στα δύο σώματα για τα επόμενα δύο χρόνια της θητείας του Τραμπ.
Πολλές δημοσκοπήσεις εμφανίζουν τους Δημοκρατικούς να προηγούνται σε πολιτείες- κλειδί για τον έλεγχο της Βουλής και να βρίσκονται σε καλή θέση για να ανακτήσουν τον έλεγχο της Γερουσίας, καθώς οι Αμερικανοί ανησυχούν για το υψηλό κόστος της ενέργειας και τον συνεχιζόμενο πόλεμο του Τραμπ εναντίον του Ιράν.
Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε σε δημοσιογράφους έξω από τον Λευκό Οίκο ότι έχει εμπιστοσύνη στις προοπτικές του κόμματός του και απέρριψε τις ανησυχίες ότι κάποιοι Ρεπουμπλικάνοι παίρνουν αποστάσεις από τον ίδιο τις τελευταίες ημέρες της προεκλογικής εκστρατείας.
«Με αγαπάτε και τους αγαπώ», δήλωσε έχοντας τον πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων Μάικ Τζόνσον στο πλάι του.
Ο Τραμπ εξήγησε ότι θα ξεκινήσει μια «περιοδεία 32 ημερών», όπως τη χαρακτήρισε, σε διάφορες πολιτείες, μεταξύ των οποίων το Τέξας και το Οχάιο αυτή την εβδομάδα. «Για να καταλάβετε, όλοι θέλουν να πάω. Είμαι ένας άνθρωπος. Όλοι θέλουν να κάνω προεκλογικές εμφανίσεις», σημείωσε.
Κάποιοι Ρεπουμπλικάνοι υποψήφιοι έχουν χαιρετίσει τη συμμετοχή του Τραμπ στην προεκλογική εκστρατεία, αν και άλλοι δίνουν μεγαλύτερη έμφαση σε περιφερειακά ζητήματα και στα δικά τους επιτεύγματα.
Οι εκλογές της 3ης Νοεμβρίου θα καθορίσουν αν οι Ρεπουμπλικάνοι θα συνεχίσουν να ελέγχουν τη Βουλή των Αντιπροσώπων και τη Γερουσία ή αν οι Δημοκρατικοί θα καταφέρουν να συγκεντρώσουν την πλειοψηφία στα δύο σώματα για τα επόμενα δύο χρόνια της θητείας του Τραμπ.
Πολλές δημοσκοπήσεις εμφανίζουν τους Δημοκρατικούς να προηγούνται σε πολιτείες- κλειδί για τον έλεγχο της Βουλής και να βρίσκονται σε καλή θέση για να ανακτήσουν τον έλεγχο της Γερουσίας, καθώς οι Αμερικανοί ανησυχούν για το υψηλό κόστος της ενέργειας και τον συνεχιζόμενο πόλεμο του Τραμπ εναντίον του Ιράν.
Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε σε δημοσιογράφους έξω από τον Λευκό Οίκο ότι έχει εμπιστοσύνη στις προοπτικές του κόμματός του και απέρριψε τις ανησυχίες ότι κάποιοι Ρεπουμπλικάνοι παίρνουν αποστάσεις από τον ίδιο τις τελευταίες ημέρες της προεκλογικής εκστρατείας.
«Με αγαπάτε και τους αγαπώ», δήλωσε έχοντας τον πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων Μάικ Τζόνσον στο πλάι του.
Ο Τραμπ εξήγησε ότι θα ξεκινήσει μια «περιοδεία 32 ημερών», όπως τη χαρακτήρισε, σε διάφορες πολιτείες, μεταξύ των οποίων το Τέξας και το Οχάιο αυτή την εβδομάδα. «Για να καταλάβετε, όλοι θέλουν να πάω. Είμαι ένας άνθρωπος. Όλοι θέλουν να κάνω προεκλογικές εμφανίσεις», σημείωσε.
Κάποιοι Ρεπουμπλικάνοι υποψήφιοι έχουν χαιρετίσει τη συμμετοχή του Τραμπ στην προεκλογική εκστρατεία, αν και άλλοι δίνουν μεγαλύτερη έμφαση σε περιφερειακά ζητήματα και στα δικά τους επιτεύγματα.
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