Ο ένας από τους πέντε υπόπτους στη βρετανική βάση Fairford είχε καλέσει την αστυνομία πριν συλληφθεί: Δεν βρέθηκαν εκρηκτικά στα βανάκια
Ο ένας από τους πέντε υπόπτους στη βρετανική βάση Fairford είχε καλέσει την αστυνομία πριν συλληφθεί: Δεν βρέθηκαν εκρηκτικά στα βανάκια
Την πληροφορία για το τηλεφώνημα παρουσίασαν οι Times και το BBC - Τα πέντε άτομα συνελήφθησαν κοντά στη βρετανική βάση όπου επιχειρούν αμερικανικά βομβαρδιστικά – Δεν βρέθηκαν εκρηκτικά στα τρία βαν, εντοπίστηκε όμως ποσότητα βενζίνης
Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση των πέντε ανδρών που συνελήφθησαν κοντά στη βρετανική βάση της RAF Fairford, η οποία χρησιμοποιείται από τον αμερικανικό στρατό, καθώς ένας από τους υπόπτους φέρεται να είχε τηλεφωνήσει ο ίδιος στην αστυνομία λίγο πριν από τη σύλληψή του.
Οι πέντε άνδρες συνελήφθησαν τα ξημερώματα της Κυριακής, αρχικά ως ύποπτοι για αδικήματα που σχετίζονται με κατοχή εκρηκτικών και στη συνέχεια βάσει της αντιτρομοκρατικής νομοθεσίας, κοντά στη βάση της Βασιλικής Αεροπορίας στο δυτικό τμήμα της Αγγλίας.
Στη RAF Fairford σταθμεύουν και επιχειρούν αμερικανικά βομβαρδιστικά B-1, τα οποία έχουν πραγματοποιήσει αποστολές εναντίον του Ιράν.
Το περιστατικό προκάλεσε μεγάλη κινητοποίηση των δυνάμεων ασφαλείας στην περιοχή, αλλά και ανησυχία στις δύο πλευρές του Ατλαντικού, ενώ παράλληλα διατυπώθηκαν υπόνοιες για πιθανή εμπλοκή ξένης δύναμης.
Οι πέντε άνδρες αφέθηκαν σύντομα ελεύθεροι με εγγύηση, ενώ η βρετανική αστυνομία επιβεβαίωσε ότι δεν εντοπίστηκαν εκρηκτικά στα τρία βαν που βρίσκονταν στο σημείο. Η έρευνα, ωστόσο, συνεχίζεται.
Σύμφωνα με τους Times και το BBC, ο ύποπτος τηλεφώνησε στον αριθμό έκτακτης ανάγκης 999 της Βρετανίας σχεδόν μία ώρα πριν μια γυναίκα αγρότισσα ειδοποιήσει τις αρχές, αφού φέρεται να είδε μια ομάδα ανδρών με καλυμμένα πρόσωπα και τρία λευκά βαν.
Οι Times αναφέρουν ότι η αστυνομία βρισκόταν ήδη στο σημείο όταν έφτασε η μεταγενέστερη κλήση της κατοίκου.
Οι αστυνομικοί εξετάζουν πλέον αν ο ύποπτος φοβήθηκε και αποφάσισε να επικοινωνήσει με τις αρχές ή αν το τηλεφώνημα αποτελούσε μέρος του σχεδίου.
«Η αστυνομική επιχείρηση ενεργοποιήθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής λόγω μιας σειράς πληροφοριών που λάβαμε, συμπεριλαμβανομένης μιας κλήσης από πολίτη σχετικά με αρκετά οχήματα που κινούνταν ύποπτα κοντά στη RAF Fairford», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Λόρενς Τέιλορ, ανώτερος αξιωματικός της βρετανικής αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας.
Οι πέντε άνδρες συνελήφθησαν τα ξημερώματα της Κυριακής, αρχικά ως ύποπτοι για αδικήματα που σχετίζονται με κατοχή εκρηκτικών και στη συνέχεια βάσει της αντιτρομοκρατικής νομοθεσίας, κοντά στη βάση της Βασιλικής Αεροπορίας στο δυτικό τμήμα της Αγγλίας.
Στη RAF Fairford σταθμεύουν και επιχειρούν αμερικανικά βομβαρδιστικά B-1, τα οποία έχουν πραγματοποιήσει αποστολές εναντίον του Ιράν.
Το περιστατικό προκάλεσε μεγάλη κινητοποίηση των δυνάμεων ασφαλείας στην περιοχή, αλλά και ανησυχία στις δύο πλευρές του Ατλαντικού, ενώ παράλληλα διατυπώθηκαν υπόνοιες για πιθανή εμπλοκή ξένης δύναμης.
Several men were detained near the British RAF Fairford airbase, which is used by the U.S. Air Force and where B-1B Lancer heavy bombers are stationed, on suspicion of attempting to enter the facility and plant explosives.— OSINTWarfare (@OSINTWarfare) September 27, 2026
Residents of some homes near the base were evacuated,… pic.twitter.com/QV3rzfpiRv
Οι πέντε άνδρες αφέθηκαν σύντομα ελεύθεροι με εγγύηση, ενώ η βρετανική αστυνομία επιβεβαίωσε ότι δεν εντοπίστηκαν εκρηκτικά στα τρία βαν που βρίσκονταν στο σημείο. Η έρευνα, ωστόσο, συνεχίζεται.
Το τηλεφώνημα στην αστυνομία πριν από τη σύλληψηΗ αποκάλυψη ότι ένας από τους πέντε υπόπτους είχε τηλεφωνήσει στην αστυνομία έγινε αρχικά από τους Times του Λονδίνου και στη συνέχεια μεταδόθηκε και από τον Guardian και το BBC.
Σύμφωνα με τους Times και το BBC, ο ύποπτος τηλεφώνησε στον αριθμό έκτακτης ανάγκης 999 της Βρετανίας σχεδόν μία ώρα πριν μια γυναίκα αγρότισσα ειδοποιήσει τις αρχές, αφού φέρεται να είδε μια ομάδα ανδρών με καλυμμένα πρόσωπα και τρία λευκά βαν.
Οι Times αναφέρουν ότι η αστυνομία βρισκόταν ήδη στο σημείο όταν έφτασε η μεταγενέστερη κλήση της κατοίκου.
Οι αστυνομικοί εξετάζουν πλέον αν ο ύποπτος φοβήθηκε και αποφάσισε να επικοινωνήσει με τις αρχές ή αν το τηλεφώνημα αποτελούσε μέρος του σχεδίου.
«Ενεργοποιήθηκε αστυνομική επιχείρηση λόγω μιας σειράς πληροφοριών»Στις τελευταίες δημόσιες δηλώσεις τους, οι βρετανικές αρχές έχουν αφήσει να εννοηθεί ότι ενδέχεται να υπήρχαν περισσότεροι από ένας λόγοι που οδήγησαν στην κινητοποίηση.
«Η αστυνομική επιχείρηση ενεργοποιήθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής λόγω μιας σειράς πληροφοριών που λάβαμε, συμπεριλαμβανομένης μιας κλήσης από πολίτη σχετικά με αρκετά οχήματα που κινούνταν ύποπτα κοντά στη RAF Fairford», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Λόρενς Τέιλορ, ανώτερος αξιωματικός της βρετανικής αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας.
Ο Τέιλορ επιβεβαίωσε ότι δεν βρέθηκαν αυτοσχέδιοι εκρηκτικοί μηχανισμοί στα οχήματα που χρησιμοποιούσαν οι πέντε άνδρες, ωστόσο εντοπίστηκε «ποσότητα βενζίνης», ενώ πρόσθεσε ότι η αστυνομία σχεδιάζει να ολοκληρώσει έως την Τετάρτη τις επιχειρήσεις έρευνας και συλλογής στοιχείων στη RAF Fairford.
Αφέθηκαν ελεύθεροι με εγγύηση τη Δευτέρα, απόφαση την οποία ο Τέιλορ υπερασπίστηκε χαρακτηρίζοντάς την «ερευνητική απόφαση», μετά την κριτική που άσκησε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.
«Εγώ δεν θα το είχα κάνει», δήλωσε ο Τραμπ, σχολιάζοντας την απόφαση των βρετανικών αρχών.
Η δήλωσή του ήρθε αφού ο Ντόναλντ Τραμπ είχε αναφέρει ότι οι πέντε ύποπτοι «μπορεί να» συνδέονται με το Ιράν. Η Τεχεράνη, πάντως, έχει αρνηθεί κατηγορηματικά οποιαδήποτε εμπλοκή στην υπόθεση.
Η βρετανική κυβέρνηση δεν έχει επιβεβαιώσει μέχρι στιγμής δημοσίως την ύπαρξη οποιασδήποτε σύνδεσης με ξένη χώρα, αν και ο Τέιλορ είχε δηλώσει νωρίτερα ότι οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο.
Ο Τραμπ έχει επίσης υποστηρίξει ότι οι αμερικανικές ή βρετανικές αρχές είχαν ήδη βάλει στο μικροσκόπιο την ομάδα πριν από τις συλλήψεις. Ωστόσο, οι βρετανικές αρχές δεν έχουν μέχρι στιγμής επιβεβαιώσει δημοσίως τον συγκεκριμένο ισχυρισμό.
Οι συλλήψεις και η κριτική ΤραμπΟι ύποπτοι, των οποίων τα στοιχεία δεν έχουν δημοσιοποιηθεί, είναι Βρετανοί υπήκοοι ηλικίας 23 έως 25 ετών, από την ευρύτερη περιοχή του Λονδίνου.
Αφέθηκαν ελεύθεροι με εγγύηση τη Δευτέρα, απόφαση την οποία ο Τέιλορ υπερασπίστηκε χαρακτηρίζοντάς την «ερευνητική απόφαση», μετά την κριτική που άσκησε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.
«Εγώ δεν θα το είχα κάνει», δήλωσε ο Τραμπ, σχολιάζοντας την απόφαση των βρετανικών αρχών.
Οι ΗΠΑ βλέπουν «ξένο παράγοντα»Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε την Τρίτη ότι η φερόμενη τρομοκρατική συνωμοσία «σαφώς περιλάμβανε την εμπλοκή ενός ξένου παράγοντα».
Η δήλωσή του ήρθε αφού ο Ντόναλντ Τραμπ είχε αναφέρει ότι οι πέντε ύποπτοι «μπορεί να» συνδέονται με το Ιράν. Η Τεχεράνη, πάντως, έχει αρνηθεί κατηγορηματικά οποιαδήποτε εμπλοκή στην υπόθεση.
Η βρετανική κυβέρνηση δεν έχει επιβεβαιώσει μέχρι στιγμής δημοσίως την ύπαρξη οποιασδήποτε σύνδεσης με ξένη χώρα, αν και ο Τέιλορ είχε δηλώσει νωρίτερα ότι οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο.
Ο Τραμπ έχει επίσης υποστηρίξει ότι οι αμερικανικές ή βρετανικές αρχές είχαν ήδη βάλει στο μικροσκόπιο την ομάδα πριν από τις συλλήψεις. Ωστόσο, οι βρετανικές αρχές δεν έχουν μέχρι στιγμής επιβεβαιώσει δημοσίως τον συγκεκριμένο ισχυρισμό.
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