Στη σειρά που θα εφαρμοστούν οι όροι του σχεδίου επτά ημερών διαφωνούν ΗΠΑ και Ιράν

Η Τεχεράνη έχει λάβει την απάντηση των ΗΠΑ για το προτεινόμενο σχέδιο και ετοιμάζει τη δική της θέση - Το Κατάρ ελπίζει σε πρόοδο παρά τις δηλώσεις Τραμπ