Στη σειρά που θα εφαρμοστούν οι όροι του σχεδίου επτά ημερών διαφωνούν ΗΠΑ και Ιράν
Στη σειρά που θα εφαρμοστούν οι όροι του σχεδίου επτά ημερών διαφωνούν ΗΠΑ και Ιράν
Η Τεχεράνη έχει λάβει την απάντηση των ΗΠΑ για το προτεινόμενο σχέδιο και ετοιμάζει τη δική της θέση - Το Κατάρ ελπίζει σε πρόοδο παρά τις δηλώσεις Τραμπ
Παρά το απαισιόδοξο κλίμα που επικρατεί σχετικά με το ενδεχόμενο επίτευξης συμφωνίας στις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, οι οποίες διεξήχθησαν τις τελευταίες ημέρες σε Νέα Υόρκη και Ντόχα μέσω της διαμεσολάβησης του Κατάρ, οι επαφές συνεχίζονται με στόχο την εξεύρεση κοινού εδάφους.
Σύμφωνα με ενημερωμένη πηγή, ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί και η ομάδα του συναντήθηκαν το βράδυ της Τρίτης στη Ντόχα με τους διαμεσολαβητές του Κατάρ.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Ιρανός υπουργός έλαβε την απάντηση των Ηνωμένων Πολιτειών στην πρόταση των επτά ημερών και αναμένεται να τη συζητήσει στην Τεχεράνη την Τετάρτη.
Το υπό διαπραγμάτευση έγγραφο προβλέπει ένα σχέδιο διάρκειας επτά ημερών με στόχο την οικοδόμηση εμπιστοσύνης και την επιστροφή σε μια ενισχυμένη εκδοχή του μνημονίου κατανόησης που υπέγραψαν ΗΠΑ και Ιράν τον περασμένο Ιούνιο στην Ισλαμαμπάντ.
Ωστόσο, υψηλόβαθμη πηγή δήλωσε στο Al-Arabiya/Al-Hadath ότι το σχέδιο των επτά ημερών χρειάζεται «θεμελιώδεις τροποποιήσεις» πριν μπορέσει να συζητηθεί οποιαδήποτε πρόοδος.
Η ίδια πηγή ανέφερε ότι οι συνομιλίες έχουν πλέον περάσει στο στάδιο της εφαρμογής του σχεδίου: ποια πλευρά θα κάνει την πρώτη κίνηση και ποιες εγγυήσεις θα δοθούν.
Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ, Ματζίντ αλ-Ανσάρι, δήλωσε στους δημοσιογράφους: «Οι εργασίες συνεχίζονται για τη διεξαγωγή συναντήσεων και την ανταλλαγή μηνυμάτων μεταξύ των πλευρών. Εργαζόμαστε για να βρούμε κοινό έδαφος μεταξύ τους, ώστε να καταλήξουμε σε μια συμφωνία που θα μας προστατεύσει όλους από τις συνέπειες της σύγκρουσης».
Ο Τραμπ έγραψε στην πλατφόρμα Truth Social: «Αυτό δεν είναι αλήθεια. Δεν τους έχω προσφέρει τίποτα».
Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν δεν έχουν καταφέρει μέχρι σήμερα να βρουν διέξοδο από τη σύγκρουσή τους, η οποία έχει πλέον εισέλθει στον όγδοο μήνα.
Σύμφωνα με ενημερωμένη πηγή, ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί και η ομάδα του συναντήθηκαν το βράδυ της Τρίτης στη Ντόχα με τους διαμεσολαβητές του Κατάρ.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Ιρανός υπουργός έλαβε την απάντηση των Ηνωμένων Πολιτειών στην πρόταση των επτά ημερών και αναμένεται να τη συζητήσει στην Τεχεράνη την Τετάρτη.
Το σχέδιο των επτά ημερών και οι διαφωνίεςΗ ίδια πηγή αποκάλυψε ότι η βασική διαφωνία μεταξύ των δύο πλευρών αφορά κυρίως τη σειρά με την οποία θα εφαρμοστούν τα βήματα και όχι τα ίδια τα στοιχεία του σχεδίου των επτά ημερών που είχε παρουσιάσει προηγουμένως το Ιράν, προκειμένου να ανοίξει ξανά τα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με το Reuters.
Το υπό διαπραγμάτευση έγγραφο προβλέπει ένα σχέδιο διάρκειας επτά ημερών με στόχο την οικοδόμηση εμπιστοσύνης και την επιστροφή σε μια ενισχυμένη εκδοχή του μνημονίου κατανόησης που υπέγραψαν ΗΠΑ και Ιράν τον περασμένο Ιούνιο στην Ισλαμαμπάντ.
Ωστόσο, υψηλόβαθμη πηγή δήλωσε στο Al-Arabiya/Al-Hadath ότι το σχέδιο των επτά ημερών χρειάζεται «θεμελιώδεις τροποποιήσεις» πριν μπορέσει να συζητηθεί οποιαδήποτε πρόοδος.
Η ίδια πηγή ανέφερε ότι οι συνομιλίες έχουν πλέον περάσει στο στάδιο της εφαρμογής του σχεδίου: ποια πλευρά θα κάνει την πρώτη κίνηση και ποιες εγγυήσεις θα δοθούν.
Το Κατάρ ελπίζει σε πρόοδο παρά τις δηλώσεις ΤραμπΤο Κατάρ εξέφρασε την Τρίτη την ελπίδα ότι οι διπλωματικές προσπάθειες μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών θα οδηγήσουν σε απτά αποτελέσματα, παρά τη διάψευση από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ δημοσιευμάτων σύμφωνα με τα οποία ήταν έτοιμος να χαλαρώσει τις κυρώσεις κατά της Τεχεράνης και να απελευθερώσει δεσμευμένα ιρανικά κεφάλαια με αντάλλαγμα παραχωρήσεις στο πυρηνικό πρόγραμμα.
Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ, Ματζίντ αλ-Ανσάρι, δήλωσε στους δημοσιογράφους: «Οι εργασίες συνεχίζονται για τη διεξαγωγή συναντήσεων και την ανταλλαγή μηνυμάτων μεταξύ των πλευρών. Εργαζόμαστε για να βρούμε κοινό έδαφος μεταξύ τους, ώστε να καταλήξουμε σε μια συμφωνία που θα μας προστατεύσει όλους από τις συνέπειες της σύγκρουσης».
Ο Τραμπ διέψευσε ότι προσέφερε χαλάρωση κυρώσεωνΗ δήλωση αυτή ήρθε μετά την άρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, το βράδυ της Δευτέρας, δημοσιευμάτων των Axios και CNN, τα οποία επικαλούνταν ανώνυμες αμερικανικές πηγές και ανέφεραν ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ ήταν διατεθειμένος να χαλαρώσει τις κυρώσεις κατά του Ιράν και να απελευθερώσει δεσμευμένα κεφάλαια στο πλαίσιο μιας τελικής συμφωνίας, εφόσον υπήρχε «απτή πρόοδος» στο πυρηνικό ζήτημα.
Ο Τραμπ έγραψε στην πλατφόρμα Truth Social: «Αυτό δεν είναι αλήθεια. Δεν τους έχω προσφέρει τίποτα».
Νέα ένταση μεταξύ Ουάσινγκτον και ΤεχεράνηςΟι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν χαρακτήρισαν τον Τραμπ «ψεύτη». Παράλληλα, ο γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν, Μοχσέν Ρεζαΐ, επιβεβαίωσε ότι η Τεχεράνη έχει γνωστοποιήσει στις Ηνωμένες Πολιτείες τους όρους της, ωστόσο υποστήριξε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος είναι «ανίκανος να πάρει αποφάσεις», όπως ανέφερε χαρακτηριστικά.
Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν δεν έχουν καταφέρει μέχρι σήμερα να βρουν διέξοδο από τη σύγκρουσή τους, η οποία έχει πλέον εισέλθει στον όγδοο μήνα.
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