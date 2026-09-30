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Άντι Μπέρναμ: «Το Brexit έκανε περισσότερο κακό παρά καλό» - Ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο επιστροφής στην ΕΕ
Άντι Μπέρναμ: «Το Brexit έκανε περισσότερο κακό παρά καλό» - Ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο επιστροφής στην ΕΕ
Τόνισε πως το Ηνωμένο Βασίλειο πρέπει να αξιολογήσει διαφορετικά μοντέλα συνεργασίας με την Ευρώπη, με βάση το τι μπορεί να εφαρμοστεί και ποια είναι τα οφέλη τους
Η Βρετανία θα πρέπει να εξετάσει όλα τα πιθανά σενάρια για τη μελλοντική της σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ακόμη και το ενδεχόμενο επιστροφής στο μπλοκ, δήλωσε ο Άντι Μπέρναμ, εντείνοντας τις πιέσεις για επαναπροσέγγιση με τις Βρυξέλλες.
Ο Βρετανός πρωθυπουργός, μιλώντας στο BBC μετά την ομιλία του στο ετήσιο συνέδριο του Εργατικού Κόμματος, υποστήριξε ότι το Brexit «έκανε περισσότερο κακό παρά καλό» και τόνισε πως το Ηνωμένο Βασίλειο πρέπει να αξιολογήσει διαφορετικά μοντέλα συνεργασίας με την Ευρώπη, με βάση το τι μπορεί να εφαρμοστεί και ποια είναι τα οφέλη τους.
«Μπορούμε να παραμείνουμε όπως είμαστε σήμερα. Αυτό είναι σίγουρα μια επιλογή, αν οι άνθρωποι πιστεύουν ότι αυτή είναι η σωστή πορεία» ανέφερε χαρακτηριστικά.
Ωστόσο, πρόσθεσε ότι θα μπορούσαν να εξεταστούν και άλλες επιλογές, όπως η τελωνειακή ένωση με την ΕΕ, την οποία έχει προτείνει ο πρώην υπουργός Οικονομικών των Συντηρητικών Τζορτζ Όσμπορν, αλλά και η επιστροφή στην ενιαία αγορά, θέση που έχει υποστηρίξει το Φιλελεύθερο Δημοκρατικό Κόμμα.
«Ή μπορούμε να πάμε μέχρι τέλους» είπε ο Μπέρναμ, αφήνοντας ανοιχτό ακόμη και το σενάριο επανένταξης της Βρετανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η Βρετανία ψήφισε υπέρ της αποχώρησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο δημοψήφισμα του 2016, τερματίζοντας περισσότερα από 40 χρόνια συμμετοχής στο ευρωπαϊκό εγχείρημα. Η απόφαση αυτή ακολούθησε μια περίοδο έντονων πολιτικών αναταράξεων, με διαδοχικές κυβερνήσεις να προσπαθούν να διαχειριστούν τις οικονομικές και διπλωματικές συνέπειες της αποχώρησης.
Ο Μπέρναμ, ο οποίος διαδέχθηκε τον Κιρ Στάρμερ τον Ιούλιο, έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι θα ήθελε η Βρετανία να επιστρέψει στην ΕΕ μέσα στη διάρκεια της ζωής του, υποστηρίζοντας πως η χώρα δεν μπορεί να αντέξει ακόμη μία δεκαετία αβεβαιότητας γύρω από το ζήτημα.
Την Τρίτη είχε προαναγγείλει ότι θα χρησιμοποιήσει τη σύνοδο κορυφής Ηνωμένου Βασιλείου - ΕΕ τον Νοέμβριο, προκειμένου να παρουσιάσει επιλογές για τη μακροπρόθεσμη σχέση των δύο πλευρών.
«Είμαι απολύτως ξεκάθαρος και θα το πω χωρίς περιστροφές: Το Brexit προκάλεσε περισσότερο κακό παρά καλό. Το ερώτημα πλέον είναι τι κάνουμε γι’ αυτό» δήλωσε.
Ο Βρετανός πρωθυπουργός, μιλώντας στο BBC μετά την ομιλία του στο ετήσιο συνέδριο του Εργατικού Κόμματος, υποστήριξε ότι το Brexit «έκανε περισσότερο κακό παρά καλό» και τόνισε πως το Ηνωμένο Βασίλειο πρέπει να αξιολογήσει διαφορετικά μοντέλα συνεργασίας με την Ευρώπη, με βάση το τι μπορεί να εφαρμοστεί και ποια είναι τα οφέλη τους.
«Μπορούμε να παραμείνουμε όπως είμαστε σήμερα. Αυτό είναι σίγουρα μια επιλογή, αν οι άνθρωποι πιστεύουν ότι αυτή είναι η σωστή πορεία» ανέφερε χαρακτηριστικά.
Ωστόσο, πρόσθεσε ότι θα μπορούσαν να εξεταστούν και άλλες επιλογές, όπως η τελωνειακή ένωση με την ΕΕ, την οποία έχει προτείνει ο πρώην υπουργός Οικονομικών των Συντηρητικών Τζορτζ Όσμπορν, αλλά και η επιστροφή στην ενιαία αγορά, θέση που έχει υποστηρίξει το Φιλελεύθερο Δημοκρατικό Κόμμα.
«Ή μπορούμε να πάμε μέχρι τέλους» είπε ο Μπέρναμ, αφήνοντας ανοιχτό ακόμη και το σενάριο επανένταξης της Βρετανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η Βρετανία ψήφισε υπέρ της αποχώρησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο δημοψήφισμα του 2016, τερματίζοντας περισσότερα από 40 χρόνια συμμετοχής στο ευρωπαϊκό εγχείρημα. Η απόφαση αυτή ακολούθησε μια περίοδο έντονων πολιτικών αναταράξεων, με διαδοχικές κυβερνήσεις να προσπαθούν να διαχειριστούν τις οικονομικές και διπλωματικές συνέπειες της αποχώρησης.
«Το Brexit προκάλεσε περισσότερη ζημιά παρά όφελος»
Ο Μπέρναμ, ο οποίος διαδέχθηκε τον Κιρ Στάρμερ τον Ιούλιο, έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι θα ήθελε η Βρετανία να επιστρέψει στην ΕΕ μέσα στη διάρκεια της ζωής του, υποστηρίζοντας πως η χώρα δεν μπορεί να αντέξει ακόμη μία δεκαετία αβεβαιότητας γύρω από το ζήτημα.
Την Τρίτη είχε προαναγγείλει ότι θα χρησιμοποιήσει τη σύνοδο κορυφής Ηνωμένου Βασιλείου - ΕΕ τον Νοέμβριο, προκειμένου να παρουσιάσει επιλογές για τη μακροπρόθεσμη σχέση των δύο πλευρών.
«Είμαι απολύτως ξεκάθαρος και θα το πω χωρίς περιστροφές: Το Brexit προκάλεσε περισσότερο κακό παρά καλό. Το ερώτημα πλέον είναι τι κάνουμε γι’ αυτό» δήλωσε.
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