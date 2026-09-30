Άντι Μπέρναμ: «Το Brexit έκανε περισσότερο κακό παρά καλό» - Ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο επιστροφής στην ΕΕ

Τόνισε πως το Ηνωμένο Βασίλειο πρέπει να αξιολογήσει διαφορετικά μοντέλα συνεργασίας με την Ευρώπη, με βάση το τι μπορεί να εφαρμοστεί και ποια είναι τα οφέλη τους