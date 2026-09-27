«Το Ισραήλ δεν κατάφερε να σπάσει την αντίσταση στον Λίβανο», λέει ο ηγέτης της Χεζμπολάχ
ΚΟΣΜΟΣ
Χεζμπολάχ Ναΐμ Κάσεμ Ισραήλ Λίβανος Χασάν Νασράλα

«Το Ισραήλ δεν κατάφερε να σπάσει την αντίσταση στον Λίβανο», λέει ο ηγέτης της Χεζμπολάχ

«Δεν κατάφεραν να εδραιώσουν την ισραηλινή κατοχή στον νότιο Λίβανο», διαβεβαίωσε ο Ναΐμ Κάσεμ  σε ομιλία που μεταδόθηκε από την τηλεόραση ενόψει της επετείου του θανάτου του ηγέτη της Χεζμπολάχ, Χασάν Νασράλα

«Το Ισραήλ δεν κατάφερε να σπάσει την αντίσταση στον Λίβανο», λέει ο ηγέτης της Χεζμπολάχ
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Ο γενικός γραμματέας της Χεζμπολάχ του Λιβάνου, Ναΐμ Κάσεμ, δήλωσε σήμερα ότι το Ισραήλ δεν κατάφερε να «σπάσει» την αντίσταση της σιιτικής οργάνωσης, σε ομιλία του που μεταδόθηκε από την τηλεόραση με την ευκαιρία της επετείου του θανάτου του ηγέτη της, Χασάν Νασράλα.

«Δεν κατάφεραν να επιτύχουν τους στόχους τους, να σπάσουν την αντίσταση, να τερματίσουν την ύπαρξή της και να εδραιώσουν την ισραηλινή κατοχή στον νότιο Λίβανο», διαβεβαίωσε ο Κάσεμ απευθυνόμενος στους χιλιάδες υποστηρικτές της φιλοϊρανικής οργάνωσης που συνέρρευσαν στο μαυσωλείο του Νασράλα, στα νότια προάστια της Βηρυτού, το προπύργιο της Χεζμπολάχ.

Η ομιλία του μεταδόθηκε από γιγαντοοθόνες στο πλήθος που είχε συγκεντρωθεί γύρω και μέσα στο μαυσωλείο. Πολλοί κρατούσαν φωτογραφίες του Νασράλα, σημαίες του Λιβάνου, του Ιράν και της Χεζμπολάχ ενώ πολλές μαυροντυμένες γυναίκες έκλαιγαν.



Ο Νασράλα, που ανέλαβε την ηγεσία της Χεζμπολάχ το 1992 και την μετέτρεψε σε υπολογίσιμη πολιτική και στρατιωτική δύναμη, σκοτώθηκε τον Σεπτέμβριο του 2024 από το Ισραήλ, στον προηγούμενο πόλεμο με την οργάνωση.

Ο Χασάν Νασράλα «μας έδειξε τον δρόμο» και «αυτά τα πλήθη είναι η απόδειξη ότι ακολουθούμε αυτόν τον δρόμο και παραμένουμε πιστοί σε αυτή τη δέσμευση» είπε ένας από τους παρευρισκόμενους, ο 30χρονος Άλι Νάσερ από τη Χαντάθα, στον νότιο Λίβανο.

Ο διάδοχος του Νασράλα, ο Χάσεμ Σαφιεντίν, τη μνήμη του οποίου τίμησαν επίσης σήμερα οι υποστηρικτές της οργάνωσης, σκοτώθηκε σε άλλο πλήγμα του Ισραήλ, λίγες ημέρες αργότερα.

Ο πόλεμος εκείνος «αποκεφάλισε» την ηγεσία της οργάνωσης και κατέστρεψε ένα μέρος του οπλισμού της. Μετά την κατάπαυση του πυρός που συμφωνήθηκε τον Νοέμβριο του 2024 ο Λίβανος κατέστρωσε ένα σχέδιο για τον αφοπλισμό της. Ωστόσο η Χεζμπολάχ, που αρνείται να καταθέσει τα όπλα, έσυρε και πάλι τον Λίβανο στον πόλεμο, εξαπολύοντας τον Μάρτιο φέτος επιθέσεις στο Ισραήλ, σε ένδειξη υποστήριξης προς τη σύμμαχό της Τεχεράνη. Το Ισραήλ απάντησε με σφοδρούς βομβαρδισμούς και ανέπτυξε στρατό στον νότιο Λίβανο. Σύμφωνα με τη Βηρυτό, περισσότεροι από 4.300 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί και εκατοντάδες χιλιάδες εκτοπίστηκαν.

Οι συγκρούσεις περιορίστηκαν μετά την υπογραφή του αμερικανοϊρανικού πρωτοκόλλου συμφωνίας και, στη συνέχεια, μιας συμφωνίας-πλαίσιο μεταξύ του Λιβάνου και του Ισραήλ, τον Ιούνιο. Ωστόσο το Ισραήλ συνεχίζει να εξαπολύει επιθέσεις στον Λίβανο και οι δυνάμεις του παραμένουν σε μια ζώνη στα σύνορα των δύο χωρών.

Η Χεζμπολάχ δεν έχει αναλάβει την ευθύνη για καμία επίθεση αφότου τέθηκε σε εφαρμογή η κατάπαυση του πυρός στις 20 Ιουνίου.

Η συμφωνία-πλαίσιο που επιτεύχθηκε με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ προβλέπει τη σταδιακή αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων, υπό τον όρο του αφοπλισμού της Χεζμπολάχ. Η εφαρμογή της ωστόσο καθυστερεί και το Ισραήλ προειδοποιεί ότι θα παραμείνει στον νότιο Λίβανο για όσο διάστημα απειλείται η ασφάλειά του.
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