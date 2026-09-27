Παράπονα από τον Τρινκιέρι: «30 βολές, 4 τεχνικές ποινές, προσπαθώ να καταλάβω τη διαιτησία»
Παράπονα από τον Τρινκιέρι: «30 βολές, 4 τεχνικές ποινές, προσπαθώ να καταλάβω τη διαιτησία»
Όσα δήλωσε ο Ιταλός προπονητής του ΠΑΟΚ μετά τον χαμένο τελικό από τον Ολυμπιακό
Ο ΠΑΟΚ ηττήθηκε 101-96 από τον Ολυμπιακό στον τελικό του Stoiximan Super Cup που διεξήχθη στο Περιστέρι.
Ο Αντρέα Τρινκιέρι μίλησε στην κάμερα του ΣΚΑΪ και αναφέρθηκε στα δύο πρόσωπα του Δικεφάλου στα ημίχρονα, ειδικά στο πρώτο όπου υπήρχε έλλειψη ενέργειας, ενώ δεν παρέλειψε να τονίσει και τη σχέση του με τους διαιτητές.
Αναλυτικά:
Για τον χαμένο τελικό: «Χάσαμε τον τελικό, τι θα θέλατε να απαντήσω σε αυτό. Είμαι εκνευρισμένος, θα ήθελα μία διαφορετική ερώτηση για να απαντήσω».
Για το τι άλλαξε στο δεύτερο ημίχρονο: «Δεν είχαμε την ίδια ενέργεια με χθες. Στο πρώτο ημίχρονο είχαμε θέμα ενέργειας γιατί αγωνιστήκαμε χθες το βράδυ.
Στο δεύτερο ημίχρονο παλέψαμε, αυτό υποσχέθηκα και είμαι υπερήφανος. Υπήρχαν πολλά φαουλ και τέσσερις τεχνικές ποινές.
Ακόμη προσπαθώ να καταλάβω τι συνεργασία θα πρέπει να έχω με τους διαιτητές και το πώς θα το αντιμετωπίσουμε. Σε γενικές γραμμές είμαστε ικανοποιημένοι από το πώς αγωνιστήκαμε».
Αναλυτικά όσα είπε ο Τρινκιέρι στη συνέχεια στη συνέντευξη τύπου:
«Παλέψαμε, δώσαμε τα πάντα, είναι σκληρό για μας να παίζουμε με μια ομάδα που είναι μαζί από τον 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο. Είμαι περήφανος για τους παίκτες μου, κάναμε ό,τι μπορούσαμε, συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό, έβαλαν τουλάχιστον οκτώ μεγάλα καλάθια από το ατομικό τους ταλέντο και μας έλειψε μόνο ένα σουτ. Η ήττα είναι οδυνηρή, αλλά δεν μπορώ να ζητήσω πολλά περισσότερα από τους παίκτες μου απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα, την πρωταθλήτρια Ευρώπης.
Δεν κάναμε καλή δουλειά στο να καταλάβουμε τι σφυράνε οι διαιτητές. Πρέπει καταλαβαίνουμε πού πάνε οι διαιτητές το παιχνίδι. Είχα 5/6 στα challenge, είναι καλή επίδοση, αλλά πρέπει να καταλάβω πολλά πράγματα. Ήταν ένα θερμό καλωσόρισμα για μένα στο πρωτάθλημα και θα προσπαθήσω να μελετήσω για να δω πού θα πάνε οι διαιτητές το παιχνίδι».
Για την έλλειψη ενέργειας: «Είναι ένα από τους λόγους για την άμυνά μας, αλλά δεν μου αρέσουν οι δικαιολογίες. Πρέπει να βρεις την ενέργεια που πρέπει, να ξύσεις τον πάτο του βαρελιού. Στο πρώτο ημίχρονο δεν είχαμε ενέργεια, αλλά στο δεύτερο τα δώσαμε όλα και είμαι περήφανος για τους παίκτες μου».
Για το αν δικαιώνουν τα δύο ματς αυτά τις προσδοκίες για τον ΠΑΟΚ: «Ήρθα στον ΠΑΟΚ γνωρίζοντας ότι πρέπει να ανεβάσω την ομάδα δύο και τρία επίπεδα, διότι η απόσταση που μας χώριζε ήταν πολύ μεγάλη και ακόμα είναι. Τώρα όσον αφορά τα τελειώματα των παιχνιδιών και τις τελευταίες κατοχές, σίγουρα υπάροχουν πολλά να μελετήσω και να κάνω, αλλά αυτό που δεν χρειάζεται να κάνω είναι ότι οι πάικτες μου σήμερα έπαιξαν για τους εαυτούς τους. Κάναμε δύο comeback, ένα εχθές και ένα σήμερα, χθες ολοκληρωμένο, σήμερα ημιτελές. Φυσικά με το σχεδόν δεν νικάει κανείς αλλάήμασταν πολύ κοντά. Θέλω να χτίσω την κουλτούρα και το πνεύμα που έχουμε, όπως λέμε και στην Ιταλία, η Ρώμη δεν χτίστηκε σε μία ημέρα».
Για το αν θα υπάρξει αλλαγή στο ρόστερ: «Καταλαβαίνω πως δεν έχετε… έλεος. Αλλά μόλις χάσαμε έναν τελικό και δεν μπορώ να σκεφτώ αυτό. Εσείς κάνετε τη δουλειά σας, τη σέβομαι, αλλά έχω ακόμα την πίκρα στο στόμα μου. Εστιάζω στους παίκτες μου έχουμε, ο οργανισμός δουλεύει πάνω σε πράγματα που θέλουμε να κάνουμε, εγώ εστιάζω στη δουλειά μου».
Ο Αντρέα Τρινκιέρι μίλησε στην κάμερα του ΣΚΑΪ και αναφέρθηκε στα δύο πρόσωπα του Δικεφάλου στα ημίχρονα, ειδικά στο πρώτο όπου υπήρχε έλλειψη ενέργειας, ενώ δεν παρέλειψε να τονίσει και τη σχέση του με τους διαιτητές.
Αναλυτικά:
Για τον χαμένο τελικό: «Χάσαμε τον τελικό, τι θα θέλατε να απαντήσω σε αυτό. Είμαι εκνευρισμένος, θα ήθελα μία διαφορετική ερώτηση για να απαντήσω».
Για το τι άλλαξε στο δεύτερο ημίχρονο: «Δεν είχαμε την ίδια ενέργεια με χθες. Στο πρώτο ημίχρονο είχαμε θέμα ενέργειας γιατί αγωνιστήκαμε χθες το βράδυ.
Στο δεύτερο ημίχρονο παλέψαμε, αυτό υποσχέθηκα και είμαι υπερήφανος. Υπήρχαν πολλά φαουλ και τέσσερις τεχνικές ποινές.
Ακόμη προσπαθώ να καταλάβω τι συνεργασία θα πρέπει να έχω με τους διαιτητές και το πώς θα το αντιμετωπίσουμε. Σε γενικές γραμμές είμαστε ικανοποιημένοι από το πώς αγωνιστήκαμε».
Αναλυτικά όσα είπε ο Τρινκιέρι στη συνέχεια στη συνέντευξη τύπου:
«Παλέψαμε, δώσαμε τα πάντα, είναι σκληρό για μας να παίζουμε με μια ομάδα που είναι μαζί από τον 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο. Είμαι περήφανος για τους παίκτες μου, κάναμε ό,τι μπορούσαμε, συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό, έβαλαν τουλάχιστον οκτώ μεγάλα καλάθια από το ατομικό τους ταλέντο και μας έλειψε μόνο ένα σουτ. Η ήττα είναι οδυνηρή, αλλά δεν μπορώ να ζητήσω πολλά περισσότερα από τους παίκτες μου απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα, την πρωταθλήτρια Ευρώπης.
Δεν κάναμε καλή δουλειά στο να καταλάβουμε τι σφυράνε οι διαιτητές. Πρέπει καταλαβαίνουμε πού πάνε οι διαιτητές το παιχνίδι. Είχα 5/6 στα challenge, είναι καλή επίδοση, αλλά πρέπει να καταλάβω πολλά πράγματα. Ήταν ένα θερμό καλωσόρισμα για μένα στο πρωτάθλημα και θα προσπαθήσω να μελετήσω για να δω πού θα πάνε οι διαιτητές το παιχνίδι».
Για την έλλειψη ενέργειας: «Είναι ένα από τους λόγους για την άμυνά μας, αλλά δεν μου αρέσουν οι δικαιολογίες. Πρέπει να βρεις την ενέργεια που πρέπει, να ξύσεις τον πάτο του βαρελιού. Στο πρώτο ημίχρονο δεν είχαμε ενέργεια, αλλά στο δεύτερο τα δώσαμε όλα και είμαι περήφανος για τους παίκτες μου».
Για το αν δικαιώνουν τα δύο ματς αυτά τις προσδοκίες για τον ΠΑΟΚ: «Ήρθα στον ΠΑΟΚ γνωρίζοντας ότι πρέπει να ανεβάσω την ομάδα δύο και τρία επίπεδα, διότι η απόσταση που μας χώριζε ήταν πολύ μεγάλη και ακόμα είναι. Τώρα όσον αφορά τα τελειώματα των παιχνιδιών και τις τελευταίες κατοχές, σίγουρα υπάροχουν πολλά να μελετήσω και να κάνω, αλλά αυτό που δεν χρειάζεται να κάνω είναι ότι οι πάικτες μου σήμερα έπαιξαν για τους εαυτούς τους. Κάναμε δύο comeback, ένα εχθές και ένα σήμερα, χθες ολοκληρωμένο, σήμερα ημιτελές. Φυσικά με το σχεδόν δεν νικάει κανείς αλλάήμασταν πολύ κοντά. Θέλω να χτίσω την κουλτούρα και το πνεύμα που έχουμε, όπως λέμε και στην Ιταλία, η Ρώμη δεν χτίστηκε σε μία ημέρα».
Για το αν θα υπάρξει αλλαγή στο ρόστερ: «Καταλαβαίνω πως δεν έχετε… έλεος. Αλλά μόλις χάσαμε έναν τελικό και δεν μπορώ να σκεφτώ αυτό. Εσείς κάνετε τη δουλειά σας, τη σέβομαι, αλλά έχω ακόμα την πίκρα στο στόμα μου. Εστιάζω στους παίκτες μου έχουμε, ο οργανισμός δουλεύει πάνω σε πράγματα που θέλουμε να κάνουμε, εγώ εστιάζω στη δουλειά μου».
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