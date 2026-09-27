Ομπάμα: Πώς θα ήταν ο κόσμος αν κυβερνούσαν οι γυναίκες; - Τις αγαπώ, αλλά αυτό είναι γελοίο, απαντά ο Τραμπ
ΚΟΣΜΟΣ
ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα Γυναίκες Ηγεσία Ντόναλντ Τραμπ

Ομπάμα: Πώς θα ήταν ο κόσμος αν κυβερνούσαν οι γυναίκες; - Τις αγαπώ, αλλά αυτό είναι γελοίο, απαντά ο Τραμπ

Για μια ακόμη φορά, ο Δημοκρατικός πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ διαφώνησε με τον Ρεπουμπλικανό ένοικο του Λευκού Οίκου, που απέρριψε την ιδέα του ως «υπερβολική»

Ομπάμα: Πώς θα ήταν ο κόσμος αν κυβερνούσαν οι γυναίκες; - Τις αγαπώ, αλλά αυτό είναι γελοίο, απαντά ο Τραμπ
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Μια νέα πολιτική αντιπαράθεση στις Ηνωμένες Πολιτείες προκάλεσαν οι δηλώσεις του Μπαράκ Ομπάμα για τον ρόλο των γυναικών στην ηγεσία, μετά την απάντηση του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος χαρακτήρισε «γελοία» την ιδέα που εξέφρασε ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ.

Ο Ομπάμα, σε δημόσια εμφάνισή του, αναφέρθηκε στο υποθετικό σενάριο ενός κόσμου, στον οποίο για ένα διάστημα οι κυβερνήσεις θα αποτελούνταν αποκλειστικά από γυναίκες, υποστηρίζοντας ότι η διαφορετική εκπροσώπηση θα μπορούσε να επηρεάσει τον τρόπο, με τον οποίο λαμβάνονται πολιτικές αποφάσεις.

Η αναφορά του προκάλεσε αντιδράσεις στις ΗΠΑ, με συντηρητικά μέσα και σχολιαστές να ασκούν κριτική στη θέση του, ενώ άλλοι την αντιμετώπισαν ως αφορμή για συζήτηση για τη συμμετοχή των γυναικών στην πολιτική και τη δημόσια ζωή.

Γνωστός πολέμιος του Ομπάμα και σφοδρός επικριτής του, ο Τραμπ ρωτήθηκε για τις δηλώσεις του προκατόχου του και απάντησε, απορρίπτοντας την άποψη ότι η διακυβέρνηση θα ήταν καλύτερη, εάν την εξουσία την είχαν αποκλειστικά γυναίκες.

«Αγαπώ τις γυναίκες. Νομίζω ότι είναι υπέροχες, αλλά τι γελοία δήλωση είναι αυτή» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι το φύλο δεν αποτελεί από μόνο του κριτήριο για την ποιότητα της διακυβέρνησης και επέκρινε την τοποθέτηση του Ομπάμα ως υπερβολική.


Ο πρώην πρόεδρος έχει επανειλημμένα μιλήσει για την ανάγκη μεγαλύτερης συμμετοχής των γυναικών σε θέσεις ευθύνης, υποστηρίζοντας ότι η παρουσία τους στην πολιτική, την οικονομία και τους θεσμούς μπορεί να συμβάλει σε διαφορετικές προσεγγίσεις στη λήψη αποφάσεων.

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Στην τελευταία του αναφορά, ο Ομπάμα έθεσε ένα υποθετικό ερώτημα για το πώς θα μπορούσε να είναι ο κόσμος, εάν οι γυναίκες είχαν για μεγάλο χρονικό διάστημα κυρίαρχο ρόλο στη διακυβέρνηση.

Η δήλωση αυτή παρουσιάστηκε από υποστηρικτές του ως σχόλιο για την ανάγκη περισσότερης ισορροπίας στην εκπροσώπηση, ενώ επικριτές του την εξέλαβαν ως γενίκευση που αποδίδει διαφορετικά χαρακτηριστικά στη διακυβέρνηση με βάση το φύλο.

Ο Ομπάμα, μετά την αποχώρησή του από τον Λευκό Οίκο, έχει συνεχίσει να παρεμβαίνει στον δημόσιο διάλογο κυρίως μέσω ομιλιών και εκδηλώσεων, ενώ ο Τραμπ έχει συχνά αντιδράσει σε θέσεις Δημοκρατικών πρώην προέδρων, ιδιαίτερα όταν αφορούν κοινωνικά ζητήματα.

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