Ο Νετανιάχου πριν από την 7η Οκτωβρίου είχε διατάξει «ελαχιστοποίηση της κλιμάκωσης» στη Γάζα, αποκαλύπτει ισραηλινό κανάλι
Ο Νετανιάχου πριν από την 7η Οκτωβρίου είχε διατάξει «ελαχιστοποίηση της κλιμάκωσης» στη Γάζα, αποκαλύπτει ισραηλινό κανάλι
Στην ισραηλινή κυβέρνηση είχαν φτάσει προειδοποιήσεις από διάφορες πηγές για ενέργεια της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας
Μερικές ημέρες πριν την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ, στις 7 Οκτωβρίου 2023, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου έδωσε εντολή στις Αρχές της χώρας του να αποφύγει μέτρα που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε στρατιωτική κλιμάκωση.
Η απόφαση ελήφθη μία ημέρα αφότου ο επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών της Αιγύπτου έφτασε στο Ισραήλ για να προειδοποιήσει ότι η Χαμάς κινητοποιείται στη Γάζα και να συμβουλεύσει το Ισραήλ να κάνει περισσότερες παραχωρήσεις προς την οργάνωση προκειμένου να αποφευχθεί μια σύγκρουση.
Την αποκάλυψη κάνει το ισραηλινό Κανάλι 13, σε συνέχεια ενός άρθρου στο περιοδικό The Atlantic, που ανέφερε τα πρακτικά συνάντησης της 27ης Σεπτεμβρίου με αξιωματούχους ασφαλείας, κατά την οποία ο Νετανιάχου αποφάσισε ότι η χώρα του «πρέπει να δράσει για να περιορίσει και να ελαχιστοποιήσει την κλιμάκωση, χρησιμοποιώντας παράλληλα πληροφορίες και ελεγχόμενη βία».
Ο Νετανιάχου, σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να ζήτησε να ενισχυθούν οι προειδοποιήσεις κατά της εκτόξευσης εμπρηστικών μπαλονιών από τη Γάζα προς το Ισραήλ και να αυξηθούν οι ανθρωπιστικές παροχές.
Το τελευταίο μέτρο, γράφουν οι Times of Israel, οδήγησε στην επαναλειτουργία, μια μέρα αργότερα, του συνοριακού περάσματος για Παλαιστίνιους εργάτες που απασχολούνται στη χώρα, στο πλαίσιο συμφωνίας για την οποία μεσολάβησε η Αίγυπτος ώστε να σταματήσει η Χαμάς τις ταραχές στα σύνορα.
Το τηλεοπτικό δίκτυο μετέδωσε ακόμη ότι σε έγγραφο της 1ης Οκτωβρίου από άλλη συνάντηση για θέματα ασφάλειας, αναφερόταν ότι το Ισραήλ ήταν έτοιμο να καταλήξει σε συμφωνία με τη Σαουδική Αραβία και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να «διατηρήσει ένα μετριασμένο επίπεδο δραστηριοτήτων ασφάλειας».
Επιβεβαιώνει έτσι την αναφορά των New York Times την Παρασκευή, σύμφωνα με την οποία ο Νετανιάχου δεν ήθελε να εγκρίνει επιθέσεις στη Γάζα, φοβούμενος ότι θα μπορούσαν να βλάψουν τις προσπάθειες εξομάλυνσης των σχέσεων με το Ριάντ.
Η απόφαση ελήφθη μία ημέρα αφότου ο επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών της Αιγύπτου έφτασε στο Ισραήλ για να προειδοποιήσει ότι η Χαμάς κινητοποιείται στη Γάζα και να συμβουλεύσει το Ισραήλ να κάνει περισσότερες παραχωρήσεις προς την οργάνωση προκειμένου να αποφευχθεί μια σύγκρουση.
Την αποκάλυψη κάνει το ισραηλινό Κανάλι 13, σε συνέχεια ενός άρθρου στο περιοδικό The Atlantic, που ανέφερε τα πρακτικά συνάντησης της 27ης Σεπτεμβρίου με αξιωματούχους ασφαλείας, κατά την οποία ο Νετανιάχου αποφάσισε ότι η χώρα του «πρέπει να δράσει για να περιορίσει και να ελαχιστοποιήσει την κλιμάκωση, χρησιμοποιώντας παράλληλα πληροφορίες και ελεγχόμενη βία».
Ο Νετανιάχου, σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να ζήτησε να ενισχυθούν οι προειδοποιήσεις κατά της εκτόξευσης εμπρηστικών μπαλονιών από τη Γάζα προς το Ισραήλ και να αυξηθούν οι ανθρωπιστικές παροχές.
Το τελευταίο μέτρο, γράφουν οι Times of Israel, οδήγησε στην επαναλειτουργία, μια μέρα αργότερα, του συνοριακού περάσματος για Παλαιστίνιους εργάτες που απασχολούνται στη χώρα, στο πλαίσιο συμφωνίας για την οποία μεσολάβησε η Αίγυπτος ώστε να σταματήσει η Χαμάς τις ταραχές στα σύνορα.
Το τηλεοπτικό δίκτυο μετέδωσε ακόμη ότι σε έγγραφο της 1ης Οκτωβρίου από άλλη συνάντηση για θέματα ασφάλειας, αναφερόταν ότι το Ισραήλ ήταν έτοιμο να καταλήξει σε συμφωνία με τη Σαουδική Αραβία και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να «διατηρήσει ένα μετριασμένο επίπεδο δραστηριοτήτων ασφάλειας».
Επιβεβαιώνει έτσι την αναφορά των New York Times την Παρασκευή, σύμφωνα με την οποία ο Νετανιάχου δεν ήθελε να εγκρίνει επιθέσεις στη Γάζα, φοβούμενος ότι θα μπορούσαν να βλάψουν τις προσπάθειες εξομάλυνσης των σχέσεων με το Ριάντ.
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