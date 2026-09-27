Τρελά λεφτά για τον Γιόκιτς: Ετοιμάζεται να υπογράψει το μεγαλύτερο συμβόλαιο στην ιστορία του ΝΒΑ, 360 εκατ. δολάρια για πέντε χρόνια
SPORTS
Νίκολα Γιόκιτς Ντένβερ Νάγκετς Συμβόλαιο

Τρελά λεφτά για τον Γιόκιτς: Ετοιμάζεται να υπογράψει το μεγαλύτερο συμβόλαιο στην ιστορία του ΝΒΑ, 360 εκατ. δολάρια για πέντε χρόνια

Ο Σέρβος σέντερ έχει στα χέρια του μία πλουσιοπάροχη πρόταση από τους Ντένβερ Νάγκετς

Τρελά λεφτά για τον Γιόκιτς: Ετοιμάζεται να υπογράψει το μεγαλύτερο συμβόλαιο στην ιστορία του ΝΒΑ, 360 εκατ. δολάρια για πέντε χρόνια
UPD: 35 ΣΧΟΛΙΑ

Ο Νίκολα Γιόκιτς βρίσκεται μπροστά σε ένα από τα μεγαλύτερα συμβόλαια στην ιστορία του επαγγελματικού αθλητισμού.

Σύμφωνα με τον Κέβιν Ο'Κόνορ, ο Σέρβος σούπερ σταρ αναμένεται το καλοκαίρι του 2027 να υπογράψει με τους Ντένβερ Νάγκετς νέο πενταετές συμβόλαιο, το οποίο εκτιμάται ότι θα αγγίξει τα 360 εκατομμύρια δολάρια.

Εφόσον η συμφωνία πραγματοποιηθεί με αυτά τα δεδομένα, ο Γιόκιτς θα γίνει ο κάτοχος του μεγαλύτερου συμβολαίου στην ιστορία του NBA.

Η επιλογή του να περιμένει μέχρι το 2027 έχει και ξεκάθαρη οικονομική διάσταση. Αν υπέγραφε νωρίτερα, θα μπορούσε να εξασφαλίσει τετραετή επέκταση περίπου 278 εκατομμυρίων δολαρίων. Περιμένοντας, όμως, ανοίγει ο δρόμος για ένα πενταετές συμβόλαιο που υπολογίζεται περίπου στα 360 εκατομμύρια, μια διαφορά που ξεπερνά τα 80 εκατομμύρια δολάρια.

Την ίδια στιγμή, ο ίδιος ο Γιόκιτς έχει εκφράσει την επιθυμία του να συνεχίσει την καριέρα του στο Ντένβερ. Ο τρεις φορές MVP έχει αφήσει να εννοηθεί πως θέλει να παραμείνει στους Νάγκετς και να ολοκληρώσει εκεί την καριέρα του.

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