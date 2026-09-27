Τρελά λεφτά για τον Γιόκιτς: Ετοιμάζεται να υπογράψει το μεγαλύτερο συμβόλαιο στην ιστορία του ΝΒΑ, 360 εκατ. δολάρια για πέντε χρόνια

Ο Νίκολα Γιόκιτς βρίσκεται μπροστά σε ένα από τα μεγαλύτερα συμβόλαια στην ιστορία του επαγγελματικού αθλητισμού.

Σύμφωνα με τον Κέβιν Ο'Κόνορ, ο Σέρβος σούπερ σταρ αναμένεται το καλοκαίρι του 2027 να υπογράψει με τους Ντένβερ Νάγκετς νέο πενταετές συμβόλαιο, το οποίο εκτιμάται ότι θα αγγίξει τα 360 εκατομμύρια δολάρια.

Nikola Jokic is expected to sign a 5-year, $360 Million deal with the Denver Nuggets in the summer of 2027, per @KevinOConnor



This will be the richest contract in NBA history pic.twitter.com/YkPicWhJrq — Fullcourtpass (@Fullcourtpass) September 27, 2026

Εφόσον η συμφωνία πραγματοποιηθεί με αυτά τα δεδομένα, ο Γιόκιτς θα γίνει ο κάτοχος του μεγαλύτερου συμβολαίου στην ιστορία του NBA.

Η επιλογή του να περιμένει μέχρι το 2027 έχει και ξεκάθαρη οικονομική διάσταση. Αν υπέγραφε νωρίτερα, θα μπορούσε να εξασφαλίσει τετραετή επέκταση περίπου 278 εκατομμυρίων δολαρίων. Περιμένοντας, όμως, ανοίγει ο δρόμος για ένα πενταετές συμβόλαιο που υπολογίζεται περίπου στα 360 εκατομμύρια, μια διαφορά που ξεπερνά τα 80 εκατομμύρια δολάρια.

REPORT: Nikola Jokic is expected to sign a 5-year, $360 Million deal with the Denver Nuggets in summer 2027, a contract that would be the richest in NBA history, according to Kevin O’Connor 😳💰



Jokic is about to get PAID! pic.twitter.com/8lBlYtGJIw — Courtside Buzz (@CourtsideBuzzX) September 27, 2026

Την ίδια στιγμή, ο ίδιος ο Γιόκιτς έχει εκφράσει την επιθυμία του να συνεχίσει την καριέρα του στο Ντένβερ. Ο τρεις φορές MVP έχει αφήσει να εννοηθεί πως θέλει να παραμείνει στους Νάγκετς και να ολοκληρώσει εκεί την καριέρα του.