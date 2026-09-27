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Πολιτικούς κρατούμενους απελευθερώνει η Βενεζουέλα, εκλογές ζητά η αντιπολίτευση
Πολιτικούς κρατούμενους απελευθερώνει η Βενεζουέλα, εκλογές ζητά η αντιπολίτευση
Η προσωρινή πρόεδρος Ροντρίγκεζ έχει επιδιώξει να παρουσιάσει την κυβέρνησή της ως πιο ανεκτική απέναντι στην πολιτική διαφωνία, ενώ προσπαθεί να κερδίσει την εύνοια των ΗΠΑ
Οι Αρχές της Βενεζουέλας απελευθέρωσαν μεγάλο αριθμό πολιτικών κρατουμένων, αναφέρουν οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, λίγες ημέρες αφότου η προσωρινή πρόεδρος της χώρας Ντέλσι Ροντρίγκεζ συναντήθηκε με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στη Νέα Υόρκη.
Μεταξύ των ατόμων που απελευθερώθηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου ήταν και ο Γουίλντερ Βάσκεζ, ο οποίος είχε καταδικαστεί το 2018 σε πενταετή φυλάκιση με την κατηγορία ότι σχεδίαζε τη δολοφονία του πρώην προέδρου Νικολάς Μαδούρο.
Ακόμη, επιβεβαιώθηκε η αποφυλάκιση του Μιγκέλ Καστίγιο Σεντένο, ο οποίος, όπως ανέφερε, κρατούνταν αυθαίρετα από τον Ιούνιο του 2019.
Αποφυλακίστηκε επίσης ο Φρανκ Καμπάνας, ο οποίος, σύμφωνα με οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, παρέμενε στη φυλακή για εννέα χρόνια (παρά τα προβλήματα υγείας που είχε τον τελευταίο χρόνο), αφού είχε συνδεθεί με τον θάνατο ενός αστυνομικού.
Εν τω μεταξύ, αναφέρει το BBC, προσωπικότητες της αντιπολίτευσης ανανέωσαν τις εκκλήσεις τους για ελεύθερες εκλογές μετά τις συνομιλίες της Ροντρίγκεζ με τον Τραμπ.
Η κυβέρνησή της είχε απελευθερώσει σε άλλη ευκαιρία εκατοντάδες κρατούμενους στο πλαίσιο μιας προσπάθειας συμφιλίωσης στο εσωτερικό της χώρας μετά τη σύλληψη του Μαδούρο. Ωστόσο, αυτές οι απελευθερώσεις μειώθηκαν δραματικά τον Απρίλιο, όταν η Ροντρίγκεζ δήλωσε ότι το πρόγραμμα «πλησίαζε στο τέλος του».
Η κυβέρνηση της Βενεζουέλας δεν έχει προβεί σε καμία δήλωση σχετικά με τις τελευταίες αποφυλακίσεις, ούτε έχει διευκρινίσει εάν αυτές ήταν αποτέλεσμα της συνομιλίας της Ροντρίγκεζ με τον πρόεδρο των ΗΠΑ.
Η Ροντρίγκεζ έχει επιδιώξει να παρουσιάσει την προσωρινή της κυβέρνηση ως πιο ανεκτική απέναντι στην πολιτική διαφωνία, ενώ παράλληλα προσπαθεί να κερδίσει την εύνοια των ΗΠΑ. Το πρόγραμμα απελευθέρωσης κρατουμένων αποτέλεσε μια βασική παραχώρηση της κυβέρνησής της προς τις ΗΠΑ.
Μεταξύ των ατόμων που απελευθερώθηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου ήταν και ο Γουίλντερ Βάσκεζ, ο οποίος είχε καταδικαστεί το 2018 σε πενταετή φυλάκιση με την κατηγορία ότι σχεδίαζε τη δολοφονία του πρώην προέδρου Νικολάς Μαδούρο.
Ακόμη, επιβεβαιώθηκε η αποφυλάκιση του Μιγκέλ Καστίγιο Σεντένο, ο οποίος, όπως ανέφερε, κρατούνταν αυθαίρετα από τον Ιούνιο του 2019.
Αποφυλακίστηκε επίσης ο Φρανκ Καμπάνας, ο οποίος, σύμφωνα με οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, παρέμενε στη φυλακή για εννέα χρόνια (παρά τα προβλήματα υγείας που είχε τον τελευταίο χρόνο), αφού είχε συνδεθεί με τον θάνατο ενός αστυνομικού.
Εν τω μεταξύ, αναφέρει το BBC, προσωπικότητες της αντιπολίτευσης ανανέωσαν τις εκκλήσεις τους για ελεύθερες εκλογές μετά τις συνομιλίες της Ροντρίγκεζ με τον Τραμπ.
Η κυβέρνησή της είχε απελευθερώσει σε άλλη ευκαιρία εκατοντάδες κρατούμενους στο πλαίσιο μιας προσπάθειας συμφιλίωσης στο εσωτερικό της χώρας μετά τη σύλληψη του Μαδούρο. Ωστόσο, αυτές οι απελευθερώσεις μειώθηκαν δραματικά τον Απρίλιο, όταν η Ροντρίγκεζ δήλωσε ότι το πρόγραμμα «πλησίαζε στο τέλος του».
Η κυβέρνηση της Βενεζουέλας δεν έχει προβεί σε καμία δήλωση σχετικά με τις τελευταίες αποφυλακίσεις, ούτε έχει διευκρινίσει εάν αυτές ήταν αποτέλεσμα της συνομιλίας της Ροντρίγκεζ με τον πρόεδρο των ΗΠΑ.
Η Ροντρίγκεζ έχει επιδιώξει να παρουσιάσει την προσωρινή της κυβέρνηση ως πιο ανεκτική απέναντι στην πολιτική διαφωνία, ενώ παράλληλα προσπαθεί να κερδίσει την εύνοια των ΗΠΑ. Το πρόγραμμα απελευθέρωσης κρατουμένων αποτέλεσε μια βασική παραχώρηση της κυβέρνησής της προς τις ΗΠΑ.
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