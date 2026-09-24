Δικαστικό «μπλόκο» στον Τραμπ: CNN, MS NOW και Politico επιστρέφουν στον Λευκό Οίκο
Δικαστικό «μπλόκο» στον Τραμπ: CNN, MS NOW και Politico επιστρέφουν στον Λευκό Οίκο
Δικαστής στις ΗΠΑ έκρινε ότι η απόφαση αποκλεισμού των τριών μέσων πιθανότατα παραβιάζει το Σύνταγμα
Ομοσπονδιακός δικαστής στις ΗΠΑ διέταξε την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ να επαναφέρει την πρόσβαση των δημοσιογράφων από τα CNN, MS NOW και Politico στον Λευκό Οίκο, κρίνοντας ότι η απόφαση αποκλεισμού των τριών μέσων πιθανότατα παραβιάζει το Σύνταγμα.
Η απόφαση αποτελεί σημαντικό πλήγμα για τον Αμερικανό πρόεδρο, καθώς αφορά μία από τις πιο έντονες συγκρούσεις της κυβέρνησής του με τα μέσα ενημέρωσης. Ο δικαστής Τιμ Κέλι εξέδωσε την απόφασή του μετά την προσφυγή των τριών ειδησεογραφικών οργανισμών κατά της απαγόρευσης που είχε επιβάλει ο Τραμπ στις 18 Σεπτεμβρίου.
Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε υποστηρίξει μέσω ανάρτησής του στα κοινωνικά δίκτυα ότι τα συγκεκριμένα μέσα «δεν θα έπρεπε να μπορούν να γράφουν ή να μεταδίδουν συνεχώς μυθοπλασίες και ψέματα», κατηγορώντας τα για τον τρόπο με τον οποίο κάλυπταν τη δράση της κυβέρνησής του.
Από την πλευρά του, το υπουργείο Δικαιοσύνης επιχείρησε να υπερασπιστεί την απόφαση του Λευκού Οίκου, υποστηρίζοντας ότι ο αποκλεισμός σχετιζόταν με ζητήματα εθνικής ασφάλειας.
Ωστόσο, ο δικαστής έκρινε ότι η απαγόρευση είναι πιθανό να μην είναι συμβατή με τις συνταγματικές προστασίες της ελευθερίας του Τύπου και διέταξε την αποκατάσταση της πρόσβασης των δημοσιογράφων των τριών μέσων στον Λευκό Οίκο.
Η απόφαση αποτελεί σημαντικό πλήγμα για τον Αμερικανό πρόεδρο, καθώς αφορά μία από τις πιο έντονες συγκρούσεις της κυβέρνησής του με τα μέσα ενημέρωσης. Ο δικαστής Τιμ Κέλι εξέδωσε την απόφασή του μετά την προσφυγή των τριών ειδησεογραφικών οργανισμών κατά της απαγόρευσης που είχε επιβάλει ο Τραμπ στις 18 Σεπτεμβρίου.
Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε υποστηρίξει μέσω ανάρτησής του στα κοινωνικά δίκτυα ότι τα συγκεκριμένα μέσα «δεν θα έπρεπε να μπορούν να γράφουν ή να μεταδίδουν συνεχώς μυθοπλασίες και ψέματα», κατηγορώντας τα για τον τρόπο με τον οποίο κάλυπταν τη δράση της κυβέρνησής του.
Από την πλευρά του, το υπουργείο Δικαιοσύνης επιχείρησε να υπερασπιστεί την απόφαση του Λευκού Οίκου, υποστηρίζοντας ότι ο αποκλεισμός σχετιζόταν με ζητήματα εθνικής ασφάλειας.
Ωστόσο, ο δικαστής έκρινε ότι η απαγόρευση είναι πιθανό να μην είναι συμβατή με τις συνταγματικές προστασίες της ελευθερίας του Τύπου και διέταξε την αποκατάσταση της πρόσβασης των δημοσιογράφων των τριών μέσων στον Λευκό Οίκο.
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