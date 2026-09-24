Βρετανικό Μουσείο για τα Γλυπτά του Παρθενώνα: Η θέση και η διάθεσή μας να καταλήξουμε σε συμφωνία παραμένουν αμετάβλητες

Οι δηλώσεις εκπροσώπου του μουσείου μετά το δημοσίευμα της «Telegraph», σύμφωνα με το οποίο οι συνομιλίες για το εν λόγω θέμα έχουν ουσιαστικά περιέλθει σε αδιέξοδο