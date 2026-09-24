Βρετανικό Μουσείο για τα Γλυπτά του Παρθενώνα: Η θέση και η διάθεσή μας να καταλήξουμε σε συμφωνία παραμένουν αμετάβλητες
Βρετανικό Μουσείο για τα Γλυπτά του Παρθενώνα: Η θέση και η διάθεσή μας να καταλήξουμε σε συμφωνία παραμένουν αμετάβλητες
Οι δηλώσεις εκπροσώπου του μουσείου μετά το δημοσίευμα της «Telegraph», σύμφωνα με το οποίο οι συνομιλίες για το εν λόγω θέμα έχουν ουσιαστικά περιέλθει σε αδιέξοδο
Αμετάβλητη παραμένει η θέση του Βρετανικού Μουσείου και η διάθεσή του να καταλήξει σε συμφωνία για τα Γλυπτά του Παρθενώνα, ανέφερε εκπρόσωπος του Μουσείου στο ΑΠΕ-ΜΠΕ απαντώντας σε σχετικό ερώτημα.
Συγκεκριμένα σε ερώτηση αν το Βρετανικό Μουσείο συμμερίζεται την εκτίμηση δημοσιεύματος της εφημερίδας «Telegraph», σύμφωνα με το οποίο οι συνομιλίες μεταξύ της ελληνικής πλευράς και του Μουσείου για το εν λόγω θέμα έχουν ουσιαστικά περιέλθει σε αδιέξοδο και σε ποια φάση βρίσκονται οι συνομιλίες με την ελληνική πλευρά, ο εκπρόσωπος του Μουσείου τόνισε: «η θέση του Μουσείου και η διάθεσή του να καταλήξει σε συμφωνία παραμένουν αμετάβλητες».
Περαιτέρω ο εκπρόσωπος του Βρετανικού Μουσείου παρέπεμψε στις πρόσφατες δηλώσεις στην εφημερίδα Financial Times του διευθυντή τού Μουσείου, Νίκολας Κάλιναν, ο οποίος αναφερόμενος στη συμφωνία για τον δανεισμό της Ταπισερί της Μπαγιέ στη Βρετανία, είπε πως η συγκεκριμένη συμφωνία θα μπορούσε να προσφέρει «μια αχτίδα ελπίδας» για πρόοδο και στο θέμα των Γλυπτών. «Θα ήλπιζα ότι μπορεί να υπάρξει κάποια απτή πρόοδος. Θα ήταν κάτι υπέροχο» είχε δηλώσει χαρακτηριστικά.
Σημειώνεται ότι στο ζήτημα της επιστροφής των Γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα επανήλθε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με άρθρο του στη βρετανική εφημερίδα «Guardian», με αφορμή την άφιξη στη Βρετανία της Ταπισερί της Μπαγιέ, ενός εμβληματικού έργου της μεσαιωνικής τέχνης. Ο πρωθυπουργός χρησιμοποίησε την επανένωση της ιστορικής ταπισερί ως παράδειγμα για να υποστηρίξει ότι τα έργα πολιτιστικής κληρονομιάς αποκτούν το πλήρες νόημά τους όταν διατηρούνται ως ενιαία σύνολα.
Στο άρθρο με τίτλο «Η Βρετανία δεν θα διαμέλιζε την Ταπισερί της Μπαγιέ. Ας αξιοποιήσουμε αυτή τη στιγμή και ας επανενώσουμε τα Γλυπτά του Παρθενώνα στην Ελλάδα», ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η περίπτωση του Παρθενώνα αποτελεί μια «εξαιρετική περίπτωση» που αφορά την αποκατάσταση της φυσικής, αισθητικής και ιστορικής ακεραιότητας ενός μνημείου παγκόσμιας αξίας.
Παράλληλα, αναφέρθηκε στις συζητήσεις με τη διοίκηση του Βρετανικού Μουσείου, σημειώνοντας ότι η Αθήνα επιδιώκει μόνιμη επανένωση των Γλυπτών και όχι μια συμφωνία δανεισμού, ενώ χαρακτήρισε μια πιθανή λύση ως ευκαιρία για μια νέα πολιτιστική συνεργασία μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένου Βασιλείου.
Συγκεκριμένα σε ερώτηση αν το Βρετανικό Μουσείο συμμερίζεται την εκτίμηση δημοσιεύματος της εφημερίδας «Telegraph», σύμφωνα με το οποίο οι συνομιλίες μεταξύ της ελληνικής πλευράς και του Μουσείου για το εν λόγω θέμα έχουν ουσιαστικά περιέλθει σε αδιέξοδο και σε ποια φάση βρίσκονται οι συνομιλίες με την ελληνική πλευρά, ο εκπρόσωπος του Μουσείου τόνισε: «η θέση του Μουσείου και η διάθεσή του να καταλήξει σε συμφωνία παραμένουν αμετάβλητες».
Περαιτέρω ο εκπρόσωπος του Βρετανικού Μουσείου παρέπεμψε στις πρόσφατες δηλώσεις στην εφημερίδα Financial Times του διευθυντή τού Μουσείου, Νίκολας Κάλιναν, ο οποίος αναφερόμενος στη συμφωνία για τον δανεισμό της Ταπισερί της Μπαγιέ στη Βρετανία, είπε πως η συγκεκριμένη συμφωνία θα μπορούσε να προσφέρει «μια αχτίδα ελπίδας» για πρόοδο και στο θέμα των Γλυπτών. «Θα ήλπιζα ότι μπορεί να υπάρξει κάποια απτή πρόοδος. Θα ήταν κάτι υπέροχο» είχε δηλώσει χαρακτηριστικά.
Σημειώνεται ότι στο ζήτημα της επιστροφής των Γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα επανήλθε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με άρθρο του στη βρετανική εφημερίδα «Guardian», με αφορμή την άφιξη στη Βρετανία της Ταπισερί της Μπαγιέ, ενός εμβληματικού έργου της μεσαιωνικής τέχνης. Ο πρωθυπουργός χρησιμοποίησε την επανένωση της ιστορικής ταπισερί ως παράδειγμα για να υποστηρίξει ότι τα έργα πολιτιστικής κληρονομιάς αποκτούν το πλήρες νόημά τους όταν διατηρούνται ως ενιαία σύνολα.
Στο άρθρο με τίτλο «Η Βρετανία δεν θα διαμέλιζε την Ταπισερί της Μπαγιέ. Ας αξιοποιήσουμε αυτή τη στιγμή και ας επανενώσουμε τα Γλυπτά του Παρθενώνα στην Ελλάδα», ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η περίπτωση του Παρθενώνα αποτελεί μια «εξαιρετική περίπτωση» που αφορά την αποκατάσταση της φυσικής, αισθητικής και ιστορικής ακεραιότητας ενός μνημείου παγκόσμιας αξίας.
Παράλληλα, αναφέρθηκε στις συζητήσεις με τη διοίκηση του Βρετανικού Μουσείου, σημειώνοντας ότι η Αθήνα επιδιώκει μόνιμη επανένωση των Γλυπτών και όχι μια συμφωνία δανεισμού, ενώ χαρακτήρισε μια πιθανή λύση ως ευκαιρία για μια νέα πολιτιστική συνεργασία μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένου Βασιλείου.
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