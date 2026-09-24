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Οι κυβερνητικές δυνάμεις της Υεμένης απέκρουσαν επιθέσεις των Χούθι σε κρίσιμη διαδρομή
Οι κυβερνητικές δυνάμεις της Υεμένης απέκρουσαν επιθέσεις των Χούθι σε κρίσιμη διαδρομή
«Συντετριμμένος», δηλώνει ο Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα για τις απώλειες αμάχων - «Οι άμαxοι δεν πρέπει ποτέ να τίθενται στο στόχαστρο», τόνισε
Δυνάμεις της υποστηριζόμενης από τη Σαουδική Αραβία κυβέρνησης της Υεμένης απέκρουσαν στη διάρκεια της νύχτας επιθέσεις από τους υποστηριζόμενους από το Ιράν Χούθι σε μια κρίσιμης σημασίας διαδρομή εφοδιασμού προς τη νότια πόλη λιμάνι Άντεν όπου έχει την έδρα της η διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση, δήλωσαν σήμερα κυβερνητικές πηγές.
Το απότομο, με πολλές στροφές, ορεινό πέρασμα, γνωστό ως Χετζάτ αλ-Αμπντ, είναι γραμμή ζωής για τις δυνάμεις που πολεμούν για λογαριασμό της κυβέρνησης της Υεμένης, η οποία έχει εγκλωβιστεί από μια προώθηση αστραπή των Χούθι αυτόν τον μήνα.
Η διαδρομή είναι επίσης κρίσιμης σημασίας για την είσοδο αγαθών στην Ταΐζ, την τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Υεμένης, και τις νότιες και δυτικές αγροτικές περιοχές της. Είναι η μοναδική διαδρομή για τους κατοίκους που προσπαθούν να ταξιδέψουν στο εξωτερικό, καθώς εμπορικές πτήσεις δεν πραγματοποιούνται από περιοχές που ελέγχουν οι Χούθι.
Η κατάληψη τμημάτων του δρόμου Ταΐζ-Άντεν μπορεί να επιτρέψει στους Χούθι να εντείνουν τον κλοιό γύρω από την Ταΐζ και να επιφέρουν άλλο ένα πλήγμα στην κυβέρνηση, που πασχίζει να ανακτήσει την πρωτοβουλία μετά την απώλεια της δυτικής ακτής.
Οι πρόσφατες εχθροπραξίες συνιστούν απότομη κλιμάκωση στον εμφύλιο πόλεμο της Υεμένης που είχε «παγώσει» σε μεγάλο βαθμό μετά την εκεχειρία του 2022.
Οι Χούθι κατέλαβαν την πρωτεύουσα Σαναά το 2014 και ακολούθησε, την επόμενη χρονιά, επέμβαση υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας σε υποστήριξη της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης.
Συγκρούσεις έχουν ξεσπάσει κατά μήκος παλαιών γραμμών του μετώπου τις τελευταίες εβδομάδες, μεταξύ των οποίων γύρω από την Ταΐζ, καθώς οι Χούθι προωθούνταν κατά μήκος των ακτών της Υεμένης στην Ερυθρά Θάλασσα.
Η οργάνωση κατέλαβε το λιμάνι Μούχα προτού καταλάβει και την υπόλοιπη ακτογραμμή και νησιά στην Ερυθρά Θάλασσα, επεκτείνοντας τον έλεγχό της στο στενό Μπαμπ ελ Μαντέμπ.
Η Μπαμπ ελ Μαντέμπ είναι ένα από τα πιο σημαντικά θαλάσσια περάσματα καθώς συνδέει την Ερυθρά Θάλασσα με τον κόλπο του Άντεν, αποτελώντας μια κρίσιμης σημασίιας αρτηρία για το εμπόριο ανάμεσα στην Ασία και την Ευρώπη μέσω της διώρυγας του Σουέζ.
Περίπου το 7% της παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου διήλθε από το στενό τον Ιούνιο, σύμφωνα με στοιχεία της Kpler που επικαλείται το Reuters.
Η προώθηση των Χούθι κατά μήκος των ακτών της Ερυθράς Θάλασσας απειλεί επίσης μια κρίσιμης σημασίας εναλλακτική διαδρομή που χρησιμοποιείται από τη Σαουδική Αραβία για να εξάγει πετρέλαιο όταν διαταράσσονται οι μεταφορές μέσω του στενού του Ορμούζ.
Το απότομο, με πολλές στροφές, ορεινό πέρασμα, γνωστό ως Χετζάτ αλ-Αμπντ, είναι γραμμή ζωής για τις δυνάμεις που πολεμούν για λογαριασμό της κυβέρνησης της Υεμένης, η οποία έχει εγκλωβιστεί από μια προώθηση αστραπή των Χούθι αυτόν τον μήνα.
Η διαδρομή είναι επίσης κρίσιμης σημασίας για την είσοδο αγαθών στην Ταΐζ, την τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Υεμένης, και τις νότιες και δυτικές αγροτικές περιοχές της. Είναι η μοναδική διαδρομή για τους κατοίκους που προσπαθούν να ταξιδέψουν στο εξωτερικό, καθώς εμπορικές πτήσεις δεν πραγματοποιούνται από περιοχές που ελέγχουν οι Χούθι.
Οι Χούθι ενέτειναν την πίεση στις κυβερνητικές δυνάμεις στην προσπάθεια να εδραιώσουν εδαφικά κέρδη όταν πριν από σχεδόν δύο εβδομάδες η επίθεσή τους κατά μήκος της δυτικής ακτής της Υεμένης τους έφερε στις ακτές του στρατηγικού θαλάσσιου διαύλου Μπαμπ ελ Μαντέμπ στην Ερυθρά Θάλασσα.
Yemen government forces repel Houthi push on key Taiz-Aden route— Middle East Online (@MeoNews) September 24, 2026
Yemen's Saudi-backed government forces say they have repelled a new Houthi push as fighting threatens key supply route to a government base in Adenhttps://t.co/JsRplXncNc
Η κατάληψη τμημάτων του δρόμου Ταΐζ-Άντεν μπορεί να επιτρέψει στους Χούθι να εντείνουν τον κλοιό γύρω από την Ταΐζ και να επιφέρουν άλλο ένα πλήγμα στην κυβέρνηση, που πασχίζει να ανακτήσει την πρωτοβουλία μετά την απώλεια της δυτικής ακτής.
Οι πρόσφατες εχθροπραξίες συνιστούν απότομη κλιμάκωση στον εμφύλιο πόλεμο της Υεμένης που είχε «παγώσει» σε μεγάλο βαθμό μετά την εκεχειρία του 2022.
Οι Χούθι κατέλαβαν την πρωτεύουσα Σαναά το 2014 και ακολούθησε, την επόμενη χρονιά, επέμβαση υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας σε υποστήριξη της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης.
Συγκρούσεις έχουν ξεσπάσει κατά μήκος παλαιών γραμμών του μετώπου τις τελευταίες εβδομάδες, μεταξύ των οποίων γύρω από την Ταΐζ, καθώς οι Χούθι προωθούνταν κατά μήκος των ακτών της Υεμένης στην Ερυθρά Θάλασσα.
Η οργάνωση κατέλαβε το λιμάνι Μούχα προτού καταλάβει και την υπόλοιπη ακτογραμμή και νησιά στην Ερυθρά Θάλασσα, επεκτείνοντας τον έλεγχό της στο στενό Μπαμπ ελ Μαντέμπ.
Η Μπαμπ ελ Μαντέμπ είναι ένα από τα πιο σημαντικά θαλάσσια περάσματα καθώς συνδέει την Ερυθρά Θάλασσα με τον κόλπο του Άντεν, αποτελώντας μια κρίσιμης σημασίιας αρτηρία για το εμπόριο ανάμεσα στην Ασία και την Ευρώπη μέσω της διώρυγας του Σουέζ.
Περίπου το 7% της παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου διήλθε από το στενό τον Ιούνιο, σύμφωνα με στοιχεία της Kpler που επικαλείται το Reuters.
Η προώθηση των Χούθι κατά μήκος των ακτών της Ερυθράς Θάλασσας απειλεί επίσης μια κρίσιμης σημασίας εναλλακτική διαδρομή που χρησιμοποιείται από τη Σαουδική Αραβία για να εξάγει πετρέλαιο όταν διαταράσσονται οι μεταφορές μέσω του στενού του Ορμούζ.
Τουλάχιστον 700 άνθρωποι σκοτώθηκαν και χιλιάδες ακόμη τραυματίστηκαν στις πρόσφατες εχθροπραξίες, σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη. Σχεδόν 130.000 Υεμενίτες είναι εσωτερικά εκτοπισμένοι, ενώ περισσότεροι από 3.000 διέφυγαν με πλεούμενα μέσω της Ερυθράς Θάλασσας στην Αφρική.
«Σαν να μην είχε υποστεί ήδη αρκετά ο λαός της Υεμένης, οι άμαχοι υφίστανται σήμερα μετωπικά μια νέα έξαρση της βίας», ανέφερε σε μια ανακοίνωση ο Φόλκερ Τουρκ.
«Οι άμαxοι δεν πρέπει ποτέ να τίθενται στο στόχαστρο και η προστασία τους πρέπει να συνιστά απόλυτη προτεραιότητα», πρόσθεσε.
Η Ύπατη Αρμοστεία αναφέρει ότι τουλάχιστον 125 άμαχοι σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν από τις αρχές Αυγούστου, και ότι έχει τεκμηριώσει τον θάνατο 32 αμάχων, εκ των οποίων 15 ήταν παιδιά και τρεις γυναίκες.
Στην ανακοίνωσή της, τεκμηρίωσε τρεις επιθέσεις που αποδίδονται στο κίνημα των ανταρτών Ανσαραλά, γνωστών επίσης με το επώνυμο της οικογένειας των ηγετών του, των Χούθι, «εναντίον εγκαταστάσεων που φιλοξενούν εκτοπισμένους στο εσωτερικό της χώρας», στην περιοχή Μαρίμπ (κέντρο), στις 7 Αυγούστου και στις 7 και 9 Σεπτεμβρίου.
«Οι εμπόλεμοι οφείλουν, ανά πάσα στιγμή, να κάνουν τη διάκριση ανάμεσα σε αμάχους και μαχητές καθώς και ανάμεσα σε αγαθά που ανήκουν σε αμάχους και στρατιωτικούς στόχους, να σέβονται τις αρχές της αναλογικότητας και της προφύλαξης και να λαμβάνουν όλα τα δυνατά μέτρα προκειμένου να προλάβουν ή να ελαχιστοποιήσουν βλάβες που προκαλούνται στους αμάχους», υπενθύμισε.
«Το ίδιο, οι προειδοποιήσεις ή ο προσδιορισμός αποκαλούμενων "ζωνών θανάτου" όπως εκείνες που ανακήρυξε πρόσφατα η κυβέρνηση της Υεμένης δεν διαγράφει σε καμία περίπτωση την προστασία που πρέπει να λαμβάνουν οι άμαχοι και αγαθά που τους ανήκουν», πρόσθεσε.
Χθες, Τετάρτη, ο στρατιωτικός εκπρόσωπος των Χούθι δήλωσε ότι η σαουδαραβική Πολεμική Αεροπορία εξαπέλυσε 52 επιδρομές στην Υεμένη μέσα σε 24 ώρες, σκοτώνοντας δέκα αμάχους σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο των Χούθι Almasirah.
Ο Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα δηλώνει «συντετριμμένος» από τον αριθμό των αμάχων που έχουν σκοτωθείΟ Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα δήλωσε σήμερα «συντετριμμένος» από τον αριθμό των αμάχων που σκοτώθηκαν στις συγκρούσεις που εντείνονται στην Υεμένη ανάμεσα στους φιλοϊρανούς αντάρτες Χούθι και τις φιλοκυβερνητικές δυνάμεις και τους συμμάχους τους.
«Σαν να μην είχε υποστεί ήδη αρκετά ο λαός της Υεμένης, οι άμαχοι υφίστανται σήμερα μετωπικά μια νέα έξαρση της βίας», ανέφερε σε μια ανακοίνωση ο Φόλκερ Τουρκ.
UN rights chief ‘appalled’ by Yemen conflict’s swelling civilian toll https://t.co/Mi3KP5qSPD— The Straits Times (@straits_times) September 24, 2026
«Οι άμαxοι δεν πρέπει ποτέ να τίθενται στο στόχαστρο και η προστασία τους πρέπει να συνιστά απόλυτη προτεραιότητα», πρόσθεσε.
Η Ύπατη Αρμοστεία αναφέρει ότι τουλάχιστον 125 άμαχοι σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν από τις αρχές Αυγούστου, και ότι έχει τεκμηριώσει τον θάνατο 32 αμάχων, εκ των οποίων 15 ήταν παιδιά και τρεις γυναίκες.
Στην ανακοίνωσή της, τεκμηρίωσε τρεις επιθέσεις που αποδίδονται στο κίνημα των ανταρτών Ανσαραλά, γνωστών επίσης με το επώνυμο της οικογένειας των ηγετών του, των Χούθι, «εναντίον εγκαταστάσεων που φιλοξενούν εκτοπισμένους στο εσωτερικό της χώρας», στην περιοχή Μαρίμπ (κέντρο), στις 7 Αυγούστου και στις 7 και 9 Σεπτεμβρίου.
«Οι εμπόλεμοι οφείλουν, ανά πάσα στιγμή, να κάνουν τη διάκριση ανάμεσα σε αμάχους και μαχητές καθώς και ανάμεσα σε αγαθά που ανήκουν σε αμάχους και στρατιωτικούς στόχους, να σέβονται τις αρχές της αναλογικότητας και της προφύλαξης και να λαμβάνουν όλα τα δυνατά μέτρα προκειμένου να προλάβουν ή να ελαχιστοποιήσουν βλάβες που προκαλούνται στους αμάχους», υπενθύμισε.
«Το ίδιο, οι προειδοποιήσεις ή ο προσδιορισμός αποκαλούμενων "ζωνών θανάτου" όπως εκείνες που ανακήρυξε πρόσφατα η κυβέρνηση της Υεμένης δεν διαγράφει σε καμία περίπτωση την προστασία που πρέπει να λαμβάνουν οι άμαχοι και αγαθά που τους ανήκουν», πρόσθεσε.
Χθες, Τετάρτη, ο στρατιωτικός εκπρόσωπος των Χούθι δήλωσε ότι η σαουδαραβική Πολεμική Αεροπορία εξαπέλυσε 52 επιδρομές στην Υεμένη μέσα σε 24 ώρες, σκοτώνοντας δέκα αμάχους σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο των Χούθι Almasirah.
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