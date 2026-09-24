Προειδοποιήσεις της CIA για πιθανή επίθεση της Ρωσίας σε χώρες της Μεσογείου: Το σχέδιο με τα drones Gerbera κρυμμένα σε κοντέινερ

Η επίσκεψη Ράτκλιφ στη Μόσχα και η ευρωπαϊκή προειδοποίηση

Γιατί μπορεί να μπουν στο στόχαστρο Ισπανία, Γαλλία ή Ιταλία

Σενάρια για εκτοξεύσεις από πλοία

Η ρωσική πίεση στην Ευρώπη

Η Λιθουανία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες φέρεται να έλαβαν τις σχετικές πληροφορίες λίγο μετά τη μυστική επίσκεψη του διευθυντή της CIA,, στη Μόσχα στις 25 Αυγούστου.Ο Ράτκλιφ έφτασε στη ρωσική πρωτεύουσα με αμερικανικό στρατιωτικό αεροσκάφος, το οποίο είχε πραγματοποιήσει στάση στη Ρίγα της Λετονίας, στην ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ.και τοείχαν αναφέρει ότι ο επικεφαλής της CIA ταξίδεψε στη Μόσχα προκειμένου να προειδοποιήσει τη Ρωσία να μην προχωρήσει σε επιθέσεις ή προκλήσεις κατά χωρών του ΝΑΤΟ.Πηγές που επικαλείται το ισπανικό δημοσίευμα αναφέρουν ότι οι κυβερνήσεις της Ισπανίας, της Γαλλίας και της Ιταλίας ενημερώθηκαν πως η Ρωσία εξετάζει πιθανή επιχείρηση με drones εναντίον μίας από αυτές τις χώρες.Η προειδοποίηση αυτή, σύμφωνα με αναλυτές, συμπίπτει με την ασυνήθιστη κινητοποίηση του Γάλλου προέδρου, ο οποίος μετά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Άμυνας στις 16 Σεπτεμβρίου κάλεσε δύο ημέρες αργότερα στο Μέγαρο των Ηλυσίων τους αρχηγούς όλων των κομμάτων και τους υποψηφίους για τις προεδρικές εκλογές του 2027.Σύμφωνα με την, οι τρεις χώρες αποτελούν πιθανούς στόχους καθώς θα πραγματοποιήσουν εκλογικές αναμετρήσεις το 2027 και διαθέτουν πολιτικές δυνάμεις που θα μπορούσαν να αξιοποιήσουν τον φόβο και την κόπωση της κοινής γνώμης από τον πόλεμο στην Ουκρανία.Ο Βρετανός αναλυτής στρατηγικής της Ρωσίαςυποστηρίζει ότι η γεωγραφική απόσταση της Ισπανίας από τα ρωσικά σύνορα δεν αποτελεί εγγύηση ασφάλειας.«Δεν είναι απαραίτητα οι χώρες της πρώτης γραμμής που θα αποτελέσουν στόχο. Ο στόχος θα βρίσκεται εκεί όπου υπάρχει το πιο αδύναμο σημείο της Ευρώπης», ανέφερε, προσθέτοντας ότι χώρες όπως ηή ημπορεί να είναι ευάλωτες λόγω περιορισμένων επενδύσεων σε ολοκληρωμένα συστήματα αεράμυνας.Η ιδέα της χρήσης πλοίων για την εκτόξευση drones κατά χωρών τουείχε αναφερθεί ήδη πριν από έναν χρόνο από το ουκρανικό μέσοΣύμφωνα με το δημοσίευμα, τα dronesθα μπορούσαν να μεταφέρονται σε δεξαμενόπλοια του λεγόμενου «σκιώδους στόλου» της Ρωσίας και να εκτοξεύονται από διεθνή ύδατα.έχει πραγματοποιήσει στο παρελθόν δοκιμές εκτόξευσης μη επανδρωμένων αεροσκαφών από πλοία, ενώ τον Φεβρουάριο σουηδική ναυτική μονάδα εντόπισε drone που απογειώθηκε από ρωσικό πλοίο πληροφοριών στον πορθμό τουΣτο μεταξύ, με βάση όσα αναφέρουν πηγές υπηρεσιών πληροφοριών της Βαλτικής, η αυξανόμενη επιθετικότητα της Ρωσίας συνδέεται και με τις ζημιές που έχουν προκαλέσει οι ουκρανικές επιθέσεις στον ενεργειακό τομέα της.Οι πρόσφατες επιχειρήσεις δολιοφθοράς αποδίδονται σε μια σειρά στόχων: τη μείωση της ευρωπαϊκής στήριξης προς την Ουκρανία, τη δημιουργία διχασμών στο ΝΑΤΟ και την πρόκληση ανησυχίας στους ευρωπαϊκούς πληθυσμούς.Ο πρωθυπουργός της Πολωνίας,έχει επίσης προειδοποιήσει για πιθανές ρωσικές επιθέσεις με drones ή πυραύλους κατά χωρών που βοηθούν την Ουκρανία, ενώ ο υπουργός Εξωτερικών της Λιθουανίαςδήλωσε από την πλευρά του πως: «Η Ρωσία δεν θα κρυφτεί. Απλώς πρέπει να αποφύγουμε τις συνέπειες».