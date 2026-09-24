Προειδοποιήσεις της CIA για πιθανή επίθεση της Ρωσίας σε χώρες της Μεσογείου: Το σχέδιο με τα drones Gerbera κρυμμένα σε κοντέινερ
Προειδοποιήσεις της CIA για πιθανή επίθεση της Ρωσίας σε χώρες της Μεσογείου: Το σχέδιο με τα drones Gerbera κρυμμένα σε κοντέινερ
Έκθεση της Υπηρεσίας που κυκλοφόρησε σε ευρωπαϊκές κυβερνήσεις μετά την επίσκεψη Ράτκλιφ στη Μόσχα και την οποία επικαλείται η El Mundo, περιγράφει σχέδιο χρήσης drones που θα εκτοξεύονται από πλοία κατά Ισπανίας, Γαλλίας ή Ιταλίας
Νέες επιθέσεις με drones κατά της Ευρώπης, αυτή τη φορά με πιθανό στόχο χώρες της Μεσογείου, φέρεται να προετοιμάζει η Ρωσία, σύμφωνα με πληροφορίες που έχουν συγκεντρώσει οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών και έχουν διαβιβαστεί σε ευρωπαϊκές κυβερνήσεις.
Σύμφωνα με όσα αναφέρει η ισπανική εφημερίδα El Mundo, επικαλούμενη πηγές με γνώση των σχετικών προειδοποιήσεων, η CIA έχει συλλέξει στοιχεία για σχέδια κλιμάκωσης από πλευράς του Κρεμλίνου και έχει ενημερώσει χώρες όπως η Ισπανία, η Γαλλία και η Ιταλία για πιθανή επιχείρηση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη.
«Θα χρησιμοποιήσουν drones που θα εκτοξεύονται από τη θάλασσα, κρυμμένα μέσα σε εμπορευματοκιβώτια πλοίων. Δεν είναι καθόλου δύσκολο», ανέφερε πηγή κοντά στο υπουργείο Άμυνας της Λιθουανίας, η οποία μίλησε υπό καθεστώς ανωνυμίας στην εφημερίδα.
Μέχρι σήμερα, η Ρωσία φέρεται να έχει κινηθεί κάτω από το «κατώφλι πολέμου», όπως το αποκαλούν οι αναλυτές, αποφεύγοντας ενέργειες που θα μπορούσαν να προκαλέσουν συντονισμένη απάντηση του ΝΑΤΟ. Ωστόσο, σύμφωνα με ευρωπαϊκές υπηρεσίες ασφαλείας, έχει εντείνει μια εκστρατεία δολιοφθορών σε χώρες που στηρίζουν την Ουκρανία, καθώς και μεμονωμένα περιστατικά που φέρονται να έχουν στόχο τη δοκιμή των ορίων και των αντιδράσεων της Δύσης.
Μία από τις πρώτες σημαντικές κλιμακώσεις ήταν η πτήση 19 drones χωρίς πυρομαχικά στον εναέριο χώρο της Πολωνίας πριν από έναν χρόνο. Σημείο καμπής αποτέλεσε επίσης πρόσφατο περιστατικό με ένοπλα drones στο αεροδρόμιο της Λειψίας, το οποίο οι γερμανικές αρχές αποδίδουν στις ρωσικές υπηρεσίες πληροφοριών.
Πρόκειται για το Gerbera, ένα ρωσικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος μήκους περίπου δύο μέτρων, με άνοιγμα φτερών 2,5 μέτρα, βάρος έως 18 κιλά, μέγιστη ταχύτητα περίπου 160 χλμ./ώρα και δηλωμένη εμβέλεια έως 600 χιλιόμετρα, ανάλογα με το φορτίο και τις καιρικές συνθήκες.
Ένα εμπορικό πλοίο θα μπορούσε να μεταφέρει αρκετά τέτοια drones, τα οποία μπορούν να εκτοξευθούν ευκολότερα σε σχέση με μεγαλύτερα συστήματα όπως τα Shahed ή τα Geran.
Από απόσταση 200 έως 300 χιλιομέτρων από τις ακτές, η πτήση θα διαρκούσε περίπου από μία ώρα και ένα τέταρτο έως δύο ώρες. Το μικρό εκρηκτικό φορτίο τους δεν επαρκεί για την καταστροφή μεγάλων εγκαταστάσεων, ωστόσο θα μπορούσε να προκαλέσει πυρκαγιές, ζημιές σε εκτεθειμένο εξοπλισμό ή προσωρινό κλείσιμο αεροδρομίων και λιμανιών.
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, ο στόχος μιας τέτοιας επίθεσης θα ήταν όχι μόνο υλικός, αλλά κυρίως πολιτικός και οικονομικός.
Σύμφωνα με όσα αναφέρει η ισπανική εφημερίδα El Mundo, επικαλούμενη πηγές με γνώση των σχετικών προειδοποιήσεων, η CIA έχει συλλέξει στοιχεία για σχέδια κλιμάκωσης από πλευράς του Κρεμλίνου και έχει ενημερώσει χώρες όπως η Ισπανία, η Γαλλία και η Ιταλία για πιθανή επιχείρηση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη.
«Θα χρησιμοποιήσουν drones που θα εκτοξεύονται από τη θάλασσα, κρυμμένα μέσα σε εμπορευματοκιβώτια πλοίων. Δεν είναι καθόλου δύσκολο», ανέφερε πηγή κοντά στο υπουργείο Άμυνας της Λιθουανίας, η οποία μίλησε υπό καθεστώς ανωνυμίας στην εφημερίδα.
Η ρωσική κλιμάκωση και το «όριο πολέμου»Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η Μόσχα έχει επανειλημμένα υποστηρίξει ότι η παροχή όπλων, πληροφοριών και στρατιωτικών συμβούλων στην Ουκρανία καθιστά τις δυτικές χώρες «συμμέτοχους στον πόλεμο» και νόμιμους στόχους.
Μέχρι σήμερα, η Ρωσία φέρεται να έχει κινηθεί κάτω από το «κατώφλι πολέμου», όπως το αποκαλούν οι αναλυτές, αποφεύγοντας ενέργειες που θα μπορούσαν να προκαλέσουν συντονισμένη απάντηση του ΝΑΤΟ. Ωστόσο, σύμφωνα με ευρωπαϊκές υπηρεσίες ασφαλείας, έχει εντείνει μια εκστρατεία δολιοφθορών σε χώρες που στηρίζουν την Ουκρανία, καθώς και μεμονωμένα περιστατικά που φέρονται να έχουν στόχο τη δοκιμή των ορίων και των αντιδράσεων της Δύσης.
Μία από τις πρώτες σημαντικές κλιμακώσεις ήταν η πτήση 19 drones χωρίς πυρομαχικά στον εναέριο χώρο της Πολωνίας πριν από έναν χρόνο. Σημείο καμπής αποτέλεσε επίσης πρόσφατο περιστατικό με ένοπλα drones στο αεροδρόμιο της Λειψίας, το οποίο οι γερμανικές αρχές αποδίδουν στις ρωσικές υπηρεσίες πληροφοριών.
Τα drones Gerbera που εξετάζει η ΡωσίαΟι λιθουανικές αρχές, σύμφωνα με την El Mundo, γνωρίζουν ακόμη και τον τύπο drone που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σε πιθανή επίθεση κατά Ισπανίας, Γαλλίας ή Ιταλίας.
Πρόκειται για το Gerbera, ένα ρωσικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος μήκους περίπου δύο μέτρων, με άνοιγμα φτερών 2,5 μέτρα, βάρος έως 18 κιλά, μέγιστη ταχύτητα περίπου 160 χλμ./ώρα και δηλωμένη εμβέλεια έως 600 χιλιόμετρα, ανάλογα με το φορτίο και τις καιρικές συνθήκες.
Ένα εμπορικό πλοίο θα μπορούσε να μεταφέρει αρκετά τέτοια drones, τα οποία μπορούν να εκτοξευθούν ευκολότερα σε σχέση με μεγαλύτερα συστήματα όπως τα Shahed ή τα Geran.
Από απόσταση 200 έως 300 χιλιομέτρων από τις ακτές, η πτήση θα διαρκούσε περίπου από μία ώρα και ένα τέταρτο έως δύο ώρες. Το μικρό εκρηκτικό φορτίο τους δεν επαρκεί για την καταστροφή μεγάλων εγκαταστάσεων, ωστόσο θα μπορούσε να προκαλέσει πυρκαγιές, ζημιές σε εκτεθειμένο εξοπλισμό ή προσωρινό κλείσιμο αεροδρομίων και λιμανιών.
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, ο στόχος μιας τέτοιας επίθεσης θα ήταν όχι μόνο υλικός, αλλά κυρίως πολιτικός και οικονομικός.
Η επίσκεψη Ράτκλιφ στη Μόσχα και η ευρωπαϊκή προειδοποίησηΗ Λιθουανία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες φέρεται να έλαβαν τις σχετικές πληροφορίες λίγο μετά τη μυστική επίσκεψη του διευθυντή της CIA, Τζον Ράτκλιφ, στη Μόσχα στις 25 Αυγούστου.
Ο Ράτκλιφ έφτασε στη ρωσική πρωτεύουσα με αμερικανικό στρατιωτικό αεροσκάφος, το οποίο είχε πραγματοποιήσει στάση στη Ρίγα της Λετονίας, στην ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ.
Η Wall Street Journal και το Politico είχαν αναφέρει ότι ο επικεφαλής της CIA ταξίδεψε στη Μόσχα προκειμένου να προειδοποιήσει τη Ρωσία να μην προχωρήσει σε επιθέσεις ή προκλήσεις κατά χωρών του ΝΑΤΟ.
Πηγές που επικαλείται το ισπανικό δημοσίευμα αναφέρουν ότι οι κυβερνήσεις της Ισπανίας, της Γαλλίας και της Ιταλίας ενημερώθηκαν πως η Ρωσία εξετάζει πιθανή επιχείρηση με drones εναντίον μίας από αυτές τις χώρες.
Η προειδοποίηση αυτή, σύμφωνα με αναλυτές, συμπίπτει με την ασυνήθιστη κινητοποίηση του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος μετά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Άμυνας στις 16 Σεπτεμβρίου κάλεσε δύο ημέρες αργότερα στο Μέγαρο των Ηλυσίων τους αρχηγούς όλων των κομμάτων και τους υποψηφίους για τις προεδρικές εκλογές του 2027.
Γιατί μπορεί να μπουν στο στόχαστρο Ισπανία, Γαλλία ή ΙταλίαΣύμφωνα με την El Mundo, οι τρεις χώρες αποτελούν πιθανούς στόχους καθώς θα πραγματοποιήσουν εκλογικές αναμετρήσεις το 2027 και διαθέτουν πολιτικές δυνάμεις που θα μπορούσαν να αξιοποιήσουν τον φόβο και την κόπωση της κοινής γνώμης από τον πόλεμο στην Ουκρανία.
Ο Βρετανός αναλυτής στρατηγικής της Ρωσίας Κέιρ Τζάιλς υποστηρίζει ότι η γεωγραφική απόσταση της Ισπανίας από τα ρωσικά σύνορα δεν αποτελεί εγγύηση ασφάλειας.
«Δεν είναι απαραίτητα οι χώρες της πρώτης γραμμής που θα αποτελέσουν στόχο. Ο στόχος θα βρίσκεται εκεί όπου υπάρχει το πιο αδύναμο σημείο της Ευρώπης», ανέφερε, προσθέτοντας ότι χώρες όπως η Βρετανία ή η Ισπανία μπορεί να είναι ευάλωτες λόγω περιορισμένων επενδύσεων σε ολοκληρωμένα συστήματα αεράμυνας.
Σενάρια για εκτοξεύσεις από πλοίαΗ ιδέα της χρήσης πλοίων για την εκτόξευση drones κατά χωρών του ΝΑΤΟ είχε αναφερθεί ήδη πριν από έναν χρόνο από το ουκρανικό μέσο Defense Express.
Σύμφωνα με το δημοσίευμα, τα drones Gerbera θα μπορούσαν να μεταφέρονται σε δεξαμενόπλοια του λεγόμενου «σκιώδους στόλου» της Ρωσίας και να εκτοξεύονται από διεθνή ύδατα.
Η Ρωσία έχει πραγματοποιήσει στο παρελθόν δοκιμές εκτόξευσης μη επανδρωμένων αεροσκαφών από πλοία, ενώ τον Φεβρουάριο σουηδική ναυτική μονάδα εντόπισε drone που απογειώθηκε από ρωσικό πλοίο πληροφοριών στον πορθμό του Έρεσουντ.
Η ρωσική πίεση στην ΕυρώπηΣτο μεταξύ, με βάση όσα αναφέρουν πηγές υπηρεσιών πληροφοριών της Βαλτικής, η αυξανόμενη επιθετικότητα της Ρωσίας συνδέεται και με τις ζημιές που έχουν προκαλέσει οι ουκρανικές επιθέσεις στον ενεργειακό τομέα της.
Οι πρόσφατες επιχειρήσεις δολιοφθοράς αποδίδονται σε μια σειρά στόχων: τη μείωση της ευρωπαϊκής στήριξης προς την Ουκρανία, τη δημιουργία διχασμών στο ΝΑΤΟ και την πρόκληση ανησυχίας στους ευρωπαϊκούς πληθυσμούς.
Ο πρωθυπουργός της Πολωνίας, Ντόναλντ Τουσκ έχει επίσης προειδοποιήσει για πιθανές ρωσικές επιθέσεις με drones ή πυραύλους κατά χωρών που βοηθούν την Ουκρανία, ενώ ο υπουργός Εξωτερικών της Λιθουανίας Κεστούτις Μπουντρίς δήλωσε από την πλευρά του πως: «Η Ρωσία δεν θα κρυφτεί. Απλώς πρέπει να αποφύγουμε τις συνέπειες».
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