Η Βρετανία πρέπει να δεσμευτεί πως θα επιστρέψει στην ΕΕ την επόμενη δεκαετία, λέει ο Τόνι Μπλερ

Μήνυμα του πρώην στον νυν πρωθυπουργό της Βρετανίας - Έκθεση του Ινστιτούτου Μπλερ ζητά εγκατάλειψη των «κόκκινων γραμμών» του Στάρμερ – Έως 6,5 δισ. λίρες ετησίως οι απώλειες στις εξαγωγές προς την Ευρώπη

Brexit.



Σε παρέμβασή του προς τον Βρετανό πρωθυπουργό Άντι Μπέρναμ, ο πρώην ηγέτης των Εργατικών τάχθηκε υπέρ μιας «δομημένης σχέσης» με την ΕΕ, υποστηρίζοντας ότι η πρέπει να εγκαταλειφθεί η αποσπασματική προσέγγιση της κυβέρνησης του Κιρ Στάρμερ, η οποία οδηγεί απλώς σε μια αργή επιστροφή προς την Ευρώπη μέσω της αλλαγής της κοινής γνώμης.



Μπλερ, ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι δεν θεωρεί σωστή μια άμεση επιστροφή στο σημερινό καθεστώς της ενιαίας αγοράς και της τελωνειακής ένωσης. Αντίθετα, πρότεινε την επιστροφή σε μια «σημαντικά μεταρρυθμισμένη» Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία, όπως υποστήριξε, θα μπορούσε να εξελιχθεί σε παγκόσμια δύναμη ικανή να ανταγωνιστεί τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα.



Η παρέμβαση του πρώην πρωθυπουργού της Βρετανίας έρχεται εν μέσω αυξανόμενων πιέσεων προς τον Άντι Μπέρναμ να δώσει μεγαλύτερη έμφαση σε μια νέα σχέση με την Ευρώπη και να εξετάσει σοβαρά το ενδεχόμενο επιστροφής της Βρετανίας στην ΕΕ.



Ο νέος Βρετανός πρωθυπουργός, κατά τη διάρκεια πρόσφατου ταξιδιού του στη Νέα Υόρκη για τη Σύνοδο του ΟΗΕ, απέφυγε να αποκλείσει το ενδεχόμενο το επόμενο προεκλογικό πρόγραμμα των Εργατικών να περιλαμβάνει δέσμευση για επιστροφή στην Ένωση.



Η έκθεση του Ινστιτούτου Τόνι Μπλερ Η έκθεση του Tony Blair Institute (TBI), με τίτλο «Beyond Leave and Remain: A Path to Rejoining a Reformed Europe», υποστηρίζει ότι η Βρετανία πρέπει να δηλώσει ξεκάθαρα τον στόχο της επιστροφής στην ΕΕ μέσα σε μία δεκαετία, υπό την προϋπόθεση μεταρρυθμίσεων στο εσωτερικό της Ένωσης.



Στον πρόλογο της έκθεσης, ο Τόνι Μπλερ αναφέρει ότι «θα πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι πως θέλουμε να επιστρέψουμε σε μια επίσημη σχέση με την ΕΕ», αλλά σε μια Ευρώπη «σε αξιόπιστη πορεία μεταρρύθμισης, μια Ευρώπη εθνικών κρατών, μια Ευρώπη ικανή να αποτελέσει πραγματική παγκόσμια δύναμη».



Η έκθεση υποστηρίζει ότι η Βρετανία θα πρέπει να διαδραματίσει ηγετικό ρόλο στη διαμόρφωση μιας ισχυρότερης Ευρώπης, ενώ επισημαίνει ότι οι αναγκαίες μεταρρυθμίσεις έχουν ήδη καταγραφεί, μεταξύ άλλων στην έκθεση του Μάριο Ντράγκι για την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ.



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Μεταξύ των προτάσεων περιλαμβάνονται η επιστροφή της Βρετανίας στο ευρωπαϊκό ταμείο άμυνας SAFE ύψους 150 δισ. ευρώ, η δημιουργία μιας νέας εταιρικής σχέσης ενεργειακής ασφάλειας με τη Βόρεια Θάλασσα ως κοινό ενεργειακό κόμβο, καθώς και η επανασύνδεση με τις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας της ΕΕ, κάτι που, σύμφωνα με την έκθεση, θα μπορούσε να εξοικονομήσει έως και 370 εκατ. λίρες ετησίως για τους Βρετανούς καταναλωτές.



Απώλειες δισεκατομμυρίων από το Brexit Η έκθεση του Τόνι Μπλερ δημοσιεύτηκε παράλληλα με ανάλυση του Institute for Public Policy Research (IPPR), η οποία υποστηρίζει ότι η Βρετανία χάνει περίπου 6,5 δισ. λίρες ετησίως σε εξαγωγές προς την ΕΕ λόγω της απουσίας συμφωνίας αμοιβαίας αναγνώρισης προτύπων.



Σύμφωνα με το IPPR, μια συμφωνία που θα επέτρεπε την αμοιβαία αναγνώριση των ελέγχων προϊόντων μεταξύ Βρετανίας και ΕΕ θα μπορούσε να αυξήσει τις εξαγωγές αγαθών κατά 3,7 έως 6,5 δισ. λίρες τον χρόνο, με μεγαλύτερα οφέλη για την αυτοκινητοβιομηχανία, τα ηλεκτρονικά και τα φαρμακευτικά προϊόντα.



Τη δέσμευση της Βρετανίας πως θα επιστρέψει στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα στην επόμενη δεκαετία, ζήτησε ο Τόνι Μπλερ , επισημαίνοντας την ανάγκη για μια «νέα προσέγγιση» στις σχέσεις της χώρας με την Ευρώπη μετά τοΣε παρέμβασή του προς τον Βρετανό πρωθυπουργό, ο πρώην ηγέτης των Εργατικών τάχθηκε υπέρ μιας «δομημένης σχέσης» με την ΕΕ, υποστηρίζοντας ότι η πρέπει να εγκαταλειφθεί η αποσπασματική προσέγγιση της κυβέρνησης του, η οποία οδηγεί απλώς σε μια αργή επιστροφή προς την Ευρώπη μέσω της αλλαγής της κοινής γνώμης.Ο Τόνι, ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι δεν θεωρεί σωστή μια άμεση επιστροφή στο σημερινό καθεστώς της ενιαίας αγοράς και της τελωνειακής ένωσης. Αντίθετα, πρότεινε την επιστροφή σε μια, η οποία, όπως υποστήριξε, θα μπορούσε να εξελιχθεί σε παγκόσμια δύναμη ικανή να ανταγωνιστεί τιςκαι τηνΗ παρέμβαση του πρώην πρωθυπουργού της Βρετανίας έρχεται εν μέσω αυξανόμενων πιέσεων προς τοννα δώσει μεγαλύτερη έμφαση σε μια νέα σχέση με την Ευρώπη και να εξετάσει σοβαρά το ενδεχόμενο επιστροφής της Βρετανίας στην ΕΕ.Ο νέος Βρετανός πρωθυπουργός, κατά τη διάρκεια πρόσφατου ταξιδιού του στη Νέα Υόρκη για τη Σύνοδο του ΟΗΕ, απέφυγε να αποκλείσει το ενδεχόμενο το επόμενο προεκλογικό πρόγραμμα των Εργατικών να περιλαμβάνει δέσμευση για επιστροφή στην Ένωση.Η έκθεση τουμε τίτλουποστηρίζει ότι η Βρετανία πρέπει να δηλώσει ξεκάθαρα τον στόχο της επιστροφής στην ΕΕ μέσα σε μία δεκαετία, υπό την προϋπόθεση μεταρρυθμίσεων στο εσωτερικό της Ένωσης.Στον πρόλογο της έκθεσης, οαναφέρει ότι «θα πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι πως θέλουμε να επιστρέψουμε σε μια επίσημη σχέση με την ΕΕ», αλλά σε μια Ευρώπη «σε αξιόπιστη πορεία μεταρρύθμισης, μια Ευρώπη εθνικών κρατών, μια Ευρώπη ικανή να αποτελέσει πραγματική παγκόσμια δύναμη».Η έκθεση υποστηρίζει ότι η Βρετανία θα πρέπει να διαδραματίσει ηγετικό ρόλο στη διαμόρφωση μιας ισχυρότερης Ευρώπης, ενώ επισημαίνει ότι οι αναγκαίες μεταρρυθμίσεις έχουν ήδη καταγραφεί, μεταξύ άλλων στην έκθεση τουγια την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ.Το σχέδιο προβλέπει μια σταδιακή επιστροφή σε ευρωπαϊκές δομές, με συνεργασίες στην άμυνα, την ενέργεια και την τεχνολογία.Μεταξύ των προτάσεων περιλαμβάνονται η επιστροφή της Βρετανίας στο ευρωπαϊκό ταμείο άμυνας SAFE ύψους, η δημιουργία μιας νέας εταιρικής σχέσης ενεργειακής ασφάλειας με τηως κοινό ενεργειακό κόμβο, καθώς και η επανασύνδεση με τις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας της ΕΕ, κάτι που, σύμφωνα με την έκθεση, θα μπορούσε να εξοικονομήσει έως καιετησίως για τους Βρετανούς καταναλωτές.Η έκθεση του Τόνι Μπλερ δημοσιεύτηκε παράλληλα με ανάλυση τουη οποία υποστηρίζει ότι η Βρετανία χάνει περίπουετησίως σε εξαγωγές προς την ΕΕ λόγω της απουσίας συμφωνίας αμοιβαίας αναγνώρισης προτύπων.Σύμφωνα με το, μια συμφωνία που θα επέτρεπε την αμοιβαία αναγνώριση των ελέγχων προϊόντων μεταξύ Βρετανίας και ΕΕ θα μπορούσε να αυξήσει τις εξαγωγές αγαθών κατάτον χρόνο, με μεγαλύτερα οφέλη για την αυτοκινητοβιομηχανία, τα ηλεκτρονικά και τα φαρμακευτικά προϊόντα.

Ο οικονομολόγος του IPPR, Τζόζεφ Σάσουν δήλωσε ότι μετά την αποχώρηση από την ΕΕ χιλιάδες προϊόντα που παράγονται και πιστοποιούνται στη Βρετανία πρέπει να ελέγχονται εκ νέου από ευρωπαϊκούς φορείς πριν εξαχθούν.



Δημοσκοπήσεις και πολιτική πίεση Παράλληλα, δημοσκόπηση της YouGov για λογαριασμό της οργάνωσης Best for Britain, σε δείγμα σχεδόν 14.000 ενηλίκων από όλες τις εκλογικές περιφέρειες της Αγγλίας, της Σκωτίας και της Ουαλίας, έδειξε ότι μια δέσμευση για επιστροφή στην ΕΕ θα μπορούσε να ενισχύσει σημαντικά την εκλογική επίδοση των Εργατικών.



Η δημοσκόπηση αυτή προέκυψε ενόψει μιας μεγάλης κοινοβουλευτικής συζήτησης για την επιστροφή στην ΕΕ, η οποία έχει προγραμματιστεί για τις 12 Οκτωβρίου.



Ο επικεφαλής του European Movement UK, Μάικ Γκάλσγουορθι, υποστήριξε ότι η Βρετανία πρέπει να επανεξετάσει τη θέση της μετά το Brexit, ενώ ανέφερε ότι οι οικονομικές επιπτώσεις και η αλλαγή των διεθνών ισορροπιών καθιστούν αναγκαία μια νέα συζήτηση για τη σχέση της χώρας με την Ευρώπη.