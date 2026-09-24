Τραμπ: Μεγάλη μέρα με τον πρόεδρο της Κίνας, η Υπερνοημοσύνη κεντρικό θέμα συζήτησης - Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων στον Λευκό Οίκο

Δυνατός και γεμάτος ζωντάνια ο Σι, πανέμορφη η κυρία Σι, έγραψε ο Τραμπ για το προεδρικό ζεύγος της Κίνας - Πώς θα εξελιχθούν οι εορταστικές εκδηλώσεις στον Λευκό Οίκο Πέμπτη και Παρασκευή