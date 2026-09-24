Τραμπ: Μεγάλη μέρα με τον πρόεδρο της Κίνας, η Υπερνοημοσύνη κεντρικό θέμα συζήτησης - Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων στον Λευκό Οίκο
Τραμπ: Μεγάλη μέρα με τον πρόεδρο της Κίνας, η Υπερνοημοσύνη κεντρικό θέμα συζήτησης - Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων στον Λευκό Οίκο
Δυνατός και γεμάτος ζωντάνια ο Σι, πανέμορφη η κυρία Σι, έγραψε ο Τραμπ για το προεδρικό ζεύγος της Κίνας - Πώς θα εξελιχθούν οι εορταστικές εκδηλώσεις στον Λευκό Οίκο Πέμπτη και Παρασκευή
Η τεχνητή νοημοσύνη (AI) θα αποτελέσει ένα από τα βασικά θέματα συζήτησης στη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Σι Τζινπίνγκ, όπως προανήγγειλε ο Αμερικανός πρόεδρος, εν μέσω της αυξανόμενης τεχνολογικής αντιπαράθεσης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας.
«Μια μεγάλη ημέρα με τον πρόεδρο Σι της Κίνας», έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ στην πλατφόρμα Truth Social. «Η Υπερνοημοσύνη (Super Intelligence – SI, [όπως την αποκαλεί ο ίδιος) θα είναι ένα μεγάλο θέμα συζήτησης, αλλά θέλω να την αφήσω ακριβώς εκεί που βρίσκεται. Αυτή είναι και η θέση της Κίνας. Το δικό μας “δίχτυ ασφαλείας” είναι το υπουργείο Δικαιοσύνης (DOJ)», ανέφερε.
Για τη χθεσινή υποδοχή του Σι και της συζύγου του, στη Βάση Άντριους, ο Τραμπ έπλεξε το εγκώμιό τους, λέγοντας: «Χθες συνάντησα τον Πρόεδρο Σι στο αεροπλάνο (στο αεροδρόμιο!) και μου φάνηκε δυνατός, γεμάτος ζωντάνια και σε καλή φυσική κατάσταση — καλύτερος από ποτέ. Η κυρία Σι, φυσικά, ΠΑΝΕΜΟΡΦΗ!».
Η συνάντηση των δύο ηγετών πραγματοποιείται σε μια περίοδο έντονου ανταγωνισμού ανάμεσα στην Ουάσινγκτον και το Πεκίνο για την ανάπτυξη προηγμένων συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης, ενώ διεθνώς αυξάνονται οι εκκλήσεις για τη θέσπιση κανόνων και ελέγχων στη συγκεκριμένη τεχνολογία.
Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει μέχρι σήμερα εμφανιστεί επιφυλακτικός απέναντι σε αυστηρή ρύθμιση της τεχνητής νοημοσύνης, ενώ σε ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ είχε δηλώσει χαρακτηριστικά ότι «όποιος κερδίσει την AI, κερδίζει».
Στη συνέχεια, η τελετή θα μεταφερθεί στο εσωτερικό του Λευκού Οίκου, όπου μια μπάντα των Πεζοναυτών θα παίξει τους εθνικούς ύμνους των δύο χωρών, ενώ ο Τραμπ και ο Σι θα εκφωνήσουν ομιλίες και θα ανταλλάξουν δώρα. Αναμένεται στρατιωτική παρέλαση στον Κήπο των Τριαντάφυλλων, ενώ η τελετή θα ολοκληρωθεί με πτήσεις στρατιωτικών αεροσκαφών, στην οποία θα συμμετάσχουν ένα B-2 Spirit και τέσσερα F-22 Raptor.
Από τις 11:30 π.μ., οι δύο πρόεδροι θα πραγματοποιήσουν διμερείς συναντήσεις στο Οβάλ Γραφείο. Η Μελάνια Τραμπ έχει προγραμματίσει επίσκεψη στο Εθνικό Μουσείο Ασιατικής Τέχνης του Σμιθσόνιαν μαζί με τη σύζυγο του Σι, Πενγκ Λιγιουάν.
Το βράδυ της Πέμπτης, ο Κινέζος ηγέτης και η σύζυγός του θα επιστρέψουν στον Λευκό Οίκο για επίσημο δείπνο στην Ανατολική Αίθουσα. Εκεί, θα τους υποδεχθούν ο Τραμπ και η Μελάνια στις 6:45 μ.μ., ενώ οι δύο ηγέτες θα εκφωνήσουν ομιλίες στην Ανατολική Αίθουσα περίπου μία ώρα αργότερα. Αρκετοί διευθυντές εταιρειών τεχνολογίας θα παραστούν στο επίσημο δείπνο. Μεταξύ τους, ο διευθύνων σύμβουλος της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, ο διευθύνων σύμβουλος της Qualcomm, Κριστιάνο Άμον, καθώς ο επικεφαλής της OpenAI, Σαμ Άλτμαν.
«Μια μεγάλη ημέρα με τον πρόεδρο Σι της Κίνας», έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ στην πλατφόρμα Truth Social. «Η Υπερνοημοσύνη (Super Intelligence – SI, [όπως την αποκαλεί ο ίδιος) θα είναι ένα μεγάλο θέμα συζήτησης, αλλά θέλω να την αφήσω ακριβώς εκεί που βρίσκεται. Αυτή είναι και η θέση της Κίνας. Το δικό μας “δίχτυ ασφαλείας” είναι το υπουργείο Δικαιοσύνης (DOJ)», ανέφερε.
A big day with President Xi of China. Super Intelligence (SI) will be a big topic of discussion, but I want to leave it exactly where it is. That is China’s position also. Our guardrail is the DOJ! President DJT— Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) September 24, 2026
( TS: Sep 24 2026, 7:24 AM ET )… pic.twitter.com/yoDWYJRfz1
Για τη χθεσινή υποδοχή του Σι και της συζύγου του, στη Βάση Άντριους, ο Τραμπ έπλεξε το εγκώμιό τους, λέγοντας: «Χθες συνάντησα τον Πρόεδρο Σι στο αεροπλάνο (στο αεροδρόμιο!) και μου φάνηκε δυνατός, γεμάτος ζωντάνια και σε καλή φυσική κατάσταση — καλύτερος από ποτέ. Η κυρία Σι, φυσικά, ΠΑΝΕΜΟΡΦΗ!».
I met President Xi at the plane (Airport!) yesterday and he looks strong, vibrant, and fit - Better than ever. Madam Xi, of course, BEAUTIFUL! President DJT— Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) September 24, 2026
( TS: Sep 24 2026, 8:24 AM ET ) pic.twitter.com/NEN4SmIP1U
Η συνάντηση των δύο ηγετών πραγματοποιείται σε μια περίοδο έντονου ανταγωνισμού ανάμεσα στην Ουάσινγκτον και το Πεκίνο για την ανάπτυξη προηγμένων συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης, ενώ διεθνώς αυξάνονται οι εκκλήσεις για τη θέσπιση κανόνων και ελέγχων στη συγκεκριμένη τεχνολογία.
Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει μέχρι σήμερα εμφανιστεί επιφυλακτικός απέναντι σε αυστηρή ρύθμιση της τεχνητής νοημοσύνης, ενώ σε ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ είχε δηλώσει χαρακτηριστικά ότι «όποιος κερδίσει την AI, κερδίζει».
Εκδηλώσεις Πέμπτης και Παρασκευής: Στρατιωτικές μπάντες, πτήσεις F-22, επίσημο δείπνοΟ Ντόναλντ Τραμπ και η Μελάνια έχουν προγραμματίσει μια μεγαλοπρεπή τελετή υποδοχής στο Λευκό Οίκο την Πέμπτη για τον Κινέζο ομόλογό τους, με την ευκαιρία της πρώτης επίσκεψης του Σι στις ΗΠΑ μετά από πάνω από μια δεκαετία. Σύμφωνα με πληροφορίες του CBS, η τελετή θα ξεκινήσει στον Νότιο Κήπο λίγο μετά τις 10 π.μ. (τοπική ώρα) την Πέμπτη και θα περιλαμβάνει έπαρση σημαίας, πλήρη τιμητική φρουρά των Ενόπλων Δυνάμεων και τις σάλπιγγες του Στρατού των Ηνωμένων Πολιτειών, σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο.
Στη συνέχεια, η τελετή θα μεταφερθεί στο εσωτερικό του Λευκού Οίκου, όπου μια μπάντα των Πεζοναυτών θα παίξει τους εθνικούς ύμνους των δύο χωρών, ενώ ο Τραμπ και ο Σι θα εκφωνήσουν ομιλίες και θα ανταλλάξουν δώρα. Αναμένεται στρατιωτική παρέλαση στον Κήπο των Τριαντάφυλλων, ενώ η τελετή θα ολοκληρωθεί με πτήσεις στρατιωτικών αεροσκαφών, στην οποία θα συμμετάσχουν ένα B-2 Spirit και τέσσερα F-22 Raptor.
Από τις 11:30 π.μ., οι δύο πρόεδροι θα πραγματοποιήσουν διμερείς συναντήσεις στο Οβάλ Γραφείο. Η Μελάνια Τραμπ έχει προγραμματίσει επίσκεψη στο Εθνικό Μουσείο Ασιατικής Τέχνης του Σμιθσόνιαν μαζί με τη σύζυγο του Σι, Πενγκ Λιγιουάν.
Το βράδυ της Πέμπτης, ο Κινέζος ηγέτης και η σύζυγός του θα επιστρέψουν στον Λευκό Οίκο για επίσημο δείπνο στην Ανατολική Αίθουσα. Εκεί, θα τους υποδεχθούν ο Τραμπ και η Μελάνια στις 6:45 μ.μ., ενώ οι δύο ηγέτες θα εκφωνήσουν ομιλίες στην Ανατολική Αίθουσα περίπου μία ώρα αργότερα. Αρκετοί διευθυντές εταιρειών τεχνολογίας θα παραστούν στο επίσημο δείπνο. Μεταξύ τους, ο διευθύνων σύμβουλος της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, ο διευθύνων σύμβουλος της Qualcomm, Κριστιάνο Άμον, καθώς ο επικεφαλής της OpenAI, Σαμ Άλτμαν.
Το προεδρικό ζεύγος των ΗΠΑ θα φιλοξενήσει τον Σι και τη σύζυγό του και την Παρασκευή το πρωί για τσάι στην Κόκκινη Αίθουσα, πριν αναχωρήσουν, στη συνέχεια, για την Κίνα.
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