«Προνόμιο και όχι δικαίωμα» η πρόσβαση στον Λευκό Οίκο, λέει η κυβέρνηση των ΗΠΑ για τα CNN, Politico και MS NOW

Το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ υποστηρίζει ότι ο Τραμπ μπορεί να αποκλείει μέσα ενημέρωσης για λόγους εθνικής ασφάλειας - Στα δικαστήρια η διαμάχη

Ντόναλντ Τραμπ



Σε έγγραφο που κατατέθηκε αργά την Τρίτη σε ομοσπονδιακό δικαστήριο στην Ουάσιγκτον, το υπουργείο Δικαιοσύνης υποστήριξε ότι η πρόσβαση στον Λευκό Οίκο αποτελεί «προνόμιο και όχι δικαίωμα», παρά τις συνταγματικές προστασίες που παρέχει η Πρώτη Τροπολογία για την ελευθερία του Τύπου.



CNN, MS NOW και Politico από συγκεκριμένους χώρους του Λευκού Οίκου, με την κυβέρνηση Τραμπ να υποστηρίζει ότι ορισμένα δημοσιεύματά τους δημιούργησαν ζητήματα εθνικής ασφάλειας.



Η κυβέρνηση Τραμπ επικαλείται λόγους ασφαλείας Το υπουργείο Δικαιοσύνης υποστήριξε ότι ο πρόεδρος έχει την εξουσία να ελέγχει την πρόσβαση σε ιδιωτικούς χώρους του Λευκού Οίκου, όπου ενδέχεται να υπάρχουν ευαίσθητες πληροφορίες.



«Τουλάχιστον, η κυβέρνηση μπορεί να ελέγχει την πρόσβαση δημοσιογράφων σε περιορισμένους προεδρικούς χώρους, όπως το Οβάλ Γραφείο, ακόμη και για λόγους που σχετίζονται με την άποψη που εκφράζουν», ανέφερε χαρακτηριστικά στο δικαστήριο.



Παράλληλα, οι δικηγόροι της κυβέρνησης υποστήριξαν ότι ο Τραμπ θεωρεί πως τα συγκεκριμένα μέσα έχουν προχωρήσει σε ρεπορτάζ που «απειλούν την εθνική ασφάλεια».



Τίμοθι Κέλι στην Ουάσιγκτον, όπου τα τρία μέσα ζητούν την άμεση αποκατάσταση της πρόσβασής τους στον Λευκό Οίκο.



Τα δημοσιεύματα που προκάλεσαν την αντιπαράθεση Στα νέα δικαστικά έγγραφα περιλαμβάνονται επιστολές προς τα τρία μέσα, στις οποίες η κυβέρνηση εξηγεί τους λόγους των περιορισμών.



Η επιστολή προς το CNN επικαλείται δημοσιεύματα σχετικά με τα σχέδια του Τραμπ για την κατασκευή αίθουσας χορού στην ανατολική πτέρυγα του Λευκού Οίκου, αλλά και ρεπορτάζ του δικτύου για τον πόλεμο στο Ιράν.



Κλείσιμο CNN δεν τήρησε τις «προσδοκίες» που συνοδεύουν τις δημοσιογραφικές διαπιστεύσεις του Λευκού Οίκου, λόγω ρεπορτάζ που, σύμφωνα με την ίδια, «απειλούσαν την εθνική ασφάλεια ή διέδιδαν ψευδείς πληροφορίες».



Για το MS NOW, η κυβέρνηση επικαλείται την κάλυψη του πολέμου στο Ιράν και δημοσίευμα σχετικά με έρευνα για διαρροή πληροφοριών.



Το Politico βρέθηκε στο στόχαστρο λόγω δημοσιευμάτων που αφορούσαν επίσης τον πόλεμο στο Ιράν, την αίθουσα χορού στον Λευκό Οίκο και συζητήσεις για κυρώσεις κατά της Ρωσίας.



Μάχη για την ελευθερία του Τύπου Τα τρία μέσα υποστηρίζουν ότι η κυβέρνηση παραβίασε τα δικαιώματά τους, καθώς τους αφαίρεσε την πρόσβαση χωρίς προηγούμενη γραπτή προειδοποίηση και χωρίς να τους δοθεί η δυνατότητα να αμφισβητήσουν την απόφαση.



Την απόφαση του να αποκλείσει δημοσιογράφους από χώρους του Λευκού Οίκου κατά βούληση, υποστήριξε το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, προτάσσοντας «λόγους εθνικής ασφαλείας».Σε έγγραφο που κατατέθηκε αργά την Τρίτη σε ομοσπονδιακό δικαστήριο στην Ουάσιγκτον, το υπουργείο Δικαιοσύνης υποστήριξε ότι η πρόσβαση στον Λευκό Οίκο αποτελεί «προνόμιο και όχι δικαίωμα», παρά τις συνταγματικές προστασίες που παρέχει η Πρώτη Τροπολογία για την ελευθερία του Τύπου.Η υπόθεση αφορά τους αποκλεισμούς τωνκαιαπό συγκεκριμένους χώρους του Λευκού Οίκου, με την κυβέρνηση Τραμπ να υποστηρίζει ότι ορισμένα δημοσιεύματά τους δημιούργησαν ζητήματα εθνικής ασφάλειας.Το υπουργείο Δικαιοσύνης υποστήριξε ότι ο πρόεδρος έχει την εξουσία να ελέγχει την πρόσβαση σε ιδιωτικούς χώρους του Λευκού Οίκου, όπου ενδέχεται να υπάρχουν ευαίσθητες πληροφορίες.«Τουλάχιστον, η κυβέρνηση μπορεί να ελέγχει την πρόσβαση δημοσιογράφων σε περιορισμένους προεδρικούς χώρους, όπως το Οβάλ Γραφείο, ακόμη και για λόγους που σχετίζονται με την άποψη που εκφράζουν», ανέφερε χαρακτηριστικά στο δικαστήριο.Παράλληλα, οι δικηγόροι της κυβέρνησης υποστήριξαν ότι οθεωρεί πως τα συγκεκριμένα μέσα έχουν προχωρήσει σε ρεπορτάζ που «απειλούν την εθνική ασφάλεια».Η κατάθεση έγινε λίγο πριν από έκτακτη ακρόαση ενώπιον του ομοσπονδιακού δικαστήστην Ουάσιγκτον, όπου τα τρία μέσα ζητούν την άμεση αποκατάσταση της πρόσβασής τους στον Λευκό Οίκο.Στα νέα δικαστικά έγγραφα περιλαμβάνονται επιστολές προς τα τρία μέσα, στις οποίες η κυβέρνηση εξηγεί τους λόγους των περιορισμών.Η επιστολή προς τοεπικαλείται δημοσιεύματα σχετικά με τα σχέδια τουγια την κατασκευή αίθουσας χορού στην ανατολική πτέρυγα του Λευκού Οίκου, αλλά και ρεπορτάζ του δικτύου για τον πόλεμο στο Ιράν.Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι τοδεν τήρησε τις «προσδοκίες» που συνοδεύουν τις δημοσιογραφικές διαπιστεύσεις του Λευκού Οίκου, λόγω ρεπορτάζ που, σύμφωνα με την ίδια, «απειλούσαν την εθνική ασφάλεια ή διέδιδαν ψευδείς πληροφορίες».Για το, η κυβέρνηση επικαλείται την κάλυψη του πολέμου στο Ιράν και δημοσίευμα σχετικά με έρευνα για διαρροή πληροφοριών.Τοβρέθηκε στο στόχαστρο λόγω δημοσιευμάτων που αφορούσαν επίσης τον πόλεμο στο Ιράν, την αίθουσα χορού στον Λευκό Οίκο και συζητήσεις για κυρώσεις κατά της Ρωσίας.Τα τρία μέσα υποστηρίζουν ότι η κυβέρνηση παραβίασε τα δικαιώματά τους, καθώς τους αφαίρεσε την πρόσβαση χωρίς προηγούμενη γραπτή προειδοποίηση και χωρίς να τους δοθεί η δυνατότητα να αμφισβητήσουν την απόφαση.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης απαντά ότι οι επιστολές που εστάλησαν στα μέσα καλύπτουν το ζήτημα της διαδικασίας και ότι οι ισχυρισμοί περί παραβίασης δικαιωμάτων δεν ευσταθούν.



Η υπόθεση θεωρείται σημαντική δοκιμασία για τα όρια μεταξύ της προεδρικής εξουσίας και της προστασίας της ελευθερίας του Τύπου στις Ηνωμένες Πολιτείες.



Αμερικανικά δικαστήρια στην Ουάσιγκτον έχουν στο παρελθόν παρέμβει σε αντίστοιχες διαμάχες, επαναφέροντας δημοσιογραφικές διαπιστεύσεις όταν κρίθηκε ότι παραβιάστηκαν διαδικαστικές εγγυήσεις ή η πρόσβαση των μέσων ενημέρωσης.