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Συνελήφθη στη Βρετανία ακροδεξιός ακτιβιστής που έσκισε με μαχαίρι λέμβο μεταναστών στη Μάγχη, δείτε βίντεο
Συνελήφθη στη Βρετανία ακροδεξιός ακτιβιστής που έσκισε με μαχαίρι λέμβο μεταναστών στη Μάγχη, δείτε βίντεο
Ο Ντάνιελ Τόμας κατηγορείται για πρόκληση ζημιών και έκθεση ανθρώπινης ζωής σε κίνδυνο - Είχε καταγράψει σε βίντεο τη στιγμή που έσκιζε φουσκωτή βάρκα ενώ πάνω της βρισκόταν Γάλλος διασώστης
Ο Βρετανός ακροδεξιός ακτιβιστής Ντάνιελ Τόμας συνελήφθη από την αστυνομία, δύο ημέρες μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο στο οποίο εμφανίζεται να σκίζει με μαχαίρι φουσκωτή λέμβο που είχε μεταφέρει παράνομους μετανάστες στη Μάγχη, ενώ βρισκόταν πάνω σε αυτή Γάλλος διασώστης.
Η αστυνομία του Χάμσαϊρ και της Νήσου Ουάιτ ανακοίνωσε ότι ένας 37χρονος άνδρας, χωρίς δηλωμένη μόνιμη κατοικία, συνελήφθη το βράδυ της Τετάρτης με την υποψία αδικημάτων που σχετίζονται με την καταστροφή ή την υπονόμευση της ασφάλειας πλεούμενων ή εγκαταστάσεων, βάσει του νόμου Aviation and Maritime Security Act 1990. Παράλληλα, οι αρχές ανέφεραν ότι ο άνδρας θεωρείται ύποπτος για πρόκληση ζημιών με πρόθεση έκθεσης ανθρώπινης ζωής σε κίνδυνο.
Ο Τόμας, ο οποίος προτιμά να χρησιμοποιεί το όνομα «Danny Tommo» κατέγραψε και τη στιγμή της σύλληψής του. Βίντεο που αναρτήθηκε στην πλατφόρμα του στο YouTube δείχνει αστυνομικούς να τον συλλαμβάνουν.
Στο βίντεο ακούγεται ένας αστυνομικός να του λέει ότι «εμπλέκεται σε πρόκληση ζημιών που έθεσε σε κίνδυνο τη ζωή κάποιου». Ο ίδιος απάντησε: «Καταλαβαίνω. Το περίμενα ότι θα γινόταν αυτό».
Ο Ντάνιελ Τόμας έχει συγκεντρώσει τους τελευταίους μήνες δεκάδες εθνικιστικές και αντιμεταναστευτικές ομάδες υπό την «ομπρέλα» του κινήματος Patriot Platform. Το καλοκαίρι συμμετείχε στη διοργάνωση διαδηλώσεων κατά της παράτυπης μετανάστευσης, στις οποίες συμμετείχαν και άνδρες με καλυμμένα πρόσωπα σε πόλεις όπως το Ντόβερ και το Πόρτσμουθ.
Η σύλληψή του Τόμας έγινε μετά το περιστατικό στη Μάγχη, όπου εμφανίστηκε σε βίντεο να προκαλεί ζημιές σε λέμβο που χρησιμοποιείται για μετακινήσεις μεταναστών. Στο βίντεο που ο ίδιος ο Ντάνιελ Τόμας μετέδιδε ζωντανά μέσω διαδικτύου, εμφανίζεται να πλησιάζει με ένα κίτρινο ταχύπλοο μια φουσκωτή λέμβο στη Μάγχη και να προκαλεί ζημιές στο πλαϊνό της τμήμα με ένα μικρό μαχαίρι.
Η αστυνομία του Χάμσαϊρ και της Νήσου Ουάιτ ανακοίνωσε ότι ένας 37χρονος άνδρας, χωρίς δηλωμένη μόνιμη κατοικία, συνελήφθη το βράδυ της Τετάρτης με την υποψία αδικημάτων που σχετίζονται με την καταστροφή ή την υπονόμευση της ασφάλειας πλεούμενων ή εγκαταστάσεων, βάσει του νόμου Aviation and Maritime Security Act 1990. Παράλληλα, οι αρχές ανέφεραν ότι ο άνδρας θεωρείται ύποπτος για πρόκληση ζημιών με πρόθεση έκθεσης ανθρώπινης ζωής σε κίνδυνο.
Danny Tommo has stepped over a line and committed serious offence. Watch him interfering with a rescue at sea, and using a knife to burst a rubber dinghy with a rescuer on board. He needs to be locked up and handed to the French police. pic.twitter.com/nz5S73UxhT— The Rev. Anton Mittens 🌹👮🎓 (@MittensOff) September 22, 2026
Κατέγραψε και τη σύλληψή του
Ο Τόμας, ο οποίος προτιμά να χρησιμοποιεί το όνομα «Danny Tommo» κατέγραψε και τη στιγμή της σύλληψής του. Βίντεο που αναρτήθηκε στην πλατφόρμα του στο YouTube δείχνει αστυνομικούς να τον συλλαμβάνουν.
Στο βίντεο ακούγεται ένας αστυνομικός να του λέει ότι «εμπλέκεται σε πρόκληση ζημιών που έθεσε σε κίνδυνο τη ζωή κάποιου». Ο ίδιος απάντησε: «Καταλαβαίνω. Το περίμενα ότι θα γινόταν αυτό».
Ο Ντάνιελ Τόμας έχει συγκεντρώσει τους τελευταίους μήνες δεκάδες εθνικιστικές και αντιμεταναστευτικές ομάδες υπό την «ομπρέλα» του κινήματος Patriot Platform. Το καλοκαίρι συμμετείχε στη διοργάνωση διαδηλώσεων κατά της παράτυπης μετανάστευσης, στις οποίες συμμετείχαν και άνδρες με καλυμμένα πρόσωπα σε πόλεις όπως το Ντόβερ και το Πόρτσμουθ.
Danny Tommo has been arrested for criminal damage and reckless endangerment of life. pic.twitter.com/HuIzjf5kZJ— Malice Maven 🖤 (@Alice_1971_) September 23, 2026
Τι δείχνει το βίντεο που προκάλεσε τη σύλληψή του
Η σύλληψή του Τόμας έγινε μετά το περιστατικό στη Μάγχη, όπου εμφανίστηκε σε βίντεο να προκαλεί ζημιές σε λέμβο που χρησιμοποιείται για μετακινήσεις μεταναστών. Στο βίντεο που ο ίδιος ο Ντάνιελ Τόμας μετέδιδε ζωντανά μέσω διαδικτύου, εμφανίζεται να πλησιάζει με ένα κίτρινο ταχύπλοο μια φουσκωτή λέμβο στη Μάγχη και να προκαλεί ζημιές στο πλαϊνό της τμήμα με ένα μικρό μαχαίρι.
Η λέμβος είχε μεταφέρει περίπου 50 μετανάστες, οι οποίοι είχαν ξεκινήσει από παραλία της Νορμανδίας. Αφού εισήλθαν στη βρετανική ζώνη έρευνας και διάσωσης, περισυνελέγησαν από δύο σκάφη της υπηρεσίας RNLI και στη συνέχεια μεταφέρθηκαν σε πλοίο της βρετανικής συνοριοφυλακής με προορισμό το Ντόβερ για τη διαδικασία καταγραφής.
Ο Τόμας κατέγραφε τη μεταφορά από το ταχύπλοό του, σχολιάζοντας ζωντανά την επιχείρηση σε κοινό που ξεπερνούσε τους 15.000 θεατές. Στη συνέχεια, όπως φαίνεται στο βίντεο, πλησίασε τη φουσκωτή λέμβο, έβγαλε ένα μικρό μαχαίρι και άρχισε να σκίζει το πλαϊνό της τμήμα. Πάνω στη λέμβο δεν βρίσκονταν μετανάστες, ωστόσο είχε μόλις επιβιβαστεί σε αυτή Γάλλος αξιωματούχος της ακτοφυλακής από το σκάφος Abeille Liberté, στον οποίο ο Τόμας φώναζε «Είσαι σε αγγλικό έδαφος. Εδώ είναι Αγγλία. Δεν είναι Γαλλία», ενώ παράλληλα τον καλούσε να αποβιβαστεί.
Δεν είναι ξεκάθαρο από το υλικό της ζωντανής μετάδοσης αν η λέμβος υπέστη τελικά σοβαρές ζημιές. Ο ίδιος πάντως ανέφερε στους ακολούθους του ότι στόχος του ήταν «να διασφαλίσει ότι η βάρκα δεν θα επέστρεφε στη Γαλλία για να χρησιμοποιηθεί ξανά».
Με πληροφορίες από Guardian και BBC
Ο Τόμας κατέγραφε τη μεταφορά από το ταχύπλοό του, σχολιάζοντας ζωντανά την επιχείρηση σε κοινό που ξεπερνούσε τους 15.000 θεατές. Στη συνέχεια, όπως φαίνεται στο βίντεο, πλησίασε τη φουσκωτή λέμβο, έβγαλε ένα μικρό μαχαίρι και άρχισε να σκίζει το πλαϊνό της τμήμα. Πάνω στη λέμβο δεν βρίσκονταν μετανάστες, ωστόσο είχε μόλις επιβιβαστεί σε αυτή Γάλλος αξιωματούχος της ακτοφυλακής από το σκάφος Abeille Liberté, στον οποίο ο Τόμας φώναζε «Είσαι σε αγγλικό έδαφος. Εδώ είναι Αγγλία. Δεν είναι Γαλλία», ενώ παράλληλα τον καλούσε να αποβιβαστεί.
Δεν είναι ξεκάθαρο από το υλικό της ζωντανής μετάδοσης αν η λέμβος υπέστη τελικά σοβαρές ζημιές. Ο ίδιος πάντως ανέφερε στους ακολούθους του ότι στόχος του ήταν «να διασφαλίσει ότι η βάρκα δεν θα επέστρεφε στη Γαλλία για να χρησιμοποιηθεί ξανά».
Με πληροφορίες από Guardian και BBC
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