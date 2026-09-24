Βρετανία: Το NHS προχωρά στην έρευνα 4.500 περιστατικών καρκίνων του μαστού μετά από σοβαρές αστοχίες

Καθυστερημένες διαγνώσεις και υπερβολικές επεμβάσεις

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Σε βάθος πέντε χρόνων θα εξεταστούν χιλιάδες περιστατικά

Στην έρευνα έως καιεπιπλέον περιστατικών καρκίνου του μαστού προχωράει νοσοκομειακός όμιλος του βρετανικού, μετά τον εντοπισμό σοβαρών αστοχιών που περιλάμβαναν καθυστερημένες διαγνώσεις και περιττές χειρουργικές επεμβάσεις.Πρόκειται για τονγια τον οποίο μια προηγούμενη ανασκόπηση περιστατικών αποκάλυψε ότι εκατοντάδες γυναίκες υπέστησαν βλάβη εξαιτίας προβλημάτων στις υπηρεσίες που παρείχε για την αντιμετώπιση του καρκίνου του μαστού.Η έρευνα, που είχε αποκαλύψει αρχικά το, αφορά περιστατικά τα οποία χρονολογούνται από το, ενώ πλέον η διοίκηση του οργανισμού αποφάσισε να επεκτείνει τον έλεγχο σε περιπτώσεις που φτάνουν έως και τοΣε ειδική συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου στο Ντάραμ της βορειοανατολικής Αγγλίας, η πρόεδρος τουζήτησε «ειλικρινή συγγνώμη» από τις γυναίκες και τις οικογένειές τους που επηρεάστηκαν από τις αστοχίες.«Θα ήθελα να προσφέρω μια ειλικρινή συγγνώμη σε όλες τις γυναίκες και τις οικογένειές τους που επηρεάστηκαν από τις αποτυχίες στις υπηρεσίες μαστού. Δεν μπορώ να φανταστώ τον αντίκτυπο που είχε αυτό πάνω τους», δήλωσε σχετικά. Ακόμη, αναγνώρισε ότι ο οργανισμός «δεν μπορεί να γυρίσει τον χρόνο πίσω», ωστόσο δεσμεύτηκε ότι θα υπάρξει «ανοιχτή, ειλικρινής και διαφανής» αντιμετώπιση των προβλημάτων.Η επικεφαλής νοσηλεύτρια του Trust,, ανέφερε ότι οι πρώτες ανησυχίες είχαν διατυπωθεί ήδη από το 2015, μετά από αλλαγές στη λειτουργία των υπηρεσιών και την απώλεια θέσεων ειδικευόμενων χειρουργών μαστού.Τα επόμενα χρόνια, σύμφωνα με την ίδια, ασθενείς αλλά και φορείς όπως η, ηκαι τοείχαν επισημάνει επανειλημμένα προβλήματα.Μεταξύ των βασικών ζητημάτων που εντοπίστηκαν ήταν: θεραπείες που δεν ακολουθούσαν τις βέλτιστες πρακτικές, υπερβολικός αριθμός χειρουργικών επεμβάσεων και καθυστερημένες διαγνώσεις.Η αναδρομική εξέταση περιστατικών ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2025 και αρχικά αφορούσε ασθενείς που είχαν αντιμετωπιστεί μεταξύ Ιανουαρίου 2023 και Φεβρουαρίου 2025.Μέχρι σήμερα έχουν εξεταστεί 538 περιπτώσεις, από τις οποίες οι 321 ασθενείς υπέστησαν κάποια μορφή βλάβης, συμπεριλαμβανομένης μίας περίπτωσης θανάτου. Παράλληλα, περίπου 640 ασθενείς έχουν επικοινωνήσει με ειδική τηλεφωνική γραμμή ζητώντας να εξεταστούν και οι δικές τους υποθέσεις.Η επέκταση της έρευνας θα πραγματοποιηθεί σταδιακά ανά έτος μέχρι το 2015 και αναμένεται να περιλάβει έως και 4.500 επιπλέον περιπτώσεις, με την ολοκλήρωσή της να εκτιμάται ότι θα χρειαστεί περίπου πέντε χρόνια.δήλωσε ότι η διευρυμένη ανασκόπηση θα προσφέρει μια «αναλογική και βασισμένη σε στοιχεία κλινική προσέγγιση», με τις αποφάσεις να λαμβάνονται με σαφή ιατρική τεκμηρίωση και έλεγχο από τα αρμόδια όργανα.Ένα από τα σημαντικά συμπεράσματα της μέχρι τώρα έρευνας αφορά και τον τρόπο με τον οποίο η διοίκηση ανταποκρίνεται σε προειδοποιήσεις ασθενών ή άλλων οργανισμών. «Δεσμευόμαστε να κάνουμε το σωστό», ανέφερε η Χαντ.