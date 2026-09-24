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Βρετανία: Το NHS προχωρά στην έρευνα 4.500 περιστατικών καρκίνων του μαστού μετά από σοβαρές αστοχίες
Βρετανία: Το NHS προχωρά στην έρευνα 4.500 περιστατικών καρκίνων του μαστού μετά από σοβαρές αστοχίες
Καθυστερημένες διαγνώσεις και περιττές επεμβάσεις στο τμήμα της κομητείας Ντάραμ προκάλεσαν βλάβες σε εκατοντάδες ασθενείς – Θα εξεταστούν περιστατικά από το 2015 - «Ζητούμε ειλικρινή συγγνώμη», λέει η διοίκηση του NHS Trust
Στην έρευνα έως και 4.500 επιπλέον περιστατικών καρκίνου του μαστού προχωράει νοσοκομειακός όμιλος του βρετανικού NHS, μετά τον εντοπισμό σοβαρών αστοχιών που περιλάμβαναν καθυστερημένες διαγνώσεις και περιττές χειρουργικές επεμβάσεις.
Πρόκειται για τον County Durham and Darlington NHS Foundation Trust, για τον οποίο μια προηγούμενη ανασκόπηση περιστατικών αποκάλυψε ότι εκατοντάδες γυναίκες υπέστησαν βλάβη εξαιτίας προβλημάτων στις υπηρεσίες που παρείχε για την αντιμετώπιση του καρκίνου του μαστού.
Η έρευνα, που είχε αποκαλύψει αρχικά το BBC, αφορά περιστατικά τα οποία χρονολογούνται από το 2023, ενώ πλέον η διοίκηση του οργανισμού αποφάσισε να επεκτείνει τον έλεγχο σε περιπτώσεις που φτάνουν έως και το 2015.
Σε ειδική συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου στο Ντάραμ της βορειοανατολικής Αγγλίας, η πρόεδρος του Trust, Άλισον Μάρσαλ, ζήτησε «ειλικρινή συγγνώμη» από τις γυναίκες και τις οικογένειές τους που επηρεάστηκαν από τις αστοχίες.
«Θα ήθελα να προσφέρω μια ειλικρινή συγγνώμη σε όλες τις γυναίκες και τις οικογένειές τους που επηρεάστηκαν από τις αποτυχίες στις υπηρεσίες μαστού. Δεν μπορώ να φανταστώ τον αντίκτυπο που είχε αυτό πάνω τους», δήλωσε σχετικά. Ακόμη, αναγνώρισε ότι ο οργανισμός «δεν μπορεί να γυρίσει τον χρόνο πίσω», ωστόσο δεσμεύτηκε ότι θα υπάρξει «ανοιχτή, ειλικρινής και διαφανής» αντιμετώπιση των προβλημάτων.
Τα επόμενα χρόνια, σύμφωνα με την ίδια, ασθενείς αλλά και φορείς όπως η Northern Cancer Alliance, η Care Quality Commission και το NHS England είχαν επισημάνει επανειλημμένα προβλήματα.
Μεταξύ των βασικών ζητημάτων που εντοπίστηκαν ήταν: θεραπείες που δεν ακολουθούσαν τις βέλτιστες πρακτικές, υπερβολικός αριθμός χειρουργικών επεμβάσεων και καθυστερημένες διαγνώσεις.
Η αναδρομική εξέταση περιστατικών ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2025 και αρχικά αφορούσε ασθενείς που είχαν αντιμετωπιστεί μεταξύ Ιανουαρίου 2023 και Φεβρουαρίου 2025.
Μέχρι σήμερα έχουν εξεταστεί 538 περιπτώσεις, από τις οποίες οι 321 ασθενείς υπέστησαν κάποια μορφή βλάβης, συμπεριλαμβανομένης μίας περίπτωσης θανάτου. Παράλληλα, περίπου 640 ασθενείς έχουν επικοινωνήσει με ειδική τηλεφωνική γραμμή ζητώντας να εξεταστούν και οι δικές τους υποθέσεις.
Η Τζιλ Χαντ δήλωσε ότι η διευρυμένη ανασκόπηση θα προσφέρει μια «αναλογική και βασισμένη σε στοιχεία κλινική προσέγγιση», με τις αποφάσεις να λαμβάνονται με σαφή ιατρική τεκμηρίωση και έλεγχο από τα αρμόδια όργανα.
Ένα από τα σημαντικά συμπεράσματα της μέχρι τώρα έρευνας αφορά και τον τρόπο με τον οποίο η διοίκηση ανταποκρίνεται σε προειδοποιήσεις ασθενών ή άλλων οργανισμών. «Δεσμευόμαστε να κάνουμε το σωστό», ανέφερε η Χαντ.
Πρόκειται για τον County Durham and Darlington NHS Foundation Trust, για τον οποίο μια προηγούμενη ανασκόπηση περιστατικών αποκάλυψε ότι εκατοντάδες γυναίκες υπέστησαν βλάβη εξαιτίας προβλημάτων στις υπηρεσίες που παρείχε για την αντιμετώπιση του καρκίνου του μαστού.
Η έρευνα, που είχε αποκαλύψει αρχικά το BBC, αφορά περιστατικά τα οποία χρονολογούνται από το 2023, ενώ πλέον η διοίκηση του οργανισμού αποφάσισε να επεκτείνει τον έλεγχο σε περιπτώσεις που φτάνουν έως και το 2015.
Σε ειδική συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου στο Ντάραμ της βορειοανατολικής Αγγλίας, η πρόεδρος του Trust, Άλισον Μάρσαλ, ζήτησε «ειλικρινή συγγνώμη» από τις γυναίκες και τις οικογένειές τους που επηρεάστηκαν από τις αστοχίες.
«Θα ήθελα να προσφέρω μια ειλικρινή συγγνώμη σε όλες τις γυναίκες και τις οικογένειές τους που επηρεάστηκαν από τις αποτυχίες στις υπηρεσίες μαστού. Δεν μπορώ να φανταστώ τον αντίκτυπο που είχε αυτό πάνω τους», δήλωσε σχετικά. Ακόμη, αναγνώρισε ότι ο οργανισμός «δεν μπορεί να γυρίσει τον χρόνο πίσω», ωστόσο δεσμεύτηκε ότι θα υπάρξει «ανοιχτή, ειλικρινής και διαφανής» αντιμετώπιση των προβλημάτων.
Καθυστερημένες διαγνώσεις και υπερβολικές επεμβάσειςΗ επικεφαλής νοσηλεύτρια του Trust, Τζιλ Χαντ, ανέφερε ότι οι πρώτες ανησυχίες είχαν διατυπωθεί ήδη από το 2015, μετά από αλλαγές στη λειτουργία των υπηρεσιών και την απώλεια θέσεων ειδικευόμενων χειρουργών μαστού.
Τα επόμενα χρόνια, σύμφωνα με την ίδια, ασθενείς αλλά και φορείς όπως η Northern Cancer Alliance, η Care Quality Commission και το NHS England είχαν επισημάνει επανειλημμένα προβλήματα.
Μεταξύ των βασικών ζητημάτων που εντοπίστηκαν ήταν: θεραπείες που δεν ακολουθούσαν τις βέλτιστες πρακτικές, υπερβολικός αριθμός χειρουργικών επεμβάσεων και καθυστερημένες διαγνώσεις.
Η αναδρομική εξέταση περιστατικών ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2025 και αρχικά αφορούσε ασθενείς που είχαν αντιμετωπιστεί μεταξύ Ιανουαρίου 2023 και Φεβρουαρίου 2025.
Μέχρι σήμερα έχουν εξεταστεί 538 περιπτώσεις, από τις οποίες οι 321 ασθενείς υπέστησαν κάποια μορφή βλάβης, συμπεριλαμβανομένης μίας περίπτωσης θανάτου. Παράλληλα, περίπου 640 ασθενείς έχουν επικοινωνήσει με ειδική τηλεφωνική γραμμή ζητώντας να εξεταστούν και οι δικές τους υποθέσεις.
Σε βάθος πέντε χρόνων θα εξεταστούν χιλιάδες περιστατικάΗ επέκταση της έρευνας θα πραγματοποιηθεί σταδιακά ανά έτος μέχρι το 2015 και αναμένεται να περιλάβει έως και 4.500 επιπλέον περιπτώσεις, με την ολοκλήρωσή της να εκτιμάται ότι θα χρειαστεί περίπου πέντε χρόνια.
Η Τζιλ Χαντ δήλωσε ότι η διευρυμένη ανασκόπηση θα προσφέρει μια «αναλογική και βασισμένη σε στοιχεία κλινική προσέγγιση», με τις αποφάσεις να λαμβάνονται με σαφή ιατρική τεκμηρίωση και έλεγχο από τα αρμόδια όργανα.
Ένα από τα σημαντικά συμπεράσματα της μέχρι τώρα έρευνας αφορά και τον τρόπο με τον οποίο η διοίκηση ανταποκρίνεται σε προειδοποιήσεις ασθενών ή άλλων οργανισμών. «Δεσμευόμαστε να κάνουμε το σωστό», ανέφερε η Χαντ.
«Κάποιες γυναίκες μπορεί να χρειαστούν αποκατάσταση»Ο διευθύνων σύμβουλος του Trust, Στιβ Ράσελ, δήλωσε ότι ο οργανισμός έχει πλήρη επίγνωση πως γυναίκες και οι οικογένειές τους βίωσαν «οδύνη, αβεβαιότητα και βλάβη».
«Καμία συγγνώμη δεν μπορεί να αναιρέσει αυτό που συνέβη», είπε, προσθέτοντας ότι το Trust θα στηρίξει τις γυναίκες που επηρεάστηκαν με κάθε δυνατό τρόπο. Ακόμη, ανέφερε ότι ορισμένες γυναίκες που υποβλήθηκαν σε περιττές μαστεκτομές ενδέχεται να έχουν τη δυνατότητα να υποβληθούν σε αποκατάσταση μαστού, η οποία θα έπρεπε να είχε προσφερθεί εξαρχής.
Ο Ράσελ υποστήριξε ότι σήμερα οι υπηρεσίες του οργανισμού έχουν ανταπόκριση που είναι πάνω από τα εθνικά πρότυπα για τη θεραπεία του καρκίνου του μαστού, συμπεριλαμβανομένων των ποσοστών επεμβάσεων διατήρησης του μαστού και άμεσης αποκατάστασης.
«Τίποτα από αυτά δεν αλλάζει αυτό που συνέβη στις γυναίκες στο παρελθόν, αλλά ελπίζουμε ότι δείχνει πως οι αλλαγές που έγιναν στις υπηρεσίες έχουν επηρεάσει θετικά τα αποτελέσματα», ανέφερε.
Η ειδική γραμμή επικοινωνίας για τους ασθενείς θα παραμείνει ανοιχτή, με τον οργανισμό να καλεί οποιαδήποτε γυναίκα έχει ανησυχίες να επικοινωνήσει, ανεξάρτητα από το πότε έλαβε τη θεραπεία της.
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