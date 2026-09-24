Γερμανία: Ερευνούν έναν 105χρονο για εγκλήματα πολέμου σε ναζιστικό στρατόπεδο αιχμαλώτων
Γερμανία: Ερευνούν έναν 105χρονο για εγκλήματα πολέμου σε ναζιστικό στρατόπεδο αιχμαλώτων
Ο ηλικιωμένος φέρεται να υπηρέτησε ως φρουρός στο Stalag 326 της Δυτικής Γερμανίας – Έως 200.000 Σοβιετικοί αιχμάλωτοι πέρασαν από το στρατόπεδο την περίοδο 1941-1945
Την υπόθεση ενός άνδρα ηλικίας 105 ετών, ο οποίος φέρεται να είχε υπηρετήσει ως φρουρός σε ναζιστικό στρατόπεδο αιχμαλώτων κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, διερευνούν οι γερμανικές Αρχές, εξετάζοντάς τον για πιθανή εμπλοκή σε εγκλήματα πολέμου.
Σύμφωνα με ανακοίνωση των εισαγγελικών Αρχών που επικαλείται το Γαλλικό Πρακτορείο (AFP), ο άνδρας θεωρείται ύποπτος ότι ήταν φρουρός στο στρατόπεδο αιχμαλώτων πολέμου Stalag 326 VI K, στην περιοχή Σέννε της δυτικής Γερμανίας.
Οι αρχές τον κατηγορούν ότι ενδέχεται να συνέβαλε ως συνεργός σε πολλαπλές ανθρωποκτονίες μέσω της δράσης του στο στρατόπεδο.
Η υπόθεση έγινε γνωστή αρχικά μέσω της γερμανικής εφημερίδας Bild, η οποία ανέφερε ότι ένας ακόμη πρώην φρουρός του ίδιου στρατοπέδου είχε βρεθεί πρόσφατα στο επίκεντρο έρευνας, αλλά πέθανε πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία.
Το στρατόπεδο Stalag 326 φιλοξένησε μεταξύ 180.000 και 200.000 Σοβιετικούς αιχμαλώτους πολέμου από το 1941 έως τον Απρίλιο του 1945, όταν απελευθερώθηκε από αμερικανικά στρατεύματα.
Σύμφωνα με το μνημείο που βρίσκεται σήμερα στον χώρο του πρώην στρατοπέδου, από τους περίπου 5,3 έως 5,7 εκατομμύρια Σοβιετικούς αιχμαλώτους πολέμου που συνελήφθησαν συνολικά από τη ναζιστική Γερμανία, μεταξύ 2,3 και 3 εκατομμυρίων δεν επέζησαν.
Οι Σοβιετικοί αιχμάλωτοι υπέστησαν, σύμφωνα με τις ιστορικές καταγραφές του μνημείου, ακραίες συνθήκες διαβίωσης, όπως υποσιτισμό, ανεπαρκή ιατρική περίθαλψη, τραγικές συνθήκες υγιεινής και καταναγκαστική εργασία.
Η γερμανική Δικαιοσύνη έχει τα τελευταία χρόνια εντείνει τις έρευνες για πρόσωπα που υπηρέτησαν σε ναζιστικά στρατόπεδα, με βάση τη νομική αρχή ότι η συμμετοχή στη λειτουργία μηχανισμών μαζικής εξόντωσης μπορεί να στοιχειοθετεί συνέργεια σε εγκλήματα, ακόμη και χωρίς να αποδεικνύεται η άμεση συμμετοχή σε συγκεκριμένες δολοφονίες.
Σύμφωνα με ανακοίνωση των εισαγγελικών Αρχών που επικαλείται το Γαλλικό Πρακτορείο (AFP), ο άνδρας θεωρείται ύποπτος ότι ήταν φρουρός στο στρατόπεδο αιχμαλώτων πολέμου Stalag 326 VI K, στην περιοχή Σέννε της δυτικής Γερμανίας.
Οι αρχές τον κατηγορούν ότι ενδέχεται να συνέβαλε ως συνεργός σε πολλαπλές ανθρωποκτονίες μέσω της δράσης του στο στρατόπεδο.
Η υπόθεση έγινε γνωστή αρχικά μέσω της γερμανικής εφημερίδας Bild, η οποία ανέφερε ότι ένας ακόμη πρώην φρουρός του ίδιου στρατοπέδου είχε βρεθεί πρόσφατα στο επίκεντρο έρευνας, αλλά πέθανε πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία.
Το στρατόπεδο Stalag 326 φιλοξένησε μεταξύ 180.000 και 200.000 Σοβιετικούς αιχμαλώτους πολέμου από το 1941 έως τον Απρίλιο του 1945, όταν απελευθερώθηκε από αμερικανικά στρατεύματα.
Σύμφωνα με το μνημείο που βρίσκεται σήμερα στον χώρο του πρώην στρατοπέδου, από τους περίπου 5,3 έως 5,7 εκατομμύρια Σοβιετικούς αιχμαλώτους πολέμου που συνελήφθησαν συνολικά από τη ναζιστική Γερμανία, μεταξύ 2,3 και 3 εκατομμυρίων δεν επέζησαν.
Οι Σοβιετικοί αιχμάλωτοι υπέστησαν, σύμφωνα με τις ιστορικές καταγραφές του μνημείου, ακραίες συνθήκες διαβίωσης, όπως υποσιτισμό, ανεπαρκή ιατρική περίθαλψη, τραγικές συνθήκες υγιεινής και καταναγκαστική εργασία.
Η γερμανική Δικαιοσύνη έχει τα τελευταία χρόνια εντείνει τις έρευνες για πρόσωπα που υπηρέτησαν σε ναζιστικά στρατόπεδα, με βάση τη νομική αρχή ότι η συμμετοχή στη λειτουργία μηχανισμών μαζικής εξόντωσης μπορεί να στοιχειοθετεί συνέργεια σε εγκλήματα, ακόμη και χωρίς να αποδεικνύεται η άμεση συμμετοχή σε συγκεκριμένες δολοφονίες.
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