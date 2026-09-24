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Ελληνικοί Patriot στη Σαουδική Αραβία κατέρριψαν βαλλιστικό πύραυλο και UAV από την Υεμένη
Ελληνικοί Patriot στη Σαουδική Αραβία κατέρριψαν βαλλιστικό πύραυλο και UAV από την Υεμένη
Η Πυροβολαρχία της Ελληνικής Δύναμης Σαουδικής Αραβίας ενεπλάκη επιτυχώς στο πλαίσιο της αποστολής υποστήριξης της αεράμυνας της χώρας
Σε επιτυχή εμπλοκή κατά ενός βαλλιστικού πυραύλου και ενός μη επανδρωμένου αεροχήματος (UAV) που προέρχονταν από την Υεμένη προχώρησε η ελληνική Πυροβολαρχία Κατευθυνόμενων Βλημάτων Patriot που βρίσκεται στη Σαουδική Αραβία, εκτοξεύοντας συνολικά δύο βλήματα.
Σύμφωνα με την ενημέρωση, η εμπλοκή σημειώθηκε σήμερα στις 13:40, από την Πυροβολαρχία της Ελληνικής Δύναμης Σαουδικής Αραβίας (ΕΛΔΥΣΑ).
Η ενέργεια πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της συμμετοχής της ΕΛΔΥΣΑ στην αποστολή της διεθνούς πρωτοβουλίας «Integrated Air Missile Defense (IAMD) Concept», η οποία έχει ως αντικείμενο την υποστήριξη της αεράμυνας του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας.
Ο εκπρόσωπος της συμμαχίας, ταξίαρχος Τουρκί αλ Μάλικι, ανέφερε σε σειρά αναρτήσεων στην πλατφόρμα Χ ότι οι επιθέσεις αποτράπηκαν και προειδοποίησε πως οι ενέργειες της οργάνωσης θα αντιμετωπιστούν με αποφασιστικότητα.
«Οι κλιμακώσεις και οι παραβιάσεις από την τρομοκρατική πολιτοφυλακή των Χούθι θα αντιμετωπιστούν σθεναρά», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Σύμφωνα με την ενημέρωση, η εμπλοκή σημειώθηκε σήμερα στις 13:40, από την Πυροβολαρχία της Ελληνικής Δύναμης Σαουδικής Αραβίας (ΕΛΔΥΣΑ).
Η ενέργεια πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της συμμετοχής της ΕΛΔΥΣΑ στην αποστολή της διεθνούς πρωτοβουλίας «Integrated Air Missile Defense (IAMD) Concept», η οποία έχει ως αντικείμενο την υποστήριξη της αεράμυνας του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας.
Σαουδική Αραβία: Καταρρίφθηκαν έξι βαλλιστικοί πύραυλοι των Χούθι που στόχευαν Ταΐφ και ΓιανμπούΗ συμμαχία υπό τη Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις της αναχαίτισαν έξι βαλλιστικούς πυραύλους που εκτοξεύθηκαν από τους Χούθι της Υεμένης με στόχο τις σαουδαραβικές πόλεις Ταΐφ και Γιανμπού.
Ο εκπρόσωπος της συμμαχίας, ταξίαρχος Τουρκί αλ Μάλικι, ανέφερε σε σειρά αναρτήσεων στην πλατφόρμα Χ ότι οι επιθέσεις αποτράπηκαν και προειδοποίησε πως οι ενέργειες της οργάνωσης θα αντιμετωπιστούν με αποφασιστικότητα.
«Οι κλιμακώσεις και οι παραβιάσεις από την τρομοκρατική πολιτοφυλακή των Χούθι θα αντιμετωπιστούν σθεναρά», ανέφερε χαρακτηριστικά.
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