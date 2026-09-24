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Σεισμός 5,4 Ρίχτερ στην ανατολική Τουρκία, στην περιοχή Σανλιούρφα το επίκεντρο - Δείτε βίντεο
Ο σεισμός έγινε αισθητός και στη Συρία και το Ιράκ
#CANLI - Diyarbakır'da hissedilen bir deprem oldu https://t.co/Qk8CcU27Y0— Habertürk TV (@HaberturkTV) September 24, 2026
Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem sonrası hastanede bulunan vatandaşlar kendilerini dışarı attılar.#şanlıurfa #karaköprü #deprem pic.twitter.com/gbmnK21Y61— İzlek Haber (@izlekhaber) September 24, 2026
#SONDAKİKA Adıyaman, Şanlıurfa, Malatya, Diyarbakır ve Gaziantep başta olmak üzere Güneydoğu'da hissedilen depremin:— Haber Report (@HaberReport) September 24, 2026
- AFAD, depremin Şanlıurfa Karaköprü merkezli 5,4 büyüklüğünde meydana geldiğini açıkladı. (Habertürk) pic.twitter.com/BJehBldJSL
Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem anı güvenlik kamerasına böyle yansıdı.#şanlıurfa #deprem pic.twitter.com/DcSlp5nJTs— İzlek Haber (@izlekhaber) September 24, 2026
Μετά τον σεισμό πολλοί άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους στο Ντιγιαρμπακίρ, τη Σανλιούρφα, το Αντιγιαμάν και το Γκαζιαντέπ, περιοχές που βρίσκονται πολύ κοντά στο επίκεντρο του προηγούμενου καταστροφικού σεισμού το 2023.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο σεισμός έγινε αισθητός και στη Συρία και το Ιράκ.
Το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Καντιλί ανακοίνωσε το μέγεθος του σεισμού 5,8 βαθμούς, ωστόσο το AFAD κάνει λόγο για 5,4 βαθμούς.
#Earthquake (#deprem) possibly felt 26 sec ago in #Türkiye. Felt it? Tell us via:— EMSC (@LastQuake) September 24, 2026
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⚠ Automatic crowdsourced detection, not seismically verified yet. More info soon! pic.twitter.com/YSydR8gZIu
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