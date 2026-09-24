Ο μορφασμός του Τραμπ δίπλα στον Σι, στον εκκωφαντικό θόρυβο από την πτήση δύο B-1 βομβαρδιστικών, δείτε βίντεο

Ανέκφραστος ο Κινέζος πρόεδρος, έστρεψε το κεφάλι στον ουρανό για να δει τα βομβαρδιστικά αεροσκάφη - Σχόλια για τα γάντια που φορούσε ο Τραμπ «με 19 βαθμούς Κελσίου»

Ντόναλντ Τραμπ από τον εκκωφαντικό θόρυβο που έκαναν δύο στρατηγικά βομβαρδιστικά B-1, τα οποία πέρασαν πάνω από τη βάση Joint Base Andrews κατά



Ο μορφασμός που έκανε ο Αμερικανός πρόεδρος «πιάστηκε» από τις τηλεοπτικές κάμερες, ενώ την ίδια ώρα, ο Κινέζος πρόεδρος που στεκόταν δίπλα του, παρέμενε ανέκφραστος, γύρισε το κεφάλι προς τον ουρανό για να δει τα αεροσκάφη και δεν φάνηκε να επηρεάζεται από τον ήχο των αεροσκαφών.







Η πτήση των δύο βομβαρδιστικών ήταν μέρος της αυστηρά οργανωμένης τελετής υποδοχής που είχε σχεδιαστεί για την τριήμερη κρατική επίσκεψη του Κινέζου προέδρου στην Ουάσινγκτον.







Η παρουσία των B-1 αποτέλεσε ένα από τα στοιχεία του τελετουργικού, το οποίο περιλάμβανε στρατιωτικές τιμές και συμβολικές κινήσεις κατά την άφιξη του Σι και της συζύγου του στις Ηνωμένες Πολιτείες.



Κλείσιμο Σχόλια για τα γάντια που φορούσε ο Τραμπ «με 19 βαθμούς Κελσίου» Πέρα από την εντυπωσιακή παρουσία των αμερικανικών βομβαρδιστικών κατά την τελετή υποδοχής του Σι Τζινπίνγκ στη βάση Άντριους, την προσοχή τράβηξε και η εμφάνιση του Ντόναλντ Τραμπ.



Ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίστηκε στην υποδοχή του Κινέζου ηγέτη φορώντας σκούρο παλτό και μαύρα γάντια, παρά το γεγονός ότι η θερμοκρασία στη βάση της Πολεμικής Αεροπορίας Άντριους ήταν περίπου 19 βαθμοί Κελσίου.







Δεν έκρυψε τον αιφνιδιασμό του οαπό τον εκκωφαντικό θόρυβο που έκαναν δύο στρατηγικά βομβαρδιστικά, τα οποία πέρασαν πάνω από τη βάσηκατά τη διάρκεια της τελετής υποδοχής του Κινέζου προέδρου Σι Τζινπίνγκ Ο μορφασμός που έκανε ο Αμερικανός πρόεδρος «πιάστηκε» από τις τηλεοπτικές κάμερες, ενώ την ίδια ώρα, ο Κινέζος πρόεδρος που στεκόταν δίπλα του, παρέμενε ανέκφραστος, γύρισε το κεφάλι προς τον ουρανό για να δει τα αεροσκάφη και δεν φάνηκε να επηρεάζεται από τον ήχο των αεροσκαφών.Η πτήση των δύο βομβαρδιστικών ήταν μέρος της αυστηρά οργανωμένης τελετής υποδοχής που είχε σχεδιαστεί για την τριήμερη κρατική επίσκεψη του Κινέζου προέδρου στην Ουάσινγκτον.Η παρουσία των B-1 αποτέλεσε ένα από τα στοιχεία του τελετουργικού, το οποίο περιλάμβανε στρατιωτικές τιμές και συμβολικές κινήσεις κατά την άφιξη του Σι και της συζύγου του στις Ηνωμένες Πολιτείες.Πέρα από την εντυπωσιακή παρουσία των αμερικανικών βομβαρδιστικών κατά την τελετή υποδοχής τουστη βάση Άντριους, την προσοχή τράβηξε και η εμφάνιση τουΟ Αμερικανός πρόεδρος εμφανίστηκε στην υποδοχή του Κινέζου ηγέτη φορώντας σκούρο παλτό και μαύρα γάντια, παρά το γεγονός ότι η θερμοκρασία στη βάση της Πολεμικής Αεροπορίας Άντριους ήταν περίπου 19 βαθμοί Κελσίου.

Ο Τραμπ ήταν ο μοναδικός από τα βασικά πρόσωπα της τελετής που επέλεξε τόσο βαριά ενδυμασία, ενώ ο Σι Τζινπίνγκ και η σύζυγός του, Πενγκ Λιγιουάν, φορούσαν πιο ελαφριά ρούχα.



Η επιλογή του Αμερικανού προέδρου προκάλεσε σχόλια στα μέσα ενημέρωσης και στα κοινωνικά δίκτυα, με πολλούς χρήστες να αναρωτιούνται για τον λόγο που φορούσε γάντια σε σχετικά ήπιες καιρικές συνθήκες.



Οι αντιδράσεις ήταν διχασμένες. Κάποιοι σχολίασαν με χιούμορ την εμφάνισή του, αναφέροντας ότι έμοιαζε «σαν να πήγαινε για ψάρεμα στον πάγο», παρότι η θερμοκρασία βρισκόταν περίπου στους 64 βαθμούς Φαρενάιτ.



Άλλοι χρήστες διερωτήθηκαν σαρκαστικά γιατί επέλεξε να φορέσει γάντια σε τέτοιο καιρό.



Παράλληλα, εμφανίστηκαν αναρτήσεις που συνέδεσαν την επιλογή των γαντιών με τις μελανιές στα χέρια του Τραμπ, για τις οποίες ο ίδιος είχε μιλήσει στο παρελθόν.



Ωστόσο, οι συγκεκριμένες αναφορές παραμένουν στο επίπεδο της εικασίας και των προσωπικών σχολίων στα κοινωνικά δίκτυα, χωρίς να υπάρχει επιβεβαίωση ότι αυτός ήταν ο λόγος που ο Αμερικανός πρόεδρος φορούσε γάντια κατά την τελετή υποδοχής του Σι Τζινπίνγκ.