Ο Τραμπ «πάγωσε» στο παρά πέντε χτύπημα κατά των Χούθι: Οδηγός οι φόβοι για νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή

Η αμερικανική επιχείρηση εναντίον των φιλοϊρανών ανταρτών στην Υεμένη επρόκειτο να ξεκινήσει το απόγευμα της Κυριακής, μετά από έκκληση τη Σαουδικής Αραβίας, αλλά ακυρώθηκε την τελευταία στιγμή – Διχασμός στο Πεντάγωνο για την επόμενη κίνηση