Ο Τραμπ «πάγωσε» στο παρά πέντε χτύπημα κατά των Χούθι: Οδηγός οι φόβοι για νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή
Ο Τραμπ «πάγωσε» στο παρά πέντε χτύπημα κατά των Χούθι: Οδηγός οι φόβοι για νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή
Η αμερικανική επιχείρηση εναντίον των φιλοϊρανών ανταρτών στην Υεμένη επρόκειτο να ξεκινήσει το απόγευμα της Κυριακής, μετά από έκκληση τη Σαουδικής Αραβίας, αλλά ακυρώθηκε την τελευταία στιγμή – Διχασμός στο Πεντάγωνο για την επόμενη κίνηση
Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέβαλε την τελευταία στιγμή μια σχεδιαζόμενη αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση κατά των Χούθι στην Υεμένη, εν μέσω ανησυχιών για τις επιπτώσεις που θα μπορούσε να προκαλέσει μια νέα στρατιωτική εμπλοκή στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, σύμφωνα με το NBC News.
Όπως ανέφεραν αμερικανικές κυβερνητικές πηγές που επικαλείται το δίκτυο, τα πλήγματα κατά των φιλοϊρανών ανταρτών είχαν προγραμματιστεί να ξεκινήσουν στις 17:00 το απόγευμα της Κυριακής, ωστόσο η απόφαση να ακυρωθούν, ελήφθη περίπου τρεις ώρες νωρίτερα, στις 14:00.
Η πιθανότητα μελλοντικών επιθέσεων πάντως δεν έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με αξιωματούχο που μίλησε υπό καθεστώς ανωνυμίας.
Οι Χούθι έχουν απειλήσει να προχωρήσουν προς τη Μαρίμπ, περιοχή στρατηγικής σημασίας στην Υεμένη, όπου βρίσκονται οι μεγαλύτερες πετρελαϊκές υποδομές της χώρας.
Στο εσωτερικό της αμερικανικής κυβέρνησης, ωστόσο, φαίνεται πως υπήρξε έντονος προβληματισμός για το ενδεχόμενο μιας νέας στρατιωτικής εκστρατείας.
Οι ίδιοι εξέφρασαν ανησυχίες για τα μειωμένα αποθέματα που διαθέτει ο αμερικανικός στρατός σε αμυντικά και όπλα μεγάλης εμβέλειας, ενώ σημείωσαν ότι οι Χούθι δεν έχουν επιτεθεί σε αμερικανικά πλοία.
Ένας αξιωματούχος ανέφερε επίσης ότι μια επίθεση κατά των Χούθι θα μπορούσε να αυξήσει τον κίνδυνο για τα αμερικανικά στρατεύματα που βρίσκονται στην περιοχή.
Στο παρελθόν, αμερικανικές επιθέσεις κατά ιρανικών στόχων έχουν προκαλέσει αντίποινα από την Τεχεράνη, με επιθέσεις με πυραύλους και drones εναντίον πετρελαϊκών εγκαταστάσεων στον Κόλπο και αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στην περιοχή.
Σύμφωνα με αυτή την άποψη, οι ΗΠΑ θα πρέπει να ενισχύσουν τη θέση της Σαουδικής Αραβίας και να στηρίξουν την προσπάθειά της να διατηρήσει την αεροπορική υπεροχή στην περιοχή.
Η συζήτηση εντάθηκε μετά τον ισχυρισμό των Χούθι ότι κατέρριψαν ένα σαουδαραβικό μαχητικό F-15 την Κυριακή.
Ο Τραμπ, σύμφωνα με την ίδια πηγή, δεν δεσμεύτηκε για παροχή στρατιωτικής βοήθειας. ωστόσο εξέφρασε τη στήριξή του στην κυβέρνηση της χώρας, η οποία βρίσκεται υπό ασφυκτική πίεση από τις δυνάμεις των Χούθι.
Όπως ανέφεραν αμερικανικές κυβερνητικές πηγές που επικαλείται το δίκτυο, τα πλήγματα κατά των φιλοϊρανών ανταρτών είχαν προγραμματιστεί να ξεκινήσουν στις 17:00 το απόγευμα της Κυριακής, ωστόσο η απόφαση να ακυρωθούν, ελήφθη περίπου τρεις ώρες νωρίτερα, στις 14:00.
Η πιθανότητα μελλοντικών επιθέσεων πάντως δεν έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με αξιωματούχο που μίλησε υπό καθεστώς ανωνυμίας.
Οι πιέσεις από τη Σαουδική Αραβία και η απειλή των ΧούθιΗ απόφαση του Λευκού Οίκου ήρθε μετά τις νέες εκκλήσεις του Σαουδάραβα πρίγκιπα διαδόχου για αμερικανική παρέμβαση, σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times.
Οι Χούθι έχουν απειλήσει να προχωρήσουν προς τη Μαρίμπ, περιοχή στρατηγικής σημασίας στην Υεμένη, όπου βρίσκονται οι μεγαλύτερες πετρελαϊκές υποδομές της χώρας.
Στο εσωτερικό της αμερικανικής κυβέρνησης, ωστόσο, φαίνεται πως υπήρξε έντονος προβληματισμός για το ενδεχόμενο μιας νέας στρατιωτικής εκστρατείας.
Οι αντιρρήσεις στο ΠεντάγωνοΣύμφωνα με το NBC News, ορισμένοι ανώτατοι στρατιωτικοί αξιωματούχοι υποστήριξαν ότι το άνοιγμα ενός ακόμη μετώπου στη Μέση Ανατολή θα ήταν λανθασμένη επιλογή.
Οι ίδιοι εξέφρασαν ανησυχίες για τα μειωμένα αποθέματα που διαθέτει ο αμερικανικός στρατός σε αμυντικά και όπλα μεγάλης εμβέλειας, ενώ σημείωσαν ότι οι Χούθι δεν έχουν επιτεθεί σε αμερικανικά πλοία.
Ένας αξιωματούχος ανέφερε επίσης ότι μια επίθεση κατά των Χούθι θα μπορούσε να αυξήσει τον κίνδυνο για τα αμερικανικά στρατεύματα που βρίσκονται στην περιοχή.
Στο παρελθόν, αμερικανικές επιθέσεις κατά ιρανικών στόχων έχουν προκαλέσει αντίποινα από την Τεχεράνη, με επιθέσεις με πυραύλους και drones εναντίον πετρελαϊκών εγκαταστάσεων στον Κόλπο και αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στην περιοχή.
Η άλλη πλευρά: «Η μη δράση θα έστελνε λάθος μήνυμα»Άλλοι στρατιωτικοί αξιωματούχοι, ωστόσο, τάχθηκαν υπέρ της επιχείρησης, υποστηρίζοντας ότι η μη πραγματοποίηση πλήγματος θα αποτελούσε εγκατάλειψη ενός σημαντικού συμμάχου.
Σύμφωνα με αυτή την άποψη, οι ΗΠΑ θα πρέπει να ενισχύσουν τη θέση της Σαουδικής Αραβίας και να στηρίξουν την προσπάθειά της να διατηρήσει την αεροπορική υπεροχή στην περιοχή.
Η συζήτηση εντάθηκε μετά τον ισχυρισμό των Χούθι ότι κατέρριψαν ένα σαουδαραβικό μαχητικό F-15 την Κυριακή.
Έκκληση της Υεμένης στον Τραμπ για βοήθειαΠαράλληλα, ο επικεφαλής του κυβερνητικού συμβουλίου της Υεμένης, Ρασάντ αλ-Αλίμι, είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ, ζητώντας αμερικανική υποστήριξη απέναντι στους φιλοϊρανούς αντάρτες, σύμφωνα με πηγή από το γραφείο του που μίλησε στο AFP.
Ο Τραμπ, σύμφωνα με την ίδια πηγή, δεν δεσμεύτηκε για παροχή στρατιωτικής βοήθειας. ωστόσο εξέφρασε τη στήριξή του στην κυβέρνηση της χώρας, η οποία βρίσκεται υπό ασφυκτική πίεση από τις δυνάμεις των Χούθι.
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