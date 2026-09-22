Με το μυαλό στην Ταϊβάν πάει ο Σι στη συνάντηση με τον Τραμπ: Θα τον πιέσει να σταματήσει τις πωλήσεις όπλων

Τι προβλέπει η κοινή ανακοίνωση ΗΠΑ - Κίνας του 1982, που αναμένεται να επικαλεστεί ο Κινέζος ηγέτης για να περάσει το αίτημά του, σύμφωνα με το Reuters - Η Ουάσινγκτον παραμένει δεσμευμένη βάσει νόμου να εξοπλίζει την Ταϊβάν για την άμυνά της