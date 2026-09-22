Με το μυαλό στην Ταϊβάν πάει ο Σι στη συνάντηση με τον Τραμπ: Θα τον πιέσει να σταματήσει τις πωλήσεις όπλων
Με το μυαλό στην Ταϊβάν πάει ο Σι στη συνάντηση με τον Τραμπ: Θα τον πιέσει να σταματήσει τις πωλήσεις όπλων
Τι προβλέπει η κοινή ανακοίνωση ΗΠΑ - Κίνας του 1982, που αναμένεται να επικαλεστεί ο Κινέζος ηγέτης για να περάσει το αίτημά του, σύμφωνα με το Reuters - Η Ουάσινγκτον παραμένει δεσμευμένη βάσει νόμου να εξοπλίζει την Ταϊβάν για την άμυνά της
Το ζήτημα της Ταϊβάν αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο της συνάντησης του Κινέζου προέδρου Σι Τζινπίνγκ με τον Ντόναλντ Τραμπ στην Ουάσινγκτον αυτή την εβδομάδα, καθώς το Πεκίνο σχεδιάζει να ζητήσει από τον Αμερικανό πρόεδρο τον τερματισμό των πωλήσεων αμερικανικών όπλων προς την Ταϊπέι, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Reuters.
Ο Σι αναμένεται να υποστηρίξει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να τηρήσουν την ερμηνεία της Κίνας για την κοινή ανακοίνωση ΗΠΑ–Κίνας του 1982, η οποία αφορά τις πωλήσεις όπλων στην Ταϊβάν.
Σύμφωνα με τρεις πηγές που έχουν γνώση των επικείμενων συζητήσεων μεταξύ Ουάσινγκτον και Πεκίνου ενόψει της συνόδου κορυφής των δύο ηγετών και τις οποίες επικαλείται το πρακτορείο, η κινεζική πλευρά αναμένεται να θέσει το θέμα της λεγόμενης «τρίτης κοινής ανακοίνωσης» του 1982. Σε αυτήν, οι ΗΠΑ είχαν δηλώσει ότι σκοπεύουν να μειώσουν σταδιακά τις πωλήσεις όπλων στην Ταϊβάν και ότι δεν επιδιώκουν μακροπρόθεσμες πωλήσεις οπλικών συστημάτων στην Ταϊπέι.
Ωστόσο, σε συνοδευτικό υπόμνημα του τότε προέδρου των ΗΠΑ, Ρόναλντ Ρίγκαν αναφερόταν ότι η αμερικανική πρόθεση για μείωση των πωλήσεων εξαρτάται «απολύτως» από τη συνεχιζόμενη δέσμευση της Κίνας για ειρηνική επίλυση των διαφορών με την Ταϊβάν.
Μία από τις πηγές ανέφερε, ακόμα, ότι ο Σι μπορεί να επιχειρήσει να πείσει τον Τραμπ πως «η Ταϊβάν είναι ο προκλητικός παράγοντας και η μοναδική πηγή αστάθειας στις σχέσεις ΗΠΑ–Κίνας», υποστηρίζοντας ότι η Ταϊπέι είναι εκείνη που αλλάζει το υφιστάμενο καθεστώς.
Σε αντάλλαγμα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το Πεκίνο εμφανίζεται διατεθειμένο να βοηθήσει την Ουάσινγκτον στην άσκηση πίεσης προς το Ιράν σχετικά με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.
Ωστόσο, η Ουάσινγκτον δεν αναγνωρίζει την κινεζική κυριαρχία επί της Ταϊβάν και, βάσει της αμερικανικής νομοθεσίας, είναι υποχρεωμένη να παρέχει στην αυτοδιοικούμενη δημοκρατία τα μέσα για την άμυνά της.
Η κυβέρνηση της Ταϊβάν απορρίπτει τις διεκδικήσεις του Πεκίνου και υποστηρίζει ότι το μέλλον του νησιού πρέπει να αποφασιστεί από τον ίδιο τον λαό του.
Τα τελευταία χρόνια η Κίνα έχει αυξήσει σημαντικά τη στρατιωτική της δραστηριότητα γύρω από την Ταϊβάν, πραγματοποιώντας μεγάλες στρατιωτικές ασκήσεις, ακόμη και με δοκιμές πυραύλων, ενώ κινεζικές ένοπλες δυνάμεις επιχειρούν σχεδόν καθημερινά στην περιοχή.
Ο Σι αναμένεται να υποστηρίξει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να τηρήσουν την ερμηνεία της Κίνας για την κοινή ανακοίνωση ΗΠΑ–Κίνας του 1982, η οποία αφορά τις πωλήσεις όπλων στην Ταϊβάν.
Σύμφωνα με τρεις πηγές που έχουν γνώση των επικείμενων συζητήσεων μεταξύ Ουάσινγκτον και Πεκίνου ενόψει της συνόδου κορυφής των δύο ηγετών και τις οποίες επικαλείται το πρακτορείο, η κινεζική πλευρά αναμένεται να θέσει το θέμα της λεγόμενης «τρίτης κοινής ανακοίνωσης» του 1982. Σε αυτήν, οι ΗΠΑ είχαν δηλώσει ότι σκοπεύουν να μειώσουν σταδιακά τις πωλήσεις όπλων στην Ταϊβάν και ότι δεν επιδιώκουν μακροπρόθεσμες πωλήσεις οπλικών συστημάτων στην Ταϊπέι.
Ωστόσο, σε συνοδευτικό υπόμνημα του τότε προέδρου των ΗΠΑ, Ρόναλντ Ρίγκαν αναφερόταν ότι η αμερικανική πρόθεση για μείωση των πωλήσεων εξαρτάται «απολύτως» από τη συνεχιζόμενη δέσμευση της Κίνας για ειρηνική επίλυση των διαφορών με την Ταϊβάν.
Το Πεκίνο ζητά να σταματήσουν και οι ήδη συμφωνημένες παραδόσειςΟι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι η Κίνα δεν περιορίζεται μόνο στην απαίτηση για διακοπή νέων συμφωνιών, αλλά έχει ζητήσει και τον τερματισμό των παραδόσεων όπλων που έχουν ήδη παραγγελθεί από την Ταϊβάν.
Μία από τις πηγές ανέφερε, ακόμα, ότι ο Σι μπορεί να επιχειρήσει να πείσει τον Τραμπ πως «η Ταϊβάν είναι ο προκλητικός παράγοντας και η μοναδική πηγή αστάθειας στις σχέσεις ΗΠΑ–Κίνας», υποστηρίζοντας ότι η Ταϊπέι είναι εκείνη που αλλάζει το υφιστάμενο καθεστώς.
Σε αντάλλαγμα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το Πεκίνο εμφανίζεται διατεθειμένο να βοηθήσει την Ουάσινγκτον στην άσκηση πίεσης προς το Ιράν σχετικά με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.
Η αμερικανική θέση για την ΤαϊβάνΟι Ηνωμένες Πολιτείες ακολουθούν την πολιτική της «Μίας Κίνας», σύμφωνα με την οποία αναγνωρίζουν επισήμως την κυβέρνηση του Πεκίνου και δεν διατηρούν επίσημες διπλωματικές σχέσεις με την Ταϊβάν.
Ωστόσο, η Ουάσινγκτον δεν αναγνωρίζει την κινεζική κυριαρχία επί της Ταϊβάν και, βάσει της αμερικανικής νομοθεσίας, είναι υποχρεωμένη να παρέχει στην αυτοδιοικούμενη δημοκρατία τα μέσα για την άμυνά της.
Η κυβέρνηση της Ταϊβάν απορρίπτει τις διεκδικήσεις του Πεκίνου και υποστηρίζει ότι το μέλλον του νησιού πρέπει να αποφασιστεί από τον ίδιο τον λαό του.
Τα τελευταία χρόνια η Κίνα έχει αυξήσει σημαντικά τη στρατιωτική της δραστηριότητα γύρω από την Ταϊβάν, πραγματοποιώντας μεγάλες στρατιωτικές ασκήσεις, ακόμη και με δοκιμές πυραύλων, ενώ κινεζικές ένοπλες δυνάμεις επιχειρούν σχεδόν καθημερινά στην περιοχή.
Ο Τραμπ και τα μεγαλύτερα πακέτα όπλων προς την ΤαϊβάνΚατά την πρώτη του θητεία, ο Ντόναλντ Τραμπ ενέκρινε περισσότερες πωλήσεις όπλων στην Ταϊβάν από οποιονδήποτε άλλο Αμερικανό πρόεδρο μέχρι τότε.
Στη δεύτερη θητεία του, σύμφωνα με αξιωματούχο του Λευκού Οίκου, έχει ήδη εγκρίνει μέσα στον πρώτο χρόνο περισσότερες πωλήσεις από όσες είχαν εγκριθεί συνολικά κατά τη διάρκεια της προεδρίας Τζο Μπάιντεν.
Τον Δεκέμβριο, η κυβέρνηση Τραμπ ενέκρινε πακέτο πώλησης όπλων ύψους 11 δισ. δολαρίων προς την Ταϊβάν, το μεγαλύτερο που έχει συμφωνηθεί μέχρι σήμερα. Παράλληλα, ένα δεύτερο πακέτο ύψους περίπου 14 δισ. δολαρίων παραμένει σε αναμονή εδώ και μήνες. Ο Τραμπ, μετά τη συνάντησή του με τον Σι στο Πεκίνο τον Μάιο, είχε χαρακτηρίσει την απόφαση ως «πολύ καλό διαπραγματευτικό χαρτί».
Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου ανέφερε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος θα αποφασίσει σύντομα για το νέο πακέτο.
Ο γερουσιαστής Πιτ Ρίκετς, επικεφαλής της υποεπιτροπής της Γερουσίας για την Ανατολική Ασία, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ πρέπει να ξεκαθαρίσουν πως δεν θα επιτρέψουν στην Κίνα να καταλάβει την Ταϊβάν διά της βίας. «Πρέπει να συνεχίσουμε να τους δείχνουμε ότι δεν θα τους επιτραπεί να πάρουν την Ταϊβάν με τη βία. Ότι δεν αλλάζουμε τη θέση μας και ότι συνεχίζουμε να στηρίζουμε την Ταϊβάν», ανέφερε.
Παράλληλα, ο πρόεδρος της ειδικής επιτροπής της Βουλής για την Κίνα, Τζον Μούλεναρ, κάλεσε τον Τραμπ να απορρίψει τις κινεζικές αντιρρήσεις για τις πωλήσεις όπλων και τη συνεργασία ασφαλείας με τους συμμάχους των ΗΠΑ στην Ασία.
Τον Δεκέμβριο, η κυβέρνηση Τραμπ ενέκρινε πακέτο πώλησης όπλων ύψους 11 δισ. δολαρίων προς την Ταϊβάν, το μεγαλύτερο που έχει συμφωνηθεί μέχρι σήμερα. Παράλληλα, ένα δεύτερο πακέτο ύψους περίπου 14 δισ. δολαρίων παραμένει σε αναμονή εδώ και μήνες. Ο Τραμπ, μετά τη συνάντησή του με τον Σι στο Πεκίνο τον Μάιο, είχε χαρακτηρίσει την απόφαση ως «πολύ καλό διαπραγματευτικό χαρτί».
Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου ανέφερε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος θα αποφασίσει σύντομα για το νέο πακέτο.
Ρεπουμπλικάνοι πιέζουν τον Τραμπ να μην αλλάξει γραμμήΕνόψει της συνόδου κορυφής (ο Σι θα φτάσει στις ΗΠΑ την Τετάρτη και η επίσημη συνάντηση με τον Τραμπ θα γίνει την Πέμπτη), κορυφαία στελέχη των Ρεπουμπλικανών έχουν ζητήσει από τον Τραμπ να διατηρήσει σκληρή στάση απέναντι στο Πεκίνο.
Ο γερουσιαστής Πιτ Ρίκετς, επικεφαλής της υποεπιτροπής της Γερουσίας για την Ανατολική Ασία, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ πρέπει να ξεκαθαρίσουν πως δεν θα επιτρέψουν στην Κίνα να καταλάβει την Ταϊβάν διά της βίας. «Πρέπει να συνεχίσουμε να τους δείχνουμε ότι δεν θα τους επιτραπεί να πάρουν την Ταϊβάν με τη βία. Ότι δεν αλλάζουμε τη θέση μας και ότι συνεχίζουμε να στηρίζουμε την Ταϊβάν», ανέφερε.
Παράλληλα, ο πρόεδρος της ειδικής επιτροπής της Βουλής για την Κίνα, Τζον Μούλεναρ, κάλεσε τον Τραμπ να απορρίψει τις κινεζικές αντιρρήσεις για τις πωλήσεις όπλων και τη συνεργασία ασφαλείας με τους συμμάχους των ΗΠΑ στην Ασία.
«Ο Σι θα κάνει διάλεξη στον Τραμπ για την Ταϊβάν»Ο Ματ Πότινγκερ, πρώην αναπληρωτής σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας στην πρώτη κυβέρνηση Τραμπ, εκτίμησε ότι δεν αναμένει κάποια ουσιαστική συμφωνία για την Ταϊβάν στη συνάντηση των δύο ηγετών. «Θα στοιχημάτιζα ότι ο Σι Τζινπίνγκ θα κάνει μια μακρά διάλεξη στον πρόεδρο Τραμπ για την Ταϊβάν, όπως έχει κάνει και στις προηγούμενες συναντήσεις του με άλλους προέδρους», δήλωσε.
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