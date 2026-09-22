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Έξι νεκροί από σαουδαραβικούς βομβαρδισμούς στη Μόκα, καταγγέλλουν οι Χούθι
Έξι νεκροί από σαουδαραβικούς βομβαρδισμούς στη Μόκα, καταγγέλλουν οι Χούθι
Νέα κλιμάκωση στη σύγκρουση, μετά την κατάληψη στρατηγικών περιοχών στην Ερυθρά Θάλασσα από το κίνημα Ανσαραλά
Έξι άνθρωποι, μεταξύ των οποίων δύο παιδιά και μία γυναίκα, σκοτώθηκαν σύμφωνα με το πρακτορείο SABA από αεροπορικά πλήγματα της Σαουδικής Αραβίας στην πόλη Μόκα της Υεμένης, όπου βρίσκεται σημαντικό λιμάνι. Οι αναφορές προέρχονται από μέσα που πρόσκεινται στο κίνημα ανταρτών Ανσαραλά, γνωστό και ως Χούθι.
Το πρακτορείο ειδήσεων SABA, το οποίο θεωρείται ότι πρόσκειται στο υεμενίτικο κίνημα που υποστηρίζεται από το Ιράν, μετέδωσε ότι οι βομβαρδισμοί πραγματοποιήθηκαν από την πολεμική αεροπορία της Σαουδικής Αραβίας.
«Έξι άμαχοι, ανάμεσά τους δύο παιδιά και γυναίκα, σκοτώθηκαν και άλλοι οκτώ, ανάμεσά τους παιδί και γυναίκα, τραυματίστηκαν σε αεροπορικά πλήγματα της συμμαχίας υπό τη Σαουδική Αραβία στη Μόκα», ανέφερε το SABA.
Το Ριάντ, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, συνεχίζει τις καθημερινές αεροπορικές επιδρομές σε περιοχές της Υεμένης που ελέγχονται από το κίνημα Ανσαραλά, γνωστό ευρύτερα ως Χούθι, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει καταφέρει να οδηγήσει τις δυνάμεις του σε υποχώρηση.
Οι Χούθι, οι οποίοι μέχρι πρόσφατα είχαν υπό τον έλεγχό τους μεγάλο μέρος της βόρειας Υεμένης, συμπεριλαμβανομένης της πρωτεύουσας Σαναά και της πόλης Χοντάιντα στα δυτικά, εξαπέλυσαν στις αρχές Σεπτεμβρίου αιφνιδιαστική επίθεση και μέσα σε λίγες ημέρες κατέλαβαν τη Μόκα.
Στη συνέχεια επεκτάθηκαν σε παράκτιες περιοχές και νησιά στην Ερυθρά Θάλασσα, ενισχύοντας τον έλεγχό τους στο στρατηγικής σημασίας στενό Μπαμπ ελ Μάντεμπ, από όπου διέρχεται σημαντικό μέρος της διεθνούς ναυσιπλοΐας.
Πολλοί από αυτούς κατευθύνθηκαν προς την Άντεν, τη μεγάλη πόλη της νότιας Υεμένης, η οποία έχει μετατραπεί σε έδρα της κυβέρνησης από το 2014, όταν οι Χούθι κατέλαβαν τη Σαναά.
Η νέα κλιμάκωση έρχεται λίγες ημέρες μετά την επίθεση των Χούθι εναντίον της σαουδαραβικής πρωτεύουσας.
Το περασμένο Σάββατο, για πρώτη φορά μετά την επανέναρξη του πολέμου τον Ιούλιο μεταξύ του Ριάντ και της Ανσαραλά, η Ριάντ έγινε στόχος επίθεσης από τους αντάρτες που διατηρούν στενές σχέσεις με την Τεχεράνη.
Το πρακτορείο ειδήσεων SABA, το οποίο θεωρείται ότι πρόσκειται στο υεμενίτικο κίνημα που υποστηρίζεται από το Ιράν, μετέδωσε ότι οι βομβαρδισμοί πραγματοποιήθηκαν από την πολεμική αεροπορία της Σαουδικής Αραβίας.
«Έξι άμαχοι, ανάμεσά τους δύο παιδιά και γυναίκα, σκοτώθηκαν και άλλοι οκτώ, ανάμεσά τους παιδί και γυναίκα, τραυματίστηκαν σε αεροπορικά πλήγματα της συμμαχίας υπό τη Σαουδική Αραβία στη Μόκα», ανέφερε το SABA.
Το Ριάντ, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, συνεχίζει τις καθημερινές αεροπορικές επιδρομές σε περιοχές της Υεμένης που ελέγχονται από το κίνημα Ανσαραλά, γνωστό ευρύτερα ως Χούθι, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει καταφέρει να οδηγήσει τις δυνάμεις του σε υποχώρηση.
Οι Χούθι, οι οποίοι μέχρι πρόσφατα είχαν υπό τον έλεγχό τους μεγάλο μέρος της βόρειας Υεμένης, συμπεριλαμβανομένης της πρωτεύουσας Σαναά και της πόλης Χοντάιντα στα δυτικά, εξαπέλυσαν στις αρχές Σεπτεμβρίου αιφνιδιαστική επίθεση και μέσα σε λίγες ημέρες κατέλαβαν τη Μόκα.
Στη συνέχεια επεκτάθηκαν σε παράκτιες περιοχές και νησιά στην Ερυθρά Θάλασσα, ενισχύοντας τον έλεγχό τους στο στρατηγικής σημασίας στενό Μπαμπ ελ Μάντεμπ, από όπου διέρχεται σημαντικό μέρος της διεθνούς ναυσιπλοΐας.
Χιλιάδες κάτοικοι εγκαταλείπουν τις περιοχές των μαχώνΜετά την ήττα των δυνάμεων που δηλώνουν πίστη στη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Υεμένης, οι οποίες αναγκάστηκαν να υποχωρήσουν έπειτα από σκληρές μάχες, δεκάδες χιλιάδες κάτοικοι εγκατέλειψαν τις εστίες τους.
Πολλοί από αυτούς κατευθύνθηκαν προς την Άντεν, τη μεγάλη πόλη της νότιας Υεμένης, η οποία έχει μετατραπεί σε έδρα της κυβέρνησης από το 2014, όταν οι Χούθι κατέλαβαν τη Σαναά.
Η νέα κλιμάκωση έρχεται λίγες ημέρες μετά την επίθεση των Χούθι εναντίον της σαουδαραβικής πρωτεύουσας.
Το περασμένο Σάββατο, για πρώτη φορά μετά την επανέναρξη του πολέμου τον Ιούλιο μεταξύ του Ριάντ και της Ανσαραλά, η Ριάντ έγινε στόχος επίθεσης από τους αντάρτες που διατηρούν στενές σχέσεις με την Τεχεράνη.
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