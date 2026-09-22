Τραμπ TV: Ο πρόεδρος των ΗΠΑ απαντά στο μποϊκοτάζ των αμερικανικών τηλεοπτικών δικτύων με δικό του κανάλι, δείτε βίντεο

Η μετάδοση του Λευκού Οίκου και η παρέμβαση του Τραμπ

Προσφυγή στη Δικαιοσύνη από CNN, MS NOW και Politico

Η δικαστική μάχη και η απάντηση Τραμπ

«Οι ψευδείς ειδήσεις δεν πρέπει να μπαίνουν στον Λευκό Οίκο»

Ποιες είναι οι δημοσιογράφοι που ο Τραμπ άφησε εκτός Λευκού Οίκου

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Ο Λευκός Οίκος μετέδωσε την τελετή μέσω των δικών του καναλιών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ωστόσο ο θόρυβος από το Marine One, το προεδρικό ελικόπτερο που βρισκόταν πίσω από τον πρόεδρο με αναμμένο κινητήρα, είχε ως αποτέλεσμα να μην ακούγονται καθαρά οι δηλώσεις του.Αργότερα μέσα στην ημέρα, ορισμένα δίκτυα μετέδωσαν μέρος της συνέντευξης Τύπου του Τραμπ με τον δήμαρχο της Νέας Υόρκης Ζοχράν Μαντάνι.Σχολιάζοντας την απόφαση των δικτύων, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε:«Είναι ενδιαφέρον γιατί είπαν ότι θα με μποϊκοτάρουν, αλλά ποτέ δεν με μποϊκοτάρουν, οπότε δεν ανησύχησα ιδιαίτερα γι’ αυτό».Στη συνέχεια, δείχνοντας τους δημοσιογράφους που βρίσκονταν έξω από το Gracie Mansion, πρόσθεσε: «Κοιτάξτε όλο αυτόν τον Τύπο».Η αντιπαράθεση κλιμακώθηκε περαιτέρω, καθώς αρκετές εφημερίδες, μεταξύ των οποίων οι The New York Times και The Washington Post, ανακοίνωσαν ότι δεν θα δημοσιεύσουν φωτογραφίες του προέδρου από φωτογράφους τους έως τα μεσάνυχτα, σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τα τηλεοπτικά δίκτυα.Το CNN, το MS NOW και το Politico προσέφυγαν τη Δευτέρα στη Δικαιοσύνη ζητώντας την αποκατάσταση της πρόσβασής τους στον Λευκό Οίκο, μετά την απομάκρυνση των δημοσιογράφων τους από τον χώρο.Στην αγωγή, που αποτελείται από 27 σελίδες, οι τρεις οργανισμοί υποστηρίζουν ότι η απόφαση του Λευκού Οίκου αποτελεί παραβίαση της Πρώτης Τροπολογίας του αμερικανικού Συντάγματος.Μεταξύ των εναγομένων περιλαμβάνονται ο Ντόναλντ Τραμπ, ο διευθυντής επικοινωνίας του Λευκού Οίκου Στίβεν Τσουνγκ, ο διευθυντής της Μυστικής Υπηρεσίας Σον Κάραν και η προσωπάρχης του Λευκού Οίκου Σούζι Γουάιλς.Ακρόαση έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη στις 15:30 ενώπιον του ομοσπονδιακού δικαστή Τίμοθι Κέλι, ο οποίος κατά την πρώτη θητεία Τραμπ είχε αποφανθεί ότι ο Λευκός Οίκος δεν μπορούσε να αποκλείσει τον τότε ανταποκριτή του CNN Τζιμ Ακόστα.Ο Τραμπ επέκρινε μέσω Truth Social την επιλογή του δικαστή και δήλωσε ότι η κυβέρνησή του θα ασκήσει έφεση εάν η απόφαση δεν είναι ευνοϊκή.«Έχουν έναν σπουδαίο δικαστή για αυτούς, έναν άνθρωπο που αποφάσισε υπέρ του Τζιμ Ακόστα, ο οποίος τώρα φαίνεται να έχει εξαφανιστεί από τον πλανήτη. Με άλλα λόγια, σχεδόν χωρίς αμφιβολία, όπως συνήθως, θα προσφύγουμε σε έφεση», έγραψε.Η κρίση ξεκίνησε όταν ο Λευκός Οίκος αρνήθηκε να διαπιστεύσει το CNN τη Δευτέρα, ημέρα κατά την οποία το δίκτυο είχε την ευθύνη για την τηλεοπτική κάλυψη των μετακινήσεων του προέδρου στη Νέα Υόρκη, όπου είχε συναντήσεις με τον Μαντάνι και τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.Η κάλυψη των προεδρικών δραστηριοτήτων συνεχίστηκε από δημοσιογράφους εφημερίδων, ραδιοφωνικών σταθμών και πρακτορείων ειδήσεων, καθώς και από φωτογράφους και την εσωτερική ομάδα παραγωγής του Λευκού Οίκου.Ο Τραμπ υποστήριξε ότι τα μέσα που θεωρεί «fake news» δεν θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στον Λευκό Οίκο.«Είναι πολύ κακά για τη χώρα, πολύ κακά για την εθνική ασφάλεια... Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί», δήλωσε.Ο Τραμπ απέκλεισε και ανακάλεσε την άδεια τριών συντακτριών του CNN, του MS NOW και του Politico. Η Μπέτσι Κλάιν του CNN, η Ακάιλα Γκάρντνερ από το MS NOW και η Σαϊέν Χάσλετ του Politico έχουν στον ένα ή τον άλλο βαθμό την προϊστορία τους με τον Αμερικανό πρόεδρο.Μπροστά στην οδυνηρή πραγματικότητα της απενεργοποιημένης άδειας εισόδου βρέθηκε η Μπέτσι Κλάιν του CNN, όπως την περιγράφει και η ίδια.Αφού πέρασε από την πύλη εισόδου και από τον έλεγχο ασφαλείας, είχε ότι το πάσο και το ειδικό PIN που χρησιμοποιεί δεν λειτουργούσαν πια. Ο άνδρας της Μυστικής Υπηρεσίας που φρουρεί τον πρόεδρο την παρέπεμψε στον Λευκό Οίκο για εξηγήσεις είπε η ίδια.Απόφοιτη του πανεπιστημίου Duke, εργάζεται στο CNN από το 2014, ενώ νωρίτερα είχε εργαστεί στο ABC News, όπου κέρδισε βραβείο Emmy ως μέλος της ομάδας της εκπομπής Good Morning America.Έχει καλύψει το ρεπορτάζ της αμερικανικής κυβέρνησης από το 2015, κατά την προεδρία του Μπαράκ Ομπάμα, και συνέχεια με τον Τραμπ στην πρώτη θητεία του και και τον Τζο Μπάιντεν.Πολύχρονη παρουσία στον Λευκό Οίκο και το ρεπορτάζ της προεδρίας έχει και η Ακάιλα Γκάρντνερ του MS NOW, που είδε και αυτή την κάρτα εισόδου να ακυρώνεται, όπως και της Κλάιν.Στο παρελθόν είχε εργαστεί στο Bloomberg News, όπου κάλυψε την πρώτη κυβέρνηση Τραμπ και τη διακυβέρνηση Μπάιντεν.Η δεύτερη θητεία του Τραμπ ήταν περισσότερο έντονη για την Γκάρτνερ που έγινε στόχος της οργής του προέδρου όταν τον ρώτησε για το κόστος της μεγάλης αίθουσας χορού, που είχε διπλασιαστεί σε σχέση με τις αρχικές ανακοινώσεις.«Αυτό που συνέβη είναι ότι έχεις μια αίθουσα χορού που είναι εντός προϋπολογισμού. Διπλασίασα το μέγεθος γιατί προφανώς το χρειαζόμασταν και τώρα είμαστε μέσα στον προϋπολογισμό και μπροστά από το πρόγραμμα», είχε δηλώσει ο Τραμπ.«Το κόστος διπλασιάστηκε», είπε η Γκάρτνερ για να εισπράξει την απάντηση: «Διπλασίασα το μέγεθος, χαζό άτομο (you dumb person)».«Και η πισίνα;», ρώτησε ξανά η δημοσιογράφος, που και αυτή είχε διπλάσιο κόστος από το αρχικό: «Δεν είσαι έξυπνο άτομο», της απάντησε.Η τρίτη των αποκλεισμένων, η Σαϊάν Χάσλετ του Politico, καλύπτει ζητήματα υγείας και τεχνολογίας και τον Λευκό Οίκο.Εργαζόταν για οκτώ χρόνια στο ABC News, με ιδιαίτερη έμφαση στην πανδημία και τις αμβλώσεις, ενώ εδώ και περίπου έναν χρόνο δημοσιογραφεί στο Politico.Είναι αποκλεισμός με μια ιδιαίτερη σημασία γιατί στοχεύει ένα ιντερνετικό μέσο ενημέρωσης, με σημαντική επιρροή και καλό ρεπορτάζ από τους διαδρόμους της εξουσίας στην Ουάσινγκτον.Τα πυρά του Τραμπ κατά των μέσων ενημέρωσης που, κατά τον ίδιο, μεταδίδουν fake news είναι συνεχή. Μέχρι πρότινος περιορίζονταν σε οργίλα μηνύματα στο Truth Social και λεκτικές αντιπαραθέσεις κατά τη διάρκεια δηλώσεων.Η κόντρα πλέον παίρνει και τον δρόμο της Δικαιοσύνης καθώς το CNN, το MS NOW και το Politico προσφεύγουν από κοινού στη Δικαιοσύνη με το σκεπτικό ότι η απαγόρευση παραβιάζει τα δικαιώματά τους που προστατεύονται από την Πρώτη Τροπολογία του αμερικανικού Συντάγματος.Όλα αυτά ενώ ο πόλεμος στο Ιράν είναι σε αδιέξοδο και έρχονται και οι ενδιάμεσες εκλογές σε ενάμιση μήνα.