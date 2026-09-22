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Τρομακτικό βίντεο από τη Μασαχουσέτη: Οδηγός Mercedes έχασε τον έλεγχο και καρφώθηκε σε κατάστημα με είδη γκολφ
Τρομακτικό βίντεο από τη Μασαχουσέτη: Οδηγός Mercedes έχασε τον έλεγχο και καρφώθηκε σε κατάστημα με είδη γκολφ
Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν, ευτυχώς χωρίς να διατρέξει κίνδυνο η ζωή τους
Ένα απίστευτο τροχαίο σημειώθηκε το περασμένο Σάββατο (19/9) στη Μασαχουσέτη, όταν μια λευκή Mercedes καρφώθηκε σε κατάστημα ειδών γκολφ του ιστορικού «Brae Burn Country Club», προκαλώντας ζημιές στο κτίριο και τραυματίζοντας τρία άτομα.
Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου το μεσημέρι, όταν ο οδηγός του οχήματος έχασε τον έλεγχο και, αφού ανέβηκε σε κράσπεδο στον χώρο στάθμευσης, συνέχισε την πορεία του προς το κατάστημα του κλαμπ που ιδρύθηκε το 1897.
Η πρόσκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, καθώς το αυτοκίνητο πέρασε μέσα από έναν τοίχο του καταστήματος, πίσω από τον οποίο βρίσκονταν δύο εργαζόμενοι.
Πλέον οι Αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα, ωστόσο τα μέχρι στιγμής στοιχεία δείχνουν πως δεν υπήρχε πρόθεση.
Εκτιμούν ότι η σύγκρουση πιθανότατα προκλήθηκε από λάθος χειρισμό του οδηγού, ενώ από την έρευνα δεν προκύπτει ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ πριν από το περιστατικό.
Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου το μεσημέρι, όταν ο οδηγός του οχήματος έχασε τον έλεγχο και, αφού ανέβηκε σε κράσπεδο στον χώρο στάθμευσης, συνέχισε την πορεία του προς το κατάστημα του κλαμπ που ιδρύθηκε το 1897.
Η πρόσκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, καθώς το αυτοκίνητο πέρασε μέσα από έναν τοίχο του καταστήματος, πίσω από τον οποίο βρίσκονταν δύο εργαζόμενοι.
Δείτε το βίντεο από το τροχαίο:
Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν ο οδηγός της Mercedes και δύο εργαζόμενοι του καταστήματος, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας. Και οι τρεις έφεραν ελαφρά τραύματα, χωρίς να διατρέχει κίνδυνο η ζωή τους.
🚨🚗🫨 #WATCH — A person driving a white Mercedes slammed into the pro shop at Brae Burn CC near Boston this past weekend. Police say the driver and two staff members were hospitalized with non life threatening injuries. @LinksGems pic.twitter.com/wrgVFYzS1M— NUCLR GOLF (@NUCLRGOLF) September 21, 2026
Πλέον οι Αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα, ωστόσο τα μέχρι στιγμής στοιχεία δείχνουν πως δεν υπήρχε πρόθεση.
Εκτιμούν ότι η σύγκρουση πιθανότατα προκλήθηκε από λάθος χειρισμό του οδηγού, ενώ από την έρευνα δεν προκύπτει ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ πριν από το περιστατικό.
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