Τρομακτικό βίντεο από τη Μασαχουσέτη: Οδηγός Mercedes έχασε τον έλεγχο και καρφώθηκε σε κατάστημα με είδη γκολφ
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Τρομακτικό βίντεο από τη Μασαχουσέτη: Οδηγός Mercedes έχασε τον έλεγχο και καρφώθηκε σε κατάστημα με είδη γκολφ

Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν, ευτυχώς χωρίς να διατρέξει κίνδυνο η ζωή τους

Τρομακτικό βίντεο από τη Μασαχουσέτη: Οδηγός Mercedes έχασε τον έλεγχο και καρφώθηκε σε κατάστημα με είδη γκολφ
Ένα απίστευτο τροχαίο σημειώθηκε το περασμένο Σάββατο (19/9) στη Μασαχουσέτη, όταν μια λευκή Mercedes καρφώθηκε σε κατάστημα ειδών γκολφ του ιστορικού «Brae Burn Country Club», προκαλώντας ζημιές στο κτίριο και τραυματίζοντας τρία άτομα.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου το μεσημέρι, όταν ο οδηγός του οχήματος έχασε τον έλεγχο και, αφού ανέβηκε σε κράσπεδο στον χώρο στάθμευσης, συνέχισε την πορεία του προς το κατάστημα του κλαμπ που ιδρύθηκε το 1897.

Η πρόσκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, καθώς το αυτοκίνητο πέρασε μέσα από έναν τοίχο του καταστήματος, πίσω από τον οποίο βρίσκονταν δύο εργαζόμενοι.

Δείτε το βίντεο από το τροχαίο:

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν ο οδηγός της Mercedes και δύο εργαζόμενοι του καταστήματος, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας. Και οι τρεις έφεραν ελαφρά τραύματα, χωρίς να διατρέχει κίνδυνο η ζωή τους.

Πλέον οι Αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα, ωστόσο τα μέχρι στιγμής στοιχεία δείχνουν πως δεν υπήρχε πρόθεση.

Εκτιμούν ότι η σύγκρουση πιθανότατα προκλήθηκε από λάθος χειρισμό του οδηγού, ενώ από την έρευνα δεν προκύπτει ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ πριν από το περιστατικό.

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