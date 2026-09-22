Κάγια Κάλας: Οι κυρώσεις κατά της Ρωσίας πρέπει να παραμείνουν σε ισχύ
ΚΟΣΜΟΣ
Κάγια Κάλας Ρωσία

Κάγια Κάλας: Οι κυρώσεις κατά της Ρωσίας πρέπει να παραμείνουν σε ισχύ

Η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας ζητά σταθερή πολιτική πίεσης στη Μόσχα ενώ συζητείται η άρση μέτρων για δύο Ρώσους ολιγάρχες

Κάγια Κάλας: Οι κυρώσεις κατά της Ρωσίας πρέπει να παραμείνουν σε ισχύ
Η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας παρότρυνε χθες Δευτέρα τα κράτη μέλη της ΕΕ να διατηρήσουν αμετάβλητη την πολιτική κυρώσεων σε βάρος της Ρωσίας, καθώς συνεχίζονται συζητήσεις για το ενδεχόμενο άρσης κάποιων από τα μέτρα σε βάρος δυο Ρώσων λεγόμενων ολιγαρχών.

Οι κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας παραμένουν στην «καρδιά» της πολιτικής των Βρυξελλών με σκοπό να ασκηθεί πίεση στη Μόσχα ώστε να βάλει τέλος στον πόλεμο στην Ουκρανία, τόνισε η κυρία Κάλας κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

«Ορισμένα κράτη μέλη ζήτησαν κάποια πρόσωπα να αποσυρθούν από τον κατάλογο, και γι’ αυτό βρίσκονται σε εξέλιξη συνομιλίες αυτή τη στιγμή», εξήγησε η αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης. Εξέφρασε την προσδοκία οι συνομιλίες να τερματιστούν το ταχύτερο. «Έχουμε ξεκάθαρα ανάγκη σταθερότητα, δηλαδή αυτές οι κυρώσεις να παραμείνουν σε ισχύ περισσότερο. Για αυτό εργαζόμαστε για νέα δέσμη κυρώσεων», πρόσθεσε.

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