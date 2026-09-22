Τέσσερις νεκροί στην Ιαπωνία από τον τυφώνα Ντουτζουάν, χάος από τις πλημμύρες, χιλιάδες νοικοκυριά χωρίς ρεύμα, δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Ιαπωνία Τυφώνας Πλημμύρες

Τέσσερις νεκροί στην Ιαπωνία από τον τυφώνα Ντουτζουάν, χάος από τις πλημμύρες, χιλιάδες νοικοκυριά χωρίς ρεύμα, δείτε βίντεο

Οι επιχειρήσεις έρευνας συνεχίζονται, καθώς αγνοείται η τύχη έξι ανθρώπων έπειτα από κατολισθήσεις

Τέσσερις νεκροί στην Ιαπωνία από τον τυφώνα Ντουτζουάν, χάος από τις πλημμύρες, χιλιάδες νοικοκυριά χωρίς ρεύμα, δείτε βίντεο
Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους κοντά στο Τόκιο και η ηλεκτροδότηση έχει διακοπεί σε περισσότερα από 45.000 νοικοκυριά σήμερα, Τρίτη, εξαιτίας του τυφώνα Ντουτζουάν, ανακοίνωσαν οι ιαπωνικές αρχές και η εταιρεία ηλεκτρισμού Tepco.

Η ιαπωνική μετεωρολογική υπηρεσία ήρε ή υποβάθμισε τις περισσότερες από τις προειδοποιήσεις της για ισχυρές βροχοπτώσεις και κατολισθήσεις, καθώς ο Ντουτζουάν συνεχίζει σήμερα να απομακρύνεται από την ιαπωνική ακτή και κατευθύνεται βορειοανατολικά.





Η Υπηρεσία Διαχείρισης Πυρκαγιών και Καταστροφών έκανε γνωστό ότι τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο νομό Τσίμπα, ανατολικά του Τόκιο, και άλλος ένας σκοτώθηκε στο νομό Καναγκάουα, που επίσης συνορεύει με την πρωτεύουσα.

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Οι επιχειρήσεις έρευνας συνεχίζονται, καθώς αγνοείται η τύχη έξι ανθρώπων έπειτα από κατολισθήσεις, σύμφωνα με την ίδια πηγή.



Στο νομό Τσίμπα, περισσότερα από 45.000 νοικοκυριά είναι χωρίς ηλεκτρικό σήμερα το απόγευμα (τοπική ώρα), σύμφωνα με την Tepco. Επίσης περισσότερες από 460 κατοικίες έχουν υποστεί εκεί ζημιές, σύμφωνα με τις αρχές.



Περισσότεροι από 1,6 εκατομμύριο κάτοικοι του Τόκιο και γειτονικών περιοχών είχαν κληθεί να απομακρυνθούν από τα σπίτια τους πριν από το πέρασμα του τυφώνα. Περισότερες από 275 πτήσεις ματαιώθηκαν.

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