Τέσσερις νεκροί στην Ιαπωνία από τον τυφώνα Ντουτζουάν, χάος από τις πλημμύρες, χιλιάδες νοικοκυριά χωρίς ρεύμα, δείτε βίντεο
Οι επιχειρήσεις έρευνας συνεχίζονται, καθώς αγνοείται η τύχη έξι ανθρώπων έπειτα από κατολισθήσεις
Η ιαπωνική μετεωρολογική υπηρεσία ήρε ή υποβάθμισε τις περισσότερες από τις προειδοποιήσεις της για ισχυρές βροχοπτώσεις και κατολισθήσεις, καθώς ο Ντουτζουάν συνεχίζει σήμερα να απομακρύνεται από την ιαπωνική ακτή και κατευθύνεται βορειοανατολικά.
🇯🇵 اليابان | مشاهد للفيضانات التي تضرب مناطق من شرق اليابان اليوم، مع اشتداد الأمطار الغزيرة المصاحبة لإعصار دوجين على منطقة كانتو ومحيط طوكيو.— طقس_العالم ⚡️ (@Arab_Storms) September 21, 2026
طرق غمرتها المياه وحركة مرورية صعبة وسط استمرار الحالة الجوية القوية.#Japan | #TyphoonDujuan pic.twitter.com/7do7jTh0iT
Severe flooding hit Funabashi, near Tokyo, after Typhoon Dujuan struck Japan on Monday.— NTD News (@NTDNews) September 21, 2026
One person was reported missing after a landslide in Kanagawa, while the storm brought winds of up to 90 mph and gusts topping 120 mph. #TyphoonDujuan #Japan #Flooding pic.twitter.com/ItoqinSlfk
Η Υπηρεσία Διαχείρισης Πυρκαγιών και Καταστροφών έκανε γνωστό ότι τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο νομό Τσίμπα, ανατολικά του Τόκιο, και άλλος ένας σκοτώθηκε στο νομό Καναγκάουα, που επίσης συνορεύει με την πρωτεύουσα.
🌧️OVERFLOW: Locals in Chiba, Japan, encountered severe storm conditions as Typhoon Dujuan barreled toward the country, resulting in heavy flooding in several communities. pic.twitter.com/Yz9RWCHo51— FOX Weather (@foxweather) September 21, 2026
Οι επιχειρήσεις έρευνας συνεχίζονται, καθώς αγνοείται η τύχη έξι ανθρώπων έπειτα από κατολισθήσεις, σύμφωνα με την ίδια πηγή.
Powerful Typhoon #Dujuan has battered eastern #Japan, including the Kanto region, prompting authorities to urge more than 1.9 million residents to evacuate across five prefectures, including Tokyo.https://t.co/z6zgF3MzRN pic.twitter.com/ttgnBSTkwO— DotDotNews (@dotdotnews111) September 22, 2026
#EXCLUSIVE TYPHOON DUJUAN HITS JAPAN— Agraprana Pahlawan (@skynewsagra) September 21, 2026
Monday, 21st September 2026 pic.twitter.com/9PkOdvpRmU
Περισσότεροι από 1,6 εκατομμύριο κάτοικοι του Τόκιο και γειτονικών περιοχών είχαν κληθεί να απομακρυνθούν από τα σπίτια τους πριν από το πέρασμα του τυφώνα. Περισότερες από 275 πτήσεις ματαιώθηκαν.
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