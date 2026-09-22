Απίστευτη 6χρονη στην Κίνα: Έσπασε δύο φορές μέσα σε τρεις ημέρες το παγκόσμιο ρεκόρ γυναικών για κύβο του Ρούμπικ, δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Κίνα Κινέζα Κύβος του Ρούμπικ Παγκόσμιο ρεκόρ

Απίστευτη 6χρονη στην Κίνα: Έσπασε δύο φορές μέσα σε τρεις ημέρες το παγκόσμιο ρεκόρ γυναικών για κύβο του Ρούμπικ, δείτε βίντεο

H Λίαν Γιουντζί  έκανε εντατική προπόνηση που περιλάμβανε δύο έως τρεις ώρες εξάσκησης καθημερινά τον τελευταίο χρόνο

Απίστευτη 6χρονη στην Κίνα: Έσπασε δύο φορές μέσα σε τρεις ημέρες το παγκόσμιο ρεκόρ γυναικών για κύβο του Ρούμπικ, δείτε βίντεο
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Ένα απίστευτο παγκόσμιο ρεκόρ - και όχι μια αλλά δύο φορές - έσπασε μέσα σε τρεις ημέρες η μόλις 6 ετών Λίαν Γιουντζί από την Κίνα.

Η μικρή Κινέζα μέσα σε τρεις ημέρες κατέρριψε δύο φορές το παγκόσμιο ρεκόρ γυναικών στην επίλυση του κύβου του Ρούμπικ 3x3x3 σε διοργανώσεις της World Cube Association.

Όπως αναφέρει το BBC η Λιαν Γιουντζί έγινε η μοναδική γυναίκα στον κόσμο που έχει πετύχει μέσο χρόνο κάτω από 4,5 δευτερόλεπτα.

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Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη BBC News (@bbcnews)



Αρχικά κατέρριψε το ρεκόρ με μέσο όρο 4,52 δευτερολέπτων και στη συνέχεια το βελτίωσε στα 4,27 δευτερόλεπτα σε αγώνες που διεξήχθησαν στη Γουχάν και την Γκουανγκζού της Κίνας.

Η νεαρή διαγωνιζόμενη από την επαρχία Σιτσουάν έχει πετύχει περισσότερους από 1.300 αλγόριθμους επίλυσης του κύβου του Ρούμπικ, έπειτα από εντατική προπόνηση που περιλάμβανε δύο έως τρεις ώρες εξάσκησης καθημερινά τον τελευταίο χρόνο.

4.52 3x3 FWR/WR10 Avg Yunzhi Lian🇨🇳| 3.54 PR/WR17 Single | Wuhan Crimson Autumn 2026
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