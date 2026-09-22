Η πιο σημαντική ρουτίνα δεν είναι αυτή που οδηγεί στον ύπνο. Είναι εκείνη που κάνει ένα παιδί να νιώθει ασφαλές.
Απίστευτη 6χρονη στην Κίνα: Έσπασε δύο φορές μέσα σε τρεις ημέρες το παγκόσμιο ρεκόρ γυναικών για κύβο του Ρούμπικ, δείτε βίντεο
Απίστευτη 6χρονη στην Κίνα: Έσπασε δύο φορές μέσα σε τρεις ημέρες το παγκόσμιο ρεκόρ γυναικών για κύβο του Ρούμπικ, δείτε βίντεο
H Λίαν Γιουντζί έκανε εντατική προπόνηση που περιλάμβανε δύο έως τρεις ώρες εξάσκησης καθημερινά τον τελευταίο χρόνο
Ένα απίστευτο παγκόσμιο ρεκόρ - και όχι μια αλλά δύο φορές - έσπασε μέσα σε τρεις ημέρες η μόλις 6 ετών Λίαν Γιουντζί από την Κίνα.
Η μικρή Κινέζα μέσα σε τρεις ημέρες κατέρριψε δύο φορές το παγκόσμιο ρεκόρ γυναικών στην επίλυση του κύβου του Ρούμπικ 3x3x3 σε διοργανώσεις της World Cube Association.
Όπως αναφέρει το BBC η Λιαν Γιουντζί έγινε η μοναδική γυναίκα στον κόσμο που έχει πετύχει μέσο χρόνο κάτω από 4,5 δευτερόλεπτα.
Αρχικά κατέρριψε το ρεκόρ με μέσο όρο 4,52 δευτερολέπτων και στη συνέχεια το βελτίωσε στα 4,27 δευτερόλεπτα σε αγώνες που διεξήχθησαν στη Γουχάν και την Γκουανγκζού της Κίνας.
Η νεαρή διαγωνιζόμενη από την επαρχία Σιτσουάν έχει πετύχει περισσότερους από 1.300 αλγόριθμους επίλυσης του κύβου του Ρούμπικ, έπειτα από εντατική προπόνηση που περιλάμβανε δύο έως τρεις ώρες εξάσκησης καθημερινά τον τελευταίο χρόνο.
Η μικρή Κινέζα μέσα σε τρεις ημέρες κατέρριψε δύο φορές το παγκόσμιο ρεκόρ γυναικών στην επίλυση του κύβου του Ρούμπικ 3x3x3 σε διοργανώσεις της World Cube Association.
Όπως αναφέρει το BBC η Λιαν Γιουντζί έγινε η μοναδική γυναίκα στον κόσμο που έχει πετύχει μέσο χρόνο κάτω από 4,5 δευτερόλεπτα.
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Αρχικά κατέρριψε το ρεκόρ με μέσο όρο 4,52 δευτερολέπτων και στη συνέχεια το βελτίωσε στα 4,27 δευτερόλεπτα σε αγώνες που διεξήχθησαν στη Γουχάν και την Γκουανγκζού της Κίνας.
Η νεαρή διαγωνιζόμενη από την επαρχία Σιτσουάν έχει πετύχει περισσότερους από 1.300 αλγόριθμους επίλυσης του κύβου του Ρούμπικ, έπειτα από εντατική προπόνηση που περιλάμβανε δύο έως τρεις ώρες εξάσκησης καθημερινά τον τελευταίο χρόνο.
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