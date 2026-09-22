«Έχω ακόμα τη σφαίρα μέσα μου»: Ο 28χρονος τραυματίας από πυρά της ICE στο Τέξας περιγράφει τον πυροβολισμό, δείτε βίντεο

Ο Γουίλμπερ Γκαρσές Πέρες υποστηρίζει ότι οι πράκτορες τον πυροβόλησαν ενώ προσπαθούσε να σταματήσει με ασφάλεια το όχημά του





Ο νεαρός μίλησε τηλεφωνικά τη Δευτέρα από το κέντρο κράτησης όπου μεταφέρθηκε, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που διοργάνωσαν η δικηγόρος του Κέιτ Λίνκολν-Γκόλντφιντς και υποστηρικτές του στην πρωτεύουσα του Τέξας.







«Είμαι πολύ άσχημα, η σφαίρα μου έσπασε το οστό της κλείδας. Στο νοσοκομείο, δεν μπόρεσαν να βγάλουν τη σφαίρα, διότι είναι κοντά στη σπονδυλική στήλη. Έχω ακόμα τη σφαίρα μέσα μου, εκεί», είπε χαρακτηριστικά.







Η συνήγορός του διευκρίνισε ότι το σημείο εισόδου του τραύματος βρισκόταν στον σβέρκο.



Σύμφωνα με τη δικηγόρο, ο 28χρονος κρατείται αυτή τη στιγμή στο κέντρο κράτησης της ICE στο Πίρσαλ του Τέξας, περίπου δύο ώρες οδικώς νότια από την Όστιν, όπου αναμένεται να ανακριθεί.



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Διαφορετικές εκδοχές για το περιστατικό Το υπουργείο Εσωτερικής Ασφαλείας των ΗΠΑ (DHS) είχε αναφέρει ότι ο άνδρας βρισκόταν σε «σταθερή» κατάσταση και ότι παρέμενε «υπό κράτηση των ομοσπονδιακών αρχών ενόψει της έκδοσής του».



Σύμφωνα με το DHS, ο Γκαρσές Πέρες «μπήκε παράνομα στη χώρα επί κυβέρνησης Μπάιντεν» και σε βάρος του είχε εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση απέλασης.



Αντίθετα, η δικηγόρος του υποστηρίζει ότι ο 28χρονος εισήλθε στις ΗΠΑ με άδεια των αρχών το 2024, είχε καταθέσει αίτηση ασύλου και διαθέτει άδεια παραμονής και εργασίας.



«Έχω ακόμα τη σφαίρα μέσα μου», δήλωσε ο 28χρονος Βενεζουελανός Γουίλμπερ Γκαρσές Πέρες, ο οποίος τραυματίστηκε από πυρά πράκτορα της ομοσπονδιακής υπηρεσίας μετανάστευσης ICE στην Όστιν του Τέξας . Ο ίδιος έδωσε τη δική του εκδοχή για το περιστατικό, ενώ παραμένει υπό κράτηση σε κέντρο της υπηρεσίας.Ο νεαρός μίλησε τηλεφωνικά τη Δευτέρα από το κέντρο κράτησης όπου μεταφέρθηκε, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που διοργάνωσαν η δικηγόρος του Κέιτ Λίνκολν-Γκόλντφιντς και υποστηρικτές του στην πρωτεύουσα του Τέξας.Ο Γκαρσές Πέρες ανέφερε ότι η σφαίρα παραμένει στο σώμα του, καθώς οι γιατροί δεν κατάφεραν να την αφαιρέσουν λόγω της θέσης της.«Είμαι πολύ άσχημα, η σφαίρα μου έσπασε το οστό της κλείδας. Στο νοσοκομείο, δεν μπόρεσαν να βγάλουν τη σφαίρα, διότι είναι κοντά στη σπονδυλική στήλη. Έχω ακόμα τη σφαίρα μέσα μου, εκεί», είπε χαρακτηριστικά.Η συνήγορός του διευκρίνισε ότι το σημείο εισόδου του τραύματος βρισκόταν στον σβέρκο.Σύμφωνα με τη δικηγόρο, ο 28χρονος κρατείται αυτή τη στιγμή στο κέντρο κράτησης της ICE στο Πίρσαλ του Τέξας, περίπου δύο ώρες οδικώς νότια από την Όστιν, όπου αναμένεται να ανακριθεί.«Αναγκάστηκε να κοιμηθεί στο δάπεδο», ανέφερε η Λίνκολν-Γκόλντφιντς σε ανάρτησή της στο X.Το υπουργείο Εσωτερικής Ασφαλείας των ΗΠΑ (DHS) είχε αναφέρει ότι ο άνδρας βρισκόταν σε «σταθερή» κατάσταση και ότι παρέμενε «υπό κράτηση των ομοσπονδιακών αρχών ενόψει της έκδοσής του».Σύμφωνα με το DHS, ο Γκαρσές Πέρες «μπήκε παράνομα στη χώρα επί κυβέρνησης Μπάιντεν» και σε βάρος του είχε εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση απέλασης.Αντίθετα, η δικηγόρος του υποστηρίζει ότι ο 28χρονος εισήλθε στις ΗΠΑ με άδεια των αρχών το 2024, είχε καταθέσει αίτηση ασύλου και διαθέτει άδεια παραμονής και εργασίας.

Η καταγγελία για την καταδίωξη Την Κυριακή, ο Γκαρσές Πέρες εργαζόταν σε εταιρεία διανομής γευμάτων κατ’ οίκον και οδηγούσε φορτηγάκι, όταν, σύμφωνα με τη συνήγορό του, πράκτορες της ICE επιχείρησαν να τον ακινητοποιήσουν.



Ο ίδιος δήλωσε ότι δεν προσπάθησε να διαφύγει, αλλά αναζητούσε ασφαλές σημείο για να σταθμεύσει.



«Έκανα αναστροφή και «άρχισαν να με καταδιώκουν» νομίζοντας ότι «προσπαθούσα να διαφύγω», ενώ «έψαχνα κάπου να σταθμεύσω με ασφάλεια το όχημά μου», ανέφερε.



Όπως υποστήριξε, οι πράκτορες «τον χτύπησαν με αυτοκίνητο δύο φορές και πυροβόλησαν».







«Ήμουν πρακτικά αναίσθητος όταν έφτασε το ασθενοφόρο», είπε, προσθέτοντας ότι του χορηγήθηκε μόνο παυσίπονο πριν μεταφερθεί σε κέντρο κράτησης.



Το DHS ανακοίνωσε ότι διεξάγει έρευνα για τις συνθήκες υπό τις οποίες ο πράκτορας άνοιξε πυρ.







Η υπόθεση έχει προκαλέσει νέες αντιδράσεις στις ΗΠΑ σχετικά με τις μεθόδους της ICE, η οποία αποτελεί τον βασικό εκτελεστικό μηχανισμό της πολιτικής μαζικών συλλήψεων και απελάσεων μεταναστών που έχει προωθήσει ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.



Οι επικριτές της υπηρεσίας κάνουν λόγο για υπερβολική χρήση βίας, ενώ οι υποστηρικτές της κυβέρνησης υποστηρίζουν ότι εφαρμόζει την πολιτική επιβολής της μεταναστευτικής νομοθεσίας.



Τον Ιανουάριο, ο θάνατος δύο Αμερικανών πολιτών, της 37χρονης Ρενέ Γκουντ και του συνομήλικου νοσηλευτή Άλεξ Πρέτι, από πυρά ομοσπονδιακών πρακτόρων κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων στη Μινεάπολη είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στη χώρα.



Διαμαρτυρίες και νέες συλλήψεις μεταναστών Στο σημείο όπου τραυματίστηκε ο Γκαρσές Πέρες στην Όστιν τοποθετήθηκαν λουλούδια και πλακάτ με το σύνθημα «δικαιοσύνη για τον Γουίλμπερ».



Η κυβέρνηση Τραμπ είχε δεσμευτεί προεκλογικά για μαζικές απελάσεις παράτυπων μεταναστών. Το υπουργείο Εσωτερικής Ασφαλείας ανακοίνωσε ότι τον Αύγουστο καταγράφηκε νέο ρεκόρ συλλήψεων, με σχεδόν 51.000 μετανάστες, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ των 50.200 συλλήψεων τον Ιούλιο.