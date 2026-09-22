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Τουρκία: Ένοπλη επίθεση έξω από λύκειο στη Μανίσα με 8 τραυματίες μαθητές, συνελήφθη ο δράστης
Τουρκία: Ένοπλη επίθεση έξω από λύκειο στη Μανίσα με 8 τραυματίες μαθητές, συνελήφθη ο δράστης
Ο ένοπλος άνοιξε πυρ με καραμπίνα έξω από σχολείο στο Τουργκουτλού – Βίντεο από κάμερα ασφαλείας καταγράφει την άφιξη και τη διαφυγή του
Ένοπλη επίθεση σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης έξω από λύκειο στην περιοχή Τουργκουτλού της Μανίσα στην Τουρκία, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν οκτώ άτομα, μεταξύ των οποίων μαθητές.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του κυβερνείου της Μανίσα, το περιστατικό σημειώθηκε στις 07:59, όταν οι αρχές έλαβαν ενημέρωση για πυροβολισμούς σε περιοχή κοντά στο Επαγγελματικό Τεχνικό και Ανατολίτικο Λύκειο «İnci Üzmez».
Αμέσως κινητοποιήθηκαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και υγειονομικά συνεργεία, τα οποία έσπευσαν στο σημείο. Από τις πρώτες έρευνες προέκυψε ότι συνολικά οκτώ άνθρωποι επηρεάστηκαν από το περιστατικό, με τους τραυματίες να μεταφέρονται στο πλησιέστερο νοσηλευτικό ίδρυμα.
Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι ο ύποπτος, ο οποίος φέρεται να άνοιξε πυρ με κυνηγετικό όπλο, εντοπίστηκε και συνελήφθη από τις δυνάμεις ασφαλείας.
Στο μεταξύ, στη δημοσιότητα ήρθαν πλάνα από κάμερες ασφαλείας, στα οποία καταγράφεται ο ύποπτος να φτάνει πεζός στην περιοχή του σχολείου, κρατώντας την καραμπίνα στα χέρια του.
Στο βίντεο φαίνεται ο δράστης να κινείται έξω από το σχολικό συγκρότημα και στη συνέχεια, μετά τους πυροβολισμούς, να απομακρύνεται τρέχοντας από το σημείο έχοντας μαζί του το όπλο.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του κυβερνείου της Μανίσα, το περιστατικό σημειώθηκε στις 07:59, όταν οι αρχές έλαβαν ενημέρωση για πυροβολισμούς σε περιοχή κοντά στο Επαγγελματικό Τεχνικό και Ανατολίτικο Λύκειο «İnci Üzmez».
Manisa Turgutlu’da okul önünde silahlı saldırı yapan şahsın geliş ve kaçışı anları görüntülendi. pic.twitter.com/lv3UgKZiX2— BPT (@bpthaber) September 22, 2026
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir okula silahlı saldırı düzenlendi.— ENSONHABER (@ensonhaber) September 22, 2026
Yaralı öğrencilerin olduğu bildiriliyor. pic.twitter.com/hhVymq353k
Αμέσως κινητοποιήθηκαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και υγειονομικά συνεργεία, τα οποία έσπευσαν στο σημείο. Από τις πρώτες έρευνες προέκυψε ότι συνολικά οκτώ άνθρωποι επηρεάστηκαν από το περιστατικό, με τους τραυματίες να μεταφέρονται στο πλησιέστερο νοσηλευτικό ίδρυμα.
Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde silahlı saldırı meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olduğu öğrenildi.— KARADAYI (@Yhsgihtholsun) September 22, 2026
( NTV) Geçmiş olsun yaralılarımıza acil şifalar diliyorum 🤲 pic.twitter.com/jppZUTxqN8
Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι ο ύποπτος, ο οποίος φέρεται να άνοιξε πυρ με κυνηγετικό όπλο, εντοπίστηκε και συνελήφθη από τις δυνάμεις ασφαλείας.
Στο μεταξύ, στη δημοσιότητα ήρθαν πλάνα από κάμερες ασφαλείας, στα οποία καταγράφεται ο ύποπτος να φτάνει πεζός στην περιοχή του σχολείου, κρατώντας την καραμπίνα στα χέρια του.
Βίντεο καταγράφει τον δράστη με την καραμπίνα
Στο βίντεο φαίνεται ο δράστης να κινείται έξω από το σχολικό συγκρότημα και στη συνέχεια, μετά τους πυροβολισμούς, να απομακρύνεται τρέχοντας από το σημείο έχοντας μαζί του το όπλο.
Η αστυνομία ξεκίνησε άμεσα επιχείρηση για τον εντοπισμό του, η οποία ολοκληρώθηκε με τη σύλληψή του.
Για την υπόθεση έχει ξεκινήσει δικαστική και διοικητική έρευνα, ενώ οι αρχές αναμένεται να ενημερώσουν περαιτέρω για τις συνθήκες και τα κίνητρα της επίθεσης.
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