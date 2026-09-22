Τουρκία: Ένοπλη επίθεση έξω από λύκειο στη Μανίσα με 8 τραυματίες μαθητές, συνελήφθη ο δράστης

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Βίντεο καταγράφει τον δράστη με την καραμπίνα

Ένοπλη επίθεση σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης έξω από λύκειο στην περιοχή Τουργκουτλού της Μανίσα στην Τουρκία, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν οκτώ άτομα, μεταξύ των οποίων μαθητές.Σύμφωνα με την ανακοίνωση του κυβερνείου της Μανίσα, το περιστατικό σημειώθηκε στις 07:59, όταν οι αρχές έλαβαν ενημέρωση για πυροβολισμούς σε περιοχή κοντά στο Επαγγελματικό Τεχνικό και Ανατολίτικο Λύκειο «İnci Üzmez».Αμέσως κινητοποιήθηκαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και υγειονομικά συνεργεία, τα οποία έσπευσαν στο σημείο. Από τις πρώτες έρευνες προέκυψε ότι συνολικά οκτώ άνθρωποι επηρεάστηκαν από το περιστατικό, με τους τραυματίες να μεταφέρονται στο πλησιέστερο νοσηλευτικό ίδρυμα.Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι ο ύποπτος, ο οποίος φέρεται να άνοιξε πυρ με κυνηγετικό όπλο, εντοπίστηκε και συνελήφθη από τις δυνάμεις ασφαλείας.Στο μεταξύ, στη δημοσιότητα ήρθαν πλάνα από κάμερες ασφαλείας, στα οποία καταγράφεται ο ύποπτος να φτάνει πεζός στην περιοχή του σχολείου, κρατώντας την καραμπίνα στα χέρια του.Στο βίντεο φαίνεται ο δράστης να κινείται έξω από το σχολικό συγκρότημα και στη συνέχεια, μετά τους πυροβολισμούς, να απομακρύνεται τρέχοντας από το σημείο έχοντας μαζί του το όπλο.