Τουρκία: Ένοπλη επίθεση έξω από λύκειο στη Μανίσα με 8 τραυματίες μαθητές, συνελήφθη ο δράστης
ΚΟΣΜΟΣ
Τουρκία Λύκειο Ένοπλη επίθεση

Τουρκία: Ένοπλη επίθεση έξω από λύκειο στη Μανίσα με 8 τραυματίες μαθητές, συνελήφθη ο δράστης

Ο ένοπλος άνοιξε πυρ με καραμπίνα έξω από σχολείο στο Τουργκουτλού – Βίντεο από κάμερα ασφαλείας καταγράφει την άφιξη και τη διαφυγή του

Τουρκία: Ένοπλη επίθεση έξω από λύκειο στη Μανίσα με 8 τραυματίες μαθητές, συνελήφθη ο δράστης
2 ΣΧΟΛΙΑ
Ένοπλη επίθεση σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης έξω από λύκειο στην περιοχή Τουργκουτλού της Μανίσα στην Τουρκία, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν οκτώ άτομα, μεταξύ των οποίων μαθητές.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του κυβερνείου της Μανίσα, το περιστατικό σημειώθηκε στις 07:59, όταν οι αρχές έλαβαν ενημέρωση για πυροβολισμούς σε περιοχή κοντά στο Επαγγελματικό Τεχνικό και Ανατολίτικο Λύκειο «İnci Üzmez».



Αμέσως κινητοποιήθηκαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και υγειονομικά συνεργεία, τα οποία έσπευσαν στο σημείο. Από τις πρώτες έρευνες προέκυψε ότι συνολικά οκτώ άνθρωποι επηρεάστηκαν από το περιστατικό, με τους τραυματίες να μεταφέρονται στο πλησιέστερο νοσηλευτικό ίδρυμα.

Κλείσιμο

Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι ο ύποπτος, ο οποίος φέρεται να άνοιξε πυρ με κυνηγετικό όπλο, εντοπίστηκε και συνελήφθη από τις δυνάμεις ασφαλείας.


Βίντεο καταγράφει τον δράστη με την καραμπίνα

Στο μεταξύ, στη δημοσιότητα ήρθαν πλάνα από κάμερες ασφαλείας, στα οποία καταγράφεται ο ύποπτος να φτάνει πεζός στην περιοχή του σχολείου, κρατώντας την καραμπίνα στα χέρια του.

Στο βίντεο φαίνεται ο δράστης να κινείται έξω από το σχολικό συγκρότημα και στη συνέχεια, μετά τους πυροβολισμούς, να απομακρύνεται τρέχοντας από το σημείο έχοντας μαζί του το όπλο.
Τουρκία: Ένοπλη επίθεση έξω από λύκειο στη Μανίσα με 8 τραυματίες μαθητές, συνελήφθη ο δράστης


Η αστυνομία ξεκίνησε άμεσα επιχείρηση για τον εντοπισμό του, η οποία ολοκληρώθηκε με τη σύλληψή του.

Για την υπόθεση έχει ξεκινήσει δικαστική και διοικητική έρευνα, ενώ οι αρχές αναμένεται να ενημερώσουν περαιτέρω για τις συνθήκες και τα κίνητρα της επίθεσης.
2 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

IdEF: Το Γαλλικό Κολλέγιο που φέρνει τη δημόσια γαλλική εκπαίδευση στην Ελλάδα

Με πάνω από 30 χρόνια συνεχή και συνεπή παρουσία στην εκπαίδευση, το IdEF φέρνει την ακαδημαϊκή εμπειρία ενός δημόσιου γαλλικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα, χωρίς να χρειάζεται κανείς να μετακομίσει στο εξωτερικό.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης