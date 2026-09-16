Η Σουηδία απελαύνει διπλωμάτη, κλήθηκε για εξηγήσεις ο πρέσβης του Ιράν
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Η Σουηδία απελαύνει διπλωμάτη, κλήθηκε για εξηγήσεις ο πρέσβης του Ιράν

Λόγω «δραστηριοτήτων ασυμβίβαστων με τη Σύμβαση της Βιέννης» περί διπλωματικών σχέσεων

Η Σουηδία απελαύνει διπλωμάτη, κλήθηκε για εξηγήσεις ο πρέσβης του Ιράν
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Το υπουργείο Εξωτερικών της Σουηδίας ανακοίνωσε σήμερα ότι κάλεσε τον Ιρανό πρεσβευτή και διέταξε την απέλαση ενός αξιωματούχου της ιρανικής πρεσβείας στη Στοκχόλμη λόγω «δραστηριοτήτων ασυμβίβαστων με τη Σύμβαση της Βιέννης» περί διπλωματικών σχέσεων.

Οι αρχές δεν διευκρίνισαν αμέσως ποιο είναι αυτό το μέλος της ιρανικής πρεσβείας ή τον λόγο της απέλασής του. «Γνωρίζουμε ότι το Ιράν διεξάγει εδώ και καιρό δραστηριότητες εντός και κατά της Σουηδίας, στοχεύοντας τόσο όσους αντιτίθενται στο ιρανικό καθεστώς όσο και εβραϊκά και ισραηλινά συμφέροντα στη χώρα μας», δήλωσε ο υπουργός Δικαιοσύνης Γκούναρ Στρέμερ σε δήλωσή του στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι αυτές οι ενέργειες πραγματοποιήθηκαν από εγκληματικά δίκτυα, αλλά δεν έδωσε περαιτέρω διευκρινίσεις. Η ιρανική πρεσβεία στη Σουηδία δεν απάντησε αμέσως σε αιτήματα του Γαλλικού Πρακτορείου για σχόλιο.

Σουηδικές υπηρεσίες ασφαλείας έχουν προειδοποιήσει στο παρελθόν για τη χρήση εγκληματικών δικτύων από το Ιράν ως μεσαζόντων για την πραγματοποίηση επιθέσεων.
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