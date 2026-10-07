Η Toyota εξελίσσεται εδώ και 6 δεκαετίες μαζί με την ελληνική αγορά και τις ανάγκες των οδηγών, διαμορφώνοντας παράλληλα τη δική της πρόταση για το μέλλον της βιώσιμης αυτοκίνησης.
Ο Ερντογάν τηλεφώνησε στον Πούτιν για τα γενέθλιά του: Συζήτησαν για την Ουκρανία και τη Μαύρη Θάλασσα
Ο Ερντογάν τηλεφώνησε στον Πούτιν για τα γενέθλιά του: Συζήτησαν για την Ουκρανία και τη Μαύρη Θάλασσα
Ο Ερντογάν δήλωσε ότι η Τουρκία είναι έτοιμη να συμβάλει στην έναρξη επαφών μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας
Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν είχε σήμερα ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, με αφορμή τα 74α γενέθλια του Ρώσου ηγέτη. Σύμφωνα με την τουρκική προεδρία, οι δύο πρόεδροι συζήτησαν τις σχέσεις Τουρκίας-Ρωσίας, τον πόλεμο στην Ουκρανία, την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στη Μαύρη Θάλασσα και άλλα περιφερειακά και διεθνή ζητήματα.
Ιδιαίτερη αναφορά έγινε, σύμφωνα με την τουρκική προεδρία, στην κατάσταση στη Μαύρη Θάλασσα και στις προσπάθειες για επανέναρξη των επαφών μεταξύ Μόσχας και Κιέβου.
Ο Ερντογάν επισήμανε τη σημασία των προσπαθειών για τη διασφάλιση της ασφαλούς ναυσιπλοΐας στη Μαύρη Θάλασσα και δήλωσε ότι η Τουρκία είναι έτοιμη να συμβάλει στην έναρξη επαφών μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.
Ιδιαίτερη αναφορά έγινε, σύμφωνα με την τουρκική προεδρία, στην κατάσταση στη Μαύρη Θάλασσα και στις προσπάθειες για επανέναρξη των επαφών μεταξύ Μόσχας και Κιέβου.
Ο Ερντογάν επισήμανε τη σημασία των προσπαθειών για τη διασφάλιση της ασφαλούς ναυσιπλοΐας στη Μαύρη Θάλασσα και δήλωσε ότι η Τουρκία είναι έτοιμη να συμβάλει στην έναρξη επαφών μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.
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