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Άγρια συμπλοκή στη μέση του δρόμου στη Θεσσαλονίκη: Άνοιξε την πόρτα του βαν, έβγαλε έξω τον οδηγό και τον γρονθοκόπησε, δείτε βίντεο
Άγρια συμπλοκή στη μέση του δρόμου στη Θεσσαλονίκη: Άνοιξε την πόρτα του βαν, έβγαλε έξω τον οδηγό και τον γρονθοκόπησε, δείτε βίντεο
Ο άνδρας κατέβηκε από το αυτοκίνητό του, άνοιξε την πόρτα του μίνι βαν και επιτέθηκε στον οδηγό του - Το επεισόδιο σημειώθηκε στη Βενιζέλου
Άγρια διαμάχη μεταξύ δύο οδηγών εκτυλίχθηκε μέρα μεσημέρι σε κεντρικό σημείο της Θεσσαλονίκης, με έναν από τους εμπλεκόμενους να επιτίθεται στον άλλο και να τον χτυπά με γροθιά στο πρόσωπο. Περαστικοί που είδαν τη συμπλοκή έσπευσαν να παρέμβουν και κατάφεραν να απομακρύνουν τον άνδρα.
Το περιστατικό συνέβη περίπου στις 13:10 της Τετάρτης, στη συμβολή των οδών Βενιζέλου και Βασιλέως Ηρακλείου, ενώ η στιγμή της έντασης καταγράφηκε σε βίντεο της Voria.gr.
Δείτε το βίντεο:
Για λόγο που μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστός, ο οδηγός ενός μαύρου ΙΧ βγήκε από το αυτοκίνητό του και κατευθύνθηκε προς ένα λευκό μίνι βαν. Φωνάζοντας και βρίζοντας, άρχισε να ζητά εξηγήσεις από τον οδηγό του άλλου οχήματος. «Κατέβα κάτω μη σου γ@@σω», του φώναξε.
Στη συνέχεια, ο άνδρας πλησίασε απειλητικά το μίνι βαν και άνοιξε την πόρτα του οδηγού, επιχειρώντας να τον βγάλει από το όχημα. Ο δεύτερος οδηγός κατέβηκε και άρχισε να απομακρύνεται κάνοντας βήματα προς τα πίσω.
Η ένταση τράβηξε την προσοχή περαστικών, οι οποίοι συγκεντρώθηκαν γύρω από τους δύο άνδρες και προσπάθησαν να τους πείσουν να σταματήσουν τη διαμάχη.
Παρά τις παρεμβάσεις, ο οδηγός του μαύρου αυτοκινήτου κινήθηκε εναντίον του άλλου άνδρα και τον γρονθοκόπησε στο πρόσωπο.
Τότε οι παρευρισκόμενοι επενέβησαν άμεσα και τον απομάκρυναν, βάζοντας τέλος στη συμπλοκή. Λίγο αργότερα, ο οδηγός του μαύρου ΙΧ επέστρεψε στο αυτοκίνητό του και αποχώρησε από το σημείο.
Το περιστατικό συνέβη περίπου στις 13:10 της Τετάρτης, στη συμβολή των οδών Βενιζέλου και Βασιλέως Ηρακλείου, ενώ η στιγμή της έντασης καταγράφηκε σε βίντεο της Voria.gr.
Δείτε το βίντεο:
Για λόγο που μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστός, ο οδηγός ενός μαύρου ΙΧ βγήκε από το αυτοκίνητό του και κατευθύνθηκε προς ένα λευκό μίνι βαν. Φωνάζοντας και βρίζοντας, άρχισε να ζητά εξηγήσεις από τον οδηγό του άλλου οχήματος. «Κατέβα κάτω μη σου γ@@σω», του φώναξε.
Στη συνέχεια, ο άνδρας πλησίασε απειλητικά το μίνι βαν και άνοιξε την πόρτα του οδηγού, επιχειρώντας να τον βγάλει από το όχημα. Ο δεύτερος οδηγός κατέβηκε και άρχισε να απομακρύνεται κάνοντας βήματα προς τα πίσω.
Η ένταση τράβηξε την προσοχή περαστικών, οι οποίοι συγκεντρώθηκαν γύρω από τους δύο άνδρες και προσπάθησαν να τους πείσουν να σταματήσουν τη διαμάχη.
Παρά τις παρεμβάσεις, ο οδηγός του μαύρου αυτοκινήτου κινήθηκε εναντίον του άλλου άνδρα και τον γρονθοκόπησε στο πρόσωπο.
Τότε οι παρευρισκόμενοι επενέβησαν άμεσα και τον απομάκρυναν, βάζοντας τέλος στη συμπλοκή. Λίγο αργότερα, ο οδηγός του μαύρου ΙΧ επέστρεψε στο αυτοκίνητό του και αποχώρησε από το σημείο.
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