Σκλαβενίτης: Απέκτησε το 49% του «Φρεσκούλη» – Το σχέδιο μέσω της Γλάρος και οι συνέργειες στα τρόφιμα

Στην απόκτηση του 49% της Eurocatering, της εταιρείας πίσω από το γνωστό σήμα «Φρεσκούλης», προχώρησε η οικογένεια Σκλαβενίτη μέσω της Γλάρος, ενισχύοντας περαιτέρω την παρουσία της στην παραγωγή τροφίμων. Η Γλάρος εξαγόρασε το σύνολο των συμμετοχών των δύο funds στην Eurocatering, δηλαδή το 30% που κατείχε η Latsco Family Office και το 19% της EOS Capital Partners του Απόστολου Ταμβακάκη.



Ο ιδρυτής της Eurocatering Χρυσόστομος Μαυρόπουλος διατηρεί το 51% και παραμένει στη διοίκηση της εταιρείας, η οποία θα συνεχίσει να λειτουργεί αυτόνομα.



Σύμφωνα με κύκλους από τη Σκλαβενίτης που μίλησαν στο newmoney, η πρωτοβουλία για τη συναλλαγή προήλθε από τα δύο funds, τα οποία είχαν συγκεκριμένο επενδυτικό ορίζοντα και βρίσκονταν σε διαδικασία εξόδου από την Eurocatering. Η προσέγγιση αυτή βρήκε πρόσφορο έδαφος στην πλευρά Σκλαβενίτη, καθώς η συγκεκριμένη επένδυση παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον παραγωγικό βραχίονα που έχει αναπτύξει η οικογένεια μέσω της Γλάρου.



Οι ίδιοι κύκλοι επισημαίνουν ότι η νέα συμμετοχή έχει μακροπρόθεσμο και στρατηγικό χαρακτήρα και δεν αντιμετωπίζεται ως χρηματοοικονομική τοποθέτηση με ορίζοντα εξόδου. Παράλληλα, δεν αλλάζει η αυτονομία της Eurocatering ούτε ο ρόλος του κ. Μαυρόπουλου, ο οποίος παραμένει βασικός μέτοχος και επικεφαλής της διοίκησης.



Η συμφωνία ανοίγει παράλληλα πεδίο συνεργειών, χωρίς σε αυτή τη φάση να έχει οριστικοποιηθεί συγκεκριμένος σχεδιασμός. Σύμφωνα με τους ίδιους κύκλους, οι δυνατότητες είναι πολλές λόγω του εύρους των δραστηριοτήτων της πλευράς Σκλαβενίτη. Πέρα από την προφανή σύνδεση με το δίκτυο λιανικής και τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, η Eurocatering συναντά και έναν από τους τομείς στους οποίους η οικογένεια επενδύει πλέον σημαντικά: το έτοιμο φαγητό.

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